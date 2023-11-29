Самая неоднозначная функция современного авто: в чем ее польза? А отключить можно?

Эксперты «За рулем» рассказывают, как работает система старт-cтоп

Нечасто случается такое, что новая функция в автомобилях изначