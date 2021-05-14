5 моторов для Весты: какой лучше? — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

5 моторов для Весты: какой лучше?

На каждый двигатель мы подготовили мини-досье, в котором указаны конструктивные особенности мотора, достоинства и недостатки.

1. ВАЗ-21129: выбор спокойных водителей

Конструктивные особенности


Впервые этот мотор появился на Весте в 2015 году. Агрегат простой и надежный.

Материалы по теме
Новая мультимедиа для Лады — первый тест


  • У него чугунный блок цилиндров. В наше время «одноразовых моторов» это конкурентное преимущество. Изношенный блок цилиндров несложно и недорого расточить под ремонтный размер.
  • Наличие гидрокомпенсаторов в приводе клапанов (а такое решение встречается все реже) позволяет не вскрывать двигатель до капремонта. Это решение полезно и в случае применения на автомобиле ГБО.
  • Привод распределительных валов осуществляется зубчатым ремнем. Ресурс оригинальных ремней — 180 000 км. Но за такой пробег может выйти из строя насос охлаждающей жидкости. Такое произошло, например, на редакционной Весте при пробеге 108 000 км.
  • Хорошо, что на современных моторах ВАЗ-21129 установлены так называемые невтыковые поршни. При обрыве ремня встречи клапанов с поршнями не будет, а значит владелец не попадет на дорогостоящий капремонт.


Достоинства


Простой по конструкции и во многом поэтому недорогой в обслуживании и ремонте. У Весты с таким мотором низкий расход топлива. Самый выгодный по налогообложению.

Недостатки


Мотор агрегатируется только с вазовской пятиступенчатой коробкой! Особенности этой коробки — невысокий ресурс, шум при работе, течи масла.

Технические данные автомобиля Лада Веста с двигателем ВАЗ-21129

Объем двигателя, л 

1,6 

Мощность, л.с.

106

Крутящий момент, Нм

148

Расход топлива, л/100 км

(городской/загородный/смешанный)

9,3/5,5/6,9

Разгон до 100 км/ч, с

11,2

Максимальная скорость, км/ч

182

Куда устанавливают?


На все модификации Весты, включая версии Cross. Кроме Весты Sport.


Цена Весты с таким мотором: от 733 900 рублей.


Двигатель ВАЗ —21129 оптимален для спокойного водителя.
Двигатель ВАЗ —21129 оптимален для спокойного водителя.

2. ВАЗ-21129 CNG: для тех, кто привык экономить

Конструктивные особенности

Материалы по теме
Битопливная Лада Веста — тест-драйв ЗР

По сути, это тот же ВАЗ-21129 — только с грамотно подведенным газовым топливом и полностью адаптированной системой управления двигателем. Хотите иметь автомобиль с газобаллонным оборудованием, которое не нужно нигде согласовывать, узаконивать, обивать пороги казенных учреждений? Тогда берите Весту CNG. Не только автомобиль, но и его двигатель приспособлены под использование сжатого метана.

Достоинства

Идеальный вариант, чтобы экономить на заправках. Метан стоит в 4 раза дешевле АИ-95. Кроме того, у битопливной Весты большой запас хода — на бензине и газе она может пробежать до 1000 км без дозаправки.

Недостатки


  • Главный — нехватка метановых АГНКС (автомобильных газонаполнительных компрессорных станций).
  • Веста с ВАЗ-21129 CNG — самая слабая по динамике.


Технические данные автомобиля Лада Веста с двигателем ВАЗ-21129 CNG

Объем двигателя, л 

1,6 

Мощность, л.с.

106 (н.д.)*

Крутящий момент, Нм

148 (135)

Расход топлива, л/100 км (м3/100 км — на метане)

(городской/загородный/смешанный)

10,1/6,0/7,5 (8,1/5,2/6,3)

Разгон до 100 км/ч, с

11,8 (12,1)

Максимальная скорость, км/ч

175 (170)

* в скобках показатели двигателя при работе на метане


Куда устанавливают?


На Весту CNG — двухтопливный автомобиль.


