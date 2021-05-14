5 моторов для Весты: какой лучше?

Объем двигателя, л 1,6 Мощность, л.с. 106 Крутящий момент, Нм 148 Расход топлива, л/100 км (городской/загородный/смешанный) 9,3/5,5/6,9 Разгон до 100 км/ч, с 11,2 Максимальная скорость, км/ч 182

Куда устанавливают?





На все модификации Весты, включая версии Cross. Кроме Весты Sport.





Цена Весты с таким мотором: от 733 900 рублей.





Двигатель ВАЗ —21129 оптимален для спокойного водителя.

2. ВАЗ-21129 CNG: для тех, кто привык экономить

Конструктивные особенности

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По сути, это тот же ВАЗ-21129 — только с грамотно подведенным газовым топливом и полностью адаптированной системой управления двигателем. Хотите иметь автомобиль с газобаллонным оборудованием, которое не нужно нигде согласовывать, узаконивать, обивать пороги казенных учреждений? Тогда берите Весту CNG. Не только автомобиль, но и его двигатель приспособлены под использование сжатого метана.

Достоинства

Идеальный вариант, чтобы экономить на заправках. Метан стоит в 4 раза дешевле АИ-95. Кроме того, у битопливной Весты большой запас хода — на бензине и газе она может пробежать до 1000 км без дозаправки.

Недостатки





Главный — нехватка метановых АГНКС (автомобильных газонаполнительных компрессорных станций).

Веста с ВАЗ-21129 CNG — самая слабая по динамике.





Технические данные автомобиля Лада Веста с двигателем ВАЗ-21129 CNG

Объем двигателя, л 1,6 Мощность, л.с. 106 (н.д.)* Крутящий момент, Нм 148 (135) Расход топлива, л/100 км (м3/100 км — на метане) (городской/загородный/смешанный) 10,1/6,0/7,5 (8,1/5,2/6,3) Разгон до 100 км/ч, с 11,8 (12,1) Максимальная скорость, км/ч 175 (170)

* в скобках показатели двигателя при работе на метане





Куда устанавливают?





На Весту CNG — двухтопливный автомобиль.





Цена Весты с таким мотором: от 805 900 рублей.





В Весте CNG установлен двигатель ВАЗ-21129, адаптированный заводом под питание сжатым природным газом.





3. ВАЗ-21179: мощный и ремонтопригодный

Конструктивные особенности

У флагманского двигателя рабочий объем увеличили до 1,8 л — за счет максимально возможного хода поршня 84 мм (больше о конструкции и обслуживании здесь).

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Это первый из вазовских моторов, где применен фазовращатель на впускном распределительном валу. Все это обеспечило мощность 122 л.с. и более высокий крутящий момент.

В отличие от 1.6 этот мотор втыковой — при обрыве ремня ГРМ поршни встретятся с клапанами.

Для увеличения надежности привода ГРМ завод устанавливает импортный насос охлаждающей жидкости. Его ресурс велик, но замена обойдется в 15000 рублей. У иномарок цены ниже! А полное обновление привода ГРМ с насосом стоит около 30000 рублей.

С мотором 1.8 ставят исключительно механическую коробку Renault JR5! Она надежнее вазовской, имеет больший запас по крутящему моменту.

Достоинства

Лучше динамика по сравнению с версиями с мотором 1.6. Более надежная коробка от Renault.

Недостатки

Дороже, чем 1.6, в обслуживании и ремонте. Выше расход топлива. Повышенное потребление моторного масла у машин до 2020 года выпуска.

Технические данные автомобиля Лада Веста с двигателем ВАЗ-21179

Объем двигателя, л 1,8 Мощность, л.с. 122 Крутящий момент, Нм 170 Расход топлива, л/100 км (городской/загородный/смешанный) 9,9/6,4/7,7 Разгон до 100 км/ч, с 10,5 Максимальная скорость, км/ч 180





Куда устанавливают?





Исключительно на седан и универсал с приставкой Cross.





Цена Весты с таким мотором: от 906 900 рублей.





Двигатель ВАЗ —21179 имеет мощностные и экономические показатели почти на уровне лучших серийных моторов, а ремонтопригодность его выше.

