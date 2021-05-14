5 моторов для Весты: какой лучше?

1. ВАЗ-21129: выбор спокойных водителей
Конструктивные особенности
Впервые этот мотор появился на Весте в 2015 году. Агрегат простой и надежный.
- У него чугунный блок цилиндров. В наше время «одноразовых моторов» это конкурентное преимущество. Изношенный блок цилиндров несложно и недорого расточить под ремонтный размер.
- Наличие гидрокомпенсаторов в приводе клапанов (а такое решение встречается все реже) позволяет не вскрывать двигатель до капремонта. Это решение полезно и в случае применения на автомобиле ГБО.
- Привод распределительных валов осуществляется зубчатым ремнем. Ресурс оригинальных ремней — 180 000 км. Но за такой пробег может выйти из строя насос охлаждающей жидкости. Такое произошло, например, на редакционной Весте при пробеге 108 000 км.
- Хорошо, что на современных моторах ВАЗ-21129 установлены так называемые невтыковые поршни. При обрыве ремня встречи клапанов с поршнями не будет, а значит владелец не попадет на дорогостоящий капремонт.
Достоинства
Недостатки
Мотор агрегатируется только с вазовской пятиступенчатой коробкой! Особенности этой коробки — невысокий ресурс, шум при работе, течи масла.
Технические данные автомобиля Лада Веста с двигателем ВАЗ-21129
|
Объем двигателя, л
|
1,6
|
Мощность, л.с.
|
106
|
Крутящий момент, Нм
|
148
|
Расход топлива, л/100 км
(городской/загородный/смешанный)
|
9,3/5,5/6,9
|
Разгон до 100 км/ч, с
|
11,2
|
Максимальная скорость, км/ч
|
182
Куда устанавливают?
На все модификации Весты, включая версии Cross. Кроме Весты Sport.
Цена Весты с таким мотором: от 733 900 рублей.
2. ВАЗ-21129 CNG: для тех, кто привык экономить
Конструктивные особенности
По сути, это тот же ВАЗ-21129 — только с грамотно подведенным газовым топливом и полностью адаптированной системой управления двигателем. Хотите иметь автомобиль с газобаллонным оборудованием, которое не нужно нигде согласовывать, узаконивать, обивать пороги казенных учреждений? Тогда берите Весту CNG. Не только автомобиль, но и его двигатель приспособлены под использование сжатого метана.
Достоинства
Идеальный вариант, чтобы экономить на заправках. Метан стоит в 4 раза дешевле АИ-95. Кроме того, у битопливной Весты большой запас хода — на бензине и газе она может пробежать до 1000 км без дозаправки.
Недостатки
- Главный — нехватка метановых АГНКС (автомобильных газонаполнительных компрессорных станций).
- Веста с ВАЗ-21129 CNG — самая слабая по динамике.
Технические данные автомобиля Лада Веста с двигателем ВАЗ-21129 CNG
|
Объем двигателя, л
|
1,6
|
Мощность, л.с.
|
106 (н.д.)*
|
Крутящий момент, Нм
|
148 (135)
|
Расход топлива, л/100 км (м3/100 км — на метане)
(городской/загородный/смешанный)
|
10,1/6,0/7,5 (8,1/5,2/6,3)
|
Разгон до 100 км/ч, с
|
11,8 (12,1)
|
Максимальная скорость, км/ч
|
175 (170)
* в скобках показатели двигателя при работе на метане
Куда устанавливают?
На Весту CNG — двухтопливный автомобиль.
Цена Весты с таким мотором: от 805 900 рублей.
3. ВАЗ-21179: мощный и ремонтопригодный
Конструктивные особенности
У флагманского двигателя рабочий объем увеличили до 1,8 л — за счет максимально возможного хода поршня 84 мм (больше о конструкции и обслуживании здесь).
- Это первый из вазовских моторов, где применен фазовращатель на впускном распределительном валу. Все это обеспечило мощность 122 л.с. и более высокий крутящий момент.
- В отличие от 1.6 этот мотор втыковой — при обрыве ремня ГРМ поршни встретятся с клапанами.
- Для увеличения надежности привода ГРМ завод устанавливает импортный насос охлаждающей жидкости. Его ресурс велик, но замена обойдется в 15000 рублей. У иномарок цены ниже! А полное обновление привода ГРМ с насосом стоит около 30000 рублей.
- С мотором 1.8 ставят исключительно механическую коробку Renault JR5! Она надежнее вазовской, имеет больший запас по крутящему моменту.
Достоинства
Лучше динамика по сравнению с версиями с мотором 1.6. Более надежная коробка от Renault.
Недостатки
Дороже, чем 1.6, в обслуживании и ремонте. Выше расход топлива. Повышенное потребление моторного масла у машин до 2020 года выпуска.
