5 проблем самого популярного мотора Лады, Renault и Nissan

Масложор, трудности при замене свечей, свист приводного ремня... - у этого 1,6-литрового агрегата есть и другие недостатки.

Где встречается мотор?

Двигатель, разработанный компанией Nissan (обозначение HR16DE) устанавливается на модели Micra, Note, Juke, Tiida, Qashqai, Sentra. Этим же мотором, но под именем Н4М, комплектуют автомобили Renault: Logan, Sandero, Kaptur, Arkana, Duster, Fluence, Megane.

В 2015 году H4M начали производить на АВТОВАЗе. С тех пор этот агрегат появился и на Ладах — моделях XRАУ и Vesta.

Проблема 1. Большой расход масла: литр на 5000 км

Масложора нет, если при официальном интервале замены масла в 15 000 км его не приходится доливать и уровень не уходит ниже нижней метки на щупе. Двигатель Н4М расходует заметно больше. Приходится доливать около литра каждые 5–7 тыс. км. И такой расход официальному сервису по гарантии не предъявишь: инструкция признает его допустимым.

Причина: применение облегченной поршневой группы с короткими Т-образными поршнями и очень тонкими поршневыми кольцами.

Такая конструкция снижает трение, повышает экономичность. Но масло со стенок цилиндров тонкие поршневые кольца удаляют плохо. Оно сгорает, покрывая толстым слоем нагара камеру сгорания, и попадает в выпускную систему, постепенно выводя из строя каталитическийнейтрализатор.

Конструкция мотора — как у большинства современных двигателей: легкосплавный блок цилиндров с залитыми гильзами и открытой водяной рубашкой. Алюминиевая головка блока простой конструкции — нет каналов подачи масла к гидрокомпенсаторам, которые упразднили, и облегченный, неполнопротивовесный коленвал.

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Масляный аппетит усиливают и форсунки, подающие масло на днища поршней. Такая конструкция снижает риск задиров, но одновременно и увеличивает количество масла на стенках цилиндра.

Как бороться?

Следите за уровнем масла. «Проморгаете» — разрушения неизбежны;

Применяйте масло погуще, с вязкостью 5W-40, от проверенных производителей, и меняйте его примерно в два раза чаще, чем рекомендуется в сервисной книжке (п ри тяжелых условиях эксплуатации — в два раза чаще);

ри тяжелых условиях эксплуатации — в два раза чаще); При капремонте, который включает в себя замену гильз и поршней, желательно переточить канавки поршней — для установки более толстых колец. Хорошие ремонтные фирмы такие работы уже освоили.

Проблема 2. Неудобно менять свечи зажигания

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Чтобы провести эту пустяковую операцию, приходится снимать впускной коллектор. Интервал замены — 30 000 км. Если машина проедет 300 000 км, придется 9 (!) раз снять-поставить впускной трубопровод. В результате изнашиваются резьбы креплений, а у хорошо походившего мотора при снятии грязного впускного трубопровода песок может попадать в двигатель. Это снижает ресурс;

Свечи нужно затягивать динамометрическим ключом. Перетянули — появляются трещины в головке блока цилиндров. Причем появляются они постепенно — после многих циклов нагрева-охлаждения.

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Причина: конструкция впускного коллектора полностью закрывает доступ к свечам и катушкам. Это либо конструкторский просчет, либо сделано нарочно, чтобы непрофессионалы не лазили.

Как бороться?

Откладывать замену свечей — не выход. От перепробега изолятор раскалывается, попадает в цилиндр и оставляет задиры на стенках.

Проводите работу максимально аккуратно, без спешки. А лучше — доверьте обслуживание проверенному автосервису.

Проблема 3. Нет гидрокомпенсаторов: сложно и дорого регулировать зазоры клапанов

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На моторе Н4М кулачки распределительного вала нажимают на клапаны через цилиндрические стаканчики, с подобранной на заводе рабочей высотой. При регулировке стаканчик меняют на деталь другой высоты.

Демонтировав крышку головки блока цилиндров, мы сможем только проверить зазоры. Если нужно регулировать, придется проделать дорогую, трудозатратную и долгую операцию: поднять распределительные валы, а для этого сначала снять переднюю крышку, под которой размещен цепной привод.

Стаканчики разной высоты приобрести непросто и накладно, поэтому многие мастерские шлифуют стаканчики под меньший размер. Если работа сделана неаккуратно, мотору потребуется дорогостоящий ремонт.

Массовое производство двигателей уже шестой год идет на АВТОВАЗе, а некоторые детские болезни мотора так и не устранены.

Причина: отсутствие гидрокомпенсаторов в приводе клапана.

Как бороться?

Подобрать стаканчики без специального оборудования очень трудно. Проверяйте регулировку зазоров в приводе ГРМ в проверенном автосервисе каждые 80 000–100 000 км пробега.

Проблема 4. Свист ремня привода вспомогательных агрегатов

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Можете услышать, запуская холодный двигатель в сырую погоду или ранним утром.

Схему расположения ремня привода вспомогательных агрегатов меняли несколько раз. Применялись ремни и с натяжным роликом и без него. Но полностью устранить проблему так и не удалось: ремни (без натяжителей) воют и на новых Вестах.

Причина: заводчане говорят, звук появляется лишь при повышенной влажности. Наш вердикт — дело в автоматических натяжителях, на которых при проектировании Н4М сэкономили.

Как бороться?

Решается либо подтяжкой, либо заменой ремня генератора.

Проблема 5. АИ-92 разрешен, но не для всех

Некоторым машинам с Н4М разрешено использование АИ-92. А ведь бензин с недостаточным октановым числом опасен при тяжелых условиях эксплуатации! Одно дело — «таскать» легкие, моноприводные Логаны или Весты, и совсем другое — кроссоверы, да еще и полноприводные.

Двигатель может агрегатироваться с вариатором (на фото), автоматической и механической коробками передач. Мощность мотора на разных автомобилях в зависимости от прошивки блока управления составляет 110–117 л.с.

Причина: производитель подстраивается под запросы рынка. Для многих автолюбителей возможность заливать 92-й очень важна.

Как бороться?

Лучше использовать бензин с октановым числом не ниже 95, особенно летом, и особенно владельцам кроссоверов.

Как продлить жизнь мотора Н4М

Один из наиболее действенных способов — подкорректировать манеру езды. Тот кто много и часто крутит мотор, допускает сильные рывки (на механической коробке передач), раньше столкнется и с повышенным масляным аппетитом, и с растяжением цепи, и с общим износом мотора.

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Продлить жизнь любого механизма помогут современные присадки в ГСМ.

Лучше других специальных присадок зарекомендовали себя продукты от SUPROTEC и VALENA.

Фото: фирмы-производители