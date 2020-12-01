Новый техрегламент: самые яркие новые ограничения

Поправки в технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств» вступят в силу в конце 2021 года, после согласования на всех уровнях. Но беспокоиться нужно уже сейчас.
Странности и несоответствия
В техрегламенте появится определение «старинное транспортное средство», которому 50 и более лет. Это восстановленный, например, автомобиль, с оригинальными узлами и агрегатами. Тогда почему в ГОСТе «Транспортные средства раритетные и классические» указан возраст 30 лет и нет понятия «старинный»? Явная недоработка, объяснить которую невозможно.
Усложнится жизнь самодельщиков, которые будут обязаны на свои разработки в обязательном порядке устанавливать иммобилайзеры, подушку безопасности водителя и два крепления Isofix для детских кресел.
Все машины, которые эксплуатируются в условиях холодного климата, должны будут укомплектовываться инструментом с теплоизоляционным покрытием и шанцевым инструментом. Кажется, часть водителей обязаны будут возить с собой лопаты.
Запчасти
С запчастями ситуация так и не сдвинулась с мертвой точки. Если в других странах это требование касается только новых автомобилей, то у нас оно будет распространяться и на подержанные, на которые нельзя будет устанавливать бэушные подушки и ремни безопасности, системы рулевого управления и тормозные системы, а также нейтрализаторы, фильтры и глушители, иммобилизаторы, блоки электронного управления и основные элементы оборудования ГБО.
Тюнинг
Пропишется в законе и чип-тюнинг — «перепрограммирование, замена, настройка электронных блоков управления, не предусмотренные изготовителем». 10-процентное увеличение мощности остается на совести владельца ТС, но если хочется больше, то настройку придется регистрировать и утверждать с привлечением аккредитованной лаборатории.
Еще вводятся ограничения на установку незаводских декоративных элементов, таких как спойлеры, пороги, антенны, расширители арок, дефлекторы на окна и так далее. Все они должны будут соответствовать жестким требованиям.
Что в итоге?
В результате пользоваться автомобилями можно будет, похоже, только в оригинальной комплектации, ремонтируя их дорогими новыми запчастями. Но это в идеале. На практике выявить б/у запчасти непросто, и многие ремонтные мастерские просто уйдут в тень.
Подробнее об изменениях в техрегламенте, а также выводы эксперта о степени их влияния на жизнь автомобилистов, читайте в декабрьском номере журнала «За рулем» (уже в продаже):
Фото: depositphotos.com
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