4. ВАЗ-21179-77: для поклонников спортивных авто

Конструктивные особенности





Это форсированный мотор ВАЗ-21179 с рабочим объемом 1,8 л.

Двигатель получил новые распределительные валы с измененным профилем кулачков, перенастроены фазы газораспределения .

. Установлены форсунки с большей производительностью, оригинальные впускной трубопровод (кстати, его можно установить и на мотор ВАЗ-21179) и система выпуска отработавших газов.

Электронный блок управления двигателя настроен на получение наибольшей мощности.

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Помимо мотора у заряженной Весты на спортивный лад перенастроены подвеска, рулевое управление, тормоза.

Достоинства





Лучшая из всех Вест динамика. Заряженный седан за миллион с маленьким хвостиком — очень заманчивое предложение

Недостатки





Самая дорогая в эксплуатации среди прочих Вест — и по обслуживанию, и по налогам.

Самый высокий расход топлива.

Рекомендован бензин с октановым числом не меньше 95.

Технические данные автомобиля Лада Веста с двигателем ВАЗ-21179-77

Объем двигателя, л 1,8 Мощность, л.с. 145 Крутящий момент, Нм 182 Расход топлива, л/100 км (городской/загородный/смешанный) 10,6/6,4/7,9 Разгон до 100 км/ч, с 9,6 Максимальная скорость, км/ч 193





Куда устанавливают?

На заряженный седан Веста Sport.

Цена Весты с таким мотором: от 1 149 900 рублей.





Мощностные показатели двигателя 211179–77 вполне соответствуют зарубежным аналогам.

5. Н4М: для тех, кому механика противопоказана

Конструктивные особенности









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Совместная разработка концерна Renault-Nissan, сейчас производят и на мощностях АВТОВАЗа.

Вобрал в себя основные современные конструкторские решения, позволяющие создать легкий, недорогой, экономичный мотор, но без навороченных систем, вроде турбонаддува или непосредственного впрыска топлива.

В отличие от вазовских моторов блок цилиндров сделан из алюминия, а не из чугуна. В блок цилиндров залиты тонкостенные чугунные гильзы. В них ходят укороченные Т-образные поршни с очень тонкими поршневыми кольцами. Они служит причиной повышенного расхода моторного масла, который переходит при пробеге за 100000–150000 км в настоящий масложор.

Привод распределительных валов — цепной. Кулачки распредвалов приводят клапаны через стаканчики — гидрокомпенсаторов, как у вазовских 16-клапанников, нет. Поэтому хотя и нечасто (каждые 100 000 км), но все-таки требуется регулировка зазоров.

Главный просчет: свечи зажигания на этом моторе можно заменить только после снятия впускного трубопровода. А это долго (или дорого), требует замены прокладок и повышает вероятность попадания грязи во впускной тракт двигателя.

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Достоинства

Единственный мотор, с которым в настоящее время идет автоматическая трансмиссия (вариатор). Мотор надежный, потребляет немного топлива. Динамические показатели Весты с таким силовым агрегатом сравнимы с версиями с мотором ВАЗ-21129 и механикой.

Недостатки

Дорогой в обслуживании и ремонте мотор.

Повышенный расход масла.

Сложный капремонт — двигатель надо перегильзовывать (а это недешево и нужен мастер высокой квалификации), иногда проще и дешевле поискать контрактный (бэушный) мотор.

Технические данные автомобиля Лада Веста с двигателем H4M Объем двигателя, л 1,6 Мощность, л.с. 113 Крутящий момент, Нм 152 Расход топлива, л/100 км (городской/загородный/смешанный) 9,2/5,9/7,1 Разгон до 100 км/ч, с 11,3 Максимальная скорость, км/ч 175

Куда устанавливают?

На любую Весту, кроме спортивной и газобаллонной версий. Идет только в паре с вариатором Jatco JF015е.



Цена Весты с таким мотором: от 858 900 рублей.

Применение двигателя Н4М позволило оборудовать Весту современным вариатором.

Что взять?

А какой мотор предпочли бы вы? Напишите нам в комментариях. А если вы уже владелец Весты, то укажите, с каким мотором ваш автомобиль и довольны ли вы двигателем в частности и машиной в целом.



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