Технические данные автомобиля Лада Веста с двигателем ВАЗ-21179
|
Объем двигателя, л
|
1,8
|
Мощность, л.с.
|
122
|
Крутящий момент, Нм
|
170
|
Расход топлива, л/100 км
(городской/загородный/смешанный)
|
9,9/6,4/7,7
|
Разгон до 100 км/ч, с
|
10,5
|
Максимальная скорость, км/ч
|
180
Куда устанавливают?
Исключительно на седан и универсал с приставкой Cross.
Цена Весты с таким мотором: от 906 900 рублей.
4. ВАЗ-21179-77: для поклонников спортивных авто
Конструктивные особенности
Это форсированный мотор ВАЗ-21179 с рабочим объемом 1,8 л.
- Двигатель получил новые распределительные валы с измененным профилем кулачков, перенастроены фазы газораспределения.
- Установлены форсунки с большей производительностью, оригинальные впускной трубопровод (кстати, его можно установить и на мотор ВАЗ-21179) и система выпуска отработавших газов.
- Электронный блок управления двигателя настроен на получение наибольшей мощности.
Помимо мотора у заряженной Весты на спортивный лад перенастроены подвеска, рулевое управление, тормоза.
Достоинства
Лучшая из всех Вест динамика. Заряженный седан за миллион с маленьким хвостиком — очень заманчивое предложение
Недостатки
- Самая дорогая в эксплуатации среди прочих Вест — и по обслуживанию, и по налогам.
- Самый высокий расход топлива.
- Рекомендован бензин с октановым числом не меньше 95.
Технические данные автомобиля Лада Веста с двигателем ВАЗ-21179-77
|
Объем двигателя, л
|
1,8
|
Мощность, л.с.
|
145
|
Крутящий момент, Нм
|
182
|
Расход топлива, л/100 км
(городской/загородный/смешанный)
|
10,6/6,4/7,9
|
Разгон до 100 км/ч, с
|
9,6
|
Максимальная скорость, км/ч
|
193
Куда устанавливают?
На заряженный седан Веста Sport.
Цена Весты с таким мотором: от 1 149 900 рублей.
5. Н4М: для тех, кому механика противопоказана
Совместная разработка концерна Renault-Nissan, сейчас производят и на мощностях АВТОВАЗа.
- Вобрал в себя основные современные конструкторские решения, позволяющие создать легкий, недорогой, экономичный мотор, но без навороченных систем, вроде турбонаддува или непосредственного впрыска топлива.
- В отличие от вазовских моторов блок цилиндров сделан из алюминия, а не из чугуна. В блок цилиндров залиты тонкостенные чугунные гильзы. В них ходят укороченные Т-образные поршни с очень тонкими поршневыми кольцами. Они служит причиной повышенного расхода моторного масла, который переходит при пробеге за 100000–150000 км в настоящий масложор.
- Привод распределительных валов — цепной. Кулачки распредвалов приводят клапаны через стаканчики — гидрокомпенсаторов, как у вазовских 16-клапанников, нет. Поэтому хотя и нечасто (каждые 100 000 км), но все-таки требуется регулировка зазоров.
- Главный просчет: свечи зажигания на этом моторе можно заменить только после снятия впускного трубопровода. А это долго (или дорого), требует замены прокладок и повышает вероятность попадания грязи во впускной тракт двигателя.
Достоинства
Единственный мотор, с которым в настоящее время идет автоматическая трансмиссия (вариатор). Мотор надежный, потребляет немного топлива. Динамические показатели Весты с таким силовым агрегатом сравнимы с версиями с мотором ВАЗ-21129 и механикой.
Недостатки
- Дорогой в обслуживании и ремонте мотор.
- Повышенный расход масла.
- Сложный капремонт — двигатель надо перегильзовывать (а это недешево и нужен мастер высокой квалификации), иногда проще и дешевле поискать контрактный (бэушный) мотор.
Технические данные автомобиля Лада Веста с двигателем H4M
|
Объем двигателя, л
|
1,6
|
Мощность, л.с.
|
113
|
Крутящий момент, Нм
|
152
|
Расход топлива, л/100 км
(городской/загородный/смешанный)
|
9,2/5,9/7,1
|
Разгон до 100 км/ч, с
|
11,3
|
Максимальная скорость, км/ч
|
175
Куда устанавливают?
На любую Весту, кроме спортивной и газобаллонной версий. Идет только в паре с вариатором Jatco JF015е.
Цена Весты с таким мотором: от 858 900 рублей.
Что взять?
А какой мотор предпочли бы вы? Напишите нам в комментариях. А если вы уже владелец Весты, то укажите, с каким мотором ваш автомобиль и довольны ли вы двигателем в частности и машиной в целом.
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Фото: «За рулем» и АВТОВАЗ