Цена Весты с таким мотором: от 805 900 рублей.


В Весте CNG установлен двигатель ВАЗ-21129, адаптированный заводом под питание сжатым природным газом.
В Весте CNG установлен двигатель ВАЗ-21129, адаптированный заводом под питание сжатым природным газом.


3. ВАЗ-21179: мощный и ремонтопригодный

Конструктивные особенности

У флагманского двигателя рабочий объем увеличили до 1,8 л — за счет максимально возможного хода поршня 84 мм (больше о конструкции и обслуживании здесь).

Материалы по теме
Chevrolet Cobalt и Лада Веста — большой тест

  • Это первый из вазовских моторов, где применен фазовращатель на впускном распределительном валу. Все это обеспечило мощность 122 л.с. и более высокий крутящий момент.
  • В отличие от 1.6 этот мотор втыковой — при обрыве ремня ГРМ поршни встретятся с клапанами.
  • Для увеличения надежности привода ГРМ завод устанавливает импортный насос охлаждающей жидкости. Его ресурс велик, но замена обойдется в 15000 рублей. У иномарок цены ниже! А полное обновление привода ГРМ с насосом стоит около 30000 рублей.
  • С мотором 1.8 ставят исключительно механическую коробку Renault JR5! Она надежнее вазовской, имеет больший запас по крутящему моменту.

Достоинства

Лучше динамика по сравнению с версиями с мотором 1.6. Более надежная коробка от Renault.

Недостатки

Дороже, чем 1.6, в обслуживании и ремонте. Выше расход топлива. Повышенное потребление моторного масла у машин до 2020 года выпуска.

Технические данные автомобиля Лада Веста с двигателем ВАЗ-21179

Объем двигателя, л 

1,8 

Мощность, л.с.

122

Крутящий момент, Нм

170

Расход топлива, л/100 км

(городской/загородный/смешанный)

9,9/6,4/7,7

Разгон до 100 км/ч, с

10,5

Максимальная скорость, км/ч

180


Куда устанавливают?


Исключительно на седан и универсал с приставкой Cross.


Цена Весты с таким мотором: от 906 900 рублей.


Двигатель ВАЗ —21179 имеет мощностные и экономические показатели почти на уровне лучших серийных моторов, а ремонтопригодность его выше.
Двигатель ВАЗ —21179 имеет мощностные и экономические показатели почти на уровне лучших серийных моторов, а ремонтопригодность его выше.

4. ВАЗ-21179-77: для поклонников спортивных авто

Конструктивные особенности


Это форсированный мотор ВАЗ-21179 с рабочим объемом 1,8 л.

  • Двигатель получил новые распределительные валы с измененным профилем кулачков, перенастроены фазы газораспределения.
  • Установлены форсунки с большей производительностью, оригинальные впускной трубопровод (кстати, его можно установить и на мотор ВАЗ-21179) и система выпуска отработавших газов.
  • Электронный блок управления двигателя настроен на получение наибольшей мощности.

Материалы по теме
Лада Веста Sport: что в ней спортивного на самом деле

Помимо мотора у заряженной Весты на спортивный лад перенастроены подвеска, рулевое управление, тормоза.

Достоинства


Лучшая из всех Вест динамика. Заряженный седан за миллион с маленьким хвостиком — очень заманчивое предложение

Недостатки


  • Самая дорогая в эксплуатации среди прочих Вест — и по обслуживанию, и по налогам.
  • Самый высокий расход топлива.
  • Рекомендован бензин с октановым числом не меньше 95.

Технические данные автомобиля Лада Веста с двигателем ВАЗ-21179-77

Объем двигателя, л 

1,8

Мощность, л.с.

145

Крутящий момент, Нм

182

Расход топлива, л/100 км

(городской/загородный/смешанный)

10,6/6,4/7,9

Разгон до 100 км/ч, с

9,6

Максимальная скорость, км/ч

193


Куда устанавливают?

На заряженный седан Веста Sport.

Цена Весты с таким мотором: от 1 149 900 рублей.


Мощностные показатели двигателя 211179–77 вполне соответствуют зарубежным аналогам.
Мощностные показатели двигателя 211179–77 вполне соответствуют зарубежным аналогам.

5. Н4М: для тех, кому механика противопоказана

Конструктивные особенности


Совместная разработка концерна Renault-Nissan, сейчас производят и на мощностях АВТОВАЗа.


  • Вобрал в себя основные современные конструкторские решения, позволяющие создать легкий, недорогой, экономичный мотор, но без навороченных систем, вроде турбонаддува или непосредственного впрыска топлива.
  • В отличие от вазовских моторов блок цилиндров сделан из алюминия, а не из чугуна. В блок цилиндров залиты тонкостенные чугунные гильзы. В них ходят укороченные Т-образные поршни с очень тонкими поршневыми кольцами. Они служит причиной повышенного расхода моторного масла, который переходит при пробеге за 100000–150000 км в настоящий масложор.
  • Привод распределительных валов — цепной. Кулачки распредвалов приводят клапаны через стаканчики — гидрокомпенсаторов, как у вазовских 16-клапанников, нет. Поэтому хотя и нечасто (каждые 100 000 км), но все-таки требуется регулировка зазоров.
  • Главный просчет: свечи зажигания на этом моторе можно заменить только после снятия впускного трубопровода. А это долго (или дорого), требует замены прокладок и повышает вероятность попадания грязи во впускной тракт двигателя.


Материалы по теме
Rio, Vesta и Rapid: тест популярных седанов


Достоинства


Единственный мотор, с которым в настоящее время идет автоматическая трансмиссия (вариатор). Мотор надежный, потребляет немного топлива. Динамические показатели Весты с таким силовым агрегатом сравнимы с версиями с мотором ВАЗ-21129 и механикой.


Недостатки


  • Дорогой в обслуживании и ремонте мотор.
  • Повышенный расход масла.
  • Сложный капремонт — двигатель надо перегильзовывать (а это недешево и нужен мастер высокой квалификации), иногда проще и дешевле поискать контрактный (бэушный) мотор.

Технические данные автомобиля Лада Веста с двигателем H4M

Объем двигателя, л 

1,6 

Мощность, л.с.

113

Крутящий момент, Нм

152

Расход топлива, л/100 км

(городской/загородный/смешанный)

9,2/5,9/7,1

Разгон до 100 км/ч, с

11,3

Максимальная скорость, км/ч

175


Куда устанавливают?


На любую Весту, кроме спортивной и газобаллонной версий. Идет только в паре с вариатором Jatco JF015е.

Цена Весты с таким мотором: от 858 900 рублей.


Применение двигателя Н4М позволило оборудовать Весту современным вариатором.
Применение двигателя Н4М позволило оборудовать Весту современным вариатором.

Что взять?


А какой мотор предпочли бы вы? Напишите нам в комментариях. А если вы уже владелец Весты, то укажите, с каким мотором ваш автомобиль и довольны ли вы двигателем в частности и машиной в целом.




Фото: «За рулем» и АВТОВАЗ

5 моторов для Весты: какой лучше?

На каждый двигатель мы подготовили мини-досье, в котором указаны конструктивные особенности мотора, достоинства и недостатки.

5 моторов для Весты: какой лучше? — фото 12459395 моторов для Весты: какой лучше? — фото 12459385 моторов для Весты: какой лучше? — фото 12459375 моторов для Весты: какой лучше? — фото 12459415 моторов для Весты: какой лучше? — фото 12459405 моторов для Весты: какой лучше?
5 моторов для Весты: какой лучше?

На каждый двигатель мы подготовили мини-досье, в котором указаны конструктивные особенности мотора, достоинства и недостатки.

5 моторов для Весты: какой лучше? — фото 12459395 моторов для Весты: какой лучше? — фото 12459385 моторов для Весты: какой лучше? — фото 12459415 моторов для Весты: какой лучше? — фото 12459405 моторов для Весты: какой лучше? — фото 12459375 моторов для Весты: какой лучше?

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
149
Оцените материал
0:0
Читать комментарии
Загрузка...