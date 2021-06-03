5 проблем самого популярного мотора Лады, Renault и Nissan

Где встречается мотор?
Двигатель, разработанный компанией Nissan (обозначение HR16DE) устанавливается на модели Micra, Note, Juke, Tiida, Qashqai, Sentra. Этим же мотором, но под именем Н4М, комплектуют автомобили Renault: Logan, Sandero, Kaptur, Arkana, Duster, Fluence, Megane.
В 2015 году H4M начали производить на АВТОВАЗе. С тех пор этот агрегат появился и на Ладах — моделях XRАУ и Vesta.
Проблема 1. Большой расход масла: литр на 5000 км
Масложора нет, если при официальном интервале замены масла в 15 000 км его не приходится доливать и уровень не уходит ниже нижней метки на щупе. Двигатель Н4М расходует заметно больше. Приходится доливать около литра каждые 5–7 тыс. км. И такой расход официальному сервису по гарантии не предъявишь: инструкция признает его допустимым.
Причина: применение облегченной поршневой группы с короткими Т-образными поршнями и очень тонкими поршневыми кольцами.
Такая конструкция снижает трение, повышает экономичность. Но масло со стенок цилиндров тонкие поршневые кольца удаляют плохо. Оно сгорает, покрывая толстым слоем нагара камеру сгорания, и попадает в выпускную систему, постепенно выводя из строя каталитическийнейтрализатор.
Масляный аппетит усиливают и форсунки, подающие масло на днища поршней. Такая конструкция снижает риск задиров, но одновременно и увеличивает количество масла на стенках цилиндра.
Как бороться?
- Следите за уровнем масла. «Проморгаете» — разрушения неизбежны;
- Применяйте масло погуще, с вязкостью 5W-40, от проверенных производителей, и меняйте его примерно в два раза чаще, чем рекомендуется в сервисной книжке (при тяжелых условиях эксплуатации — в два раза чаще);
- При капремонте, который включает в себя замену гильз и поршней, желательно переточить канавки поршней — для установки более толстых колец. Хорошие ремонтные фирмы такие работы уже освоили.
Проблема 2. Неудобно менять свечи зажигания
Чтобы провести эту пустяковую операцию, приходится снимать впускной коллектор. Интервал замены — 30 000 км. Если машина проедет 300 000 км, придется 9 (!) раз снять-поставить впускной трубопровод. В результате изнашиваются резьбы креплений, а у хорошо походившего мотора при снятии грязного впускного трубопровода песок может попадать в двигатель. Это снижает ресурс;
Свечи нужно затягивать динамометрическим ключом. Перетянули — появляются трещины в головке блока цилиндров. Причем появляются они постепенно — после многих циклов нагрева-охлаждения.
Причина: конструкция впускного коллектора полностью закрывает доступ к свечам и катушкам. Это либо конструкторский просчет, либо сделано нарочно, чтобы непрофессионалы не лазили.
Как бороться?
Откладывать замену свечей — не выход. От перепробега изолятор раскалывается, попадает в цилиндр и оставляет задиры на стенках.
Проводите работу максимально аккуратно, без спешки. А лучше — доверьте обслуживание проверенному автосервису.
Проблема 3. Нет гидрокомпенсаторов: сложно и дорого регулировать зазоры клапанов
На моторе Н4М кулачки распределительного вала нажимают на клапаны через цилиндрические стаканчики, с подобранной на заводе рабочей высотой. При регулировке стаканчик меняют на деталь другой высоты.
Демонтировав крышку головки блока цилиндров, мы сможем только проверить зазоры. Если нужно регулировать, придется проделать дорогую, трудозатратную и долгую операцию: поднять распределительные валы, а для этого сначала снять переднюю крышку, под которой размещен цепной привод.
Стаканчики разной высоты приобрести непросто и накладно, поэтому многие мастерские шлифуют стаканчики под меньший размер. Если работа сделана неаккуратно, мотору потребуется дорогостоящий ремонт.
Причина: отсутствие гидрокомпенсаторов в приводе клапана.
Как бороться?
Подобрать стаканчики без специального оборудования очень трудно. Проверяйте регулировку зазоров в приводе ГРМ в проверенном автосервисе каждые 80 000–100 000 км пробега.
Проблема 4. Свист ремня привода вспомогательных агрегатов
Можете услышать, запуская холодный двигатель в сырую погоду или ранним утром.
Схему расположения ремня привода вспомогательных агрегатов меняли несколько раз. Применялись ремни и с натяжным роликом и без него. Но полностью устранить проблему так и не удалось: ремни (без натяжителей) воют и на новых Вестах.
Причина: заводчане говорят, звук появляется лишь при повышенной влажности. Наш вердикт — дело в автоматических натяжителях, на которых при проектировании Н4М сэкономили.
Как бороться?
Решается либо подтяжкой, либо заменой ремня генератора.
Проблема 5. АИ-92 разрешен, но не для всех
Некоторым машинам с Н4М разрешено использование АИ-92. А ведь бензин с недостаточным октановым числом опасен при тяжелых условиях эксплуатации! Одно дело — «таскать» легкие, моноприводные Логаны или Весты, и совсем другое — кроссоверы, да еще и полноприводные.
Причина: производитель подстраивается под запросы рынка. Для многих автолюбителей возможность заливать 92-й очень важна.
Как бороться?
Лучше использовать бензин с октановым числом не ниже 95, особенно летом, и особенно владельцам кроссоверов.
Как продлить жизнь мотора Н4М
Один из наиболее действенных способов — подкорректировать манеру езды. Тот кто много и часто крутит мотор, допускает сильные рывки (на механической коробке передач), раньше столкнется и с повышенным масляным аппетитом, и с растяжением цепи, и с общим износом мотора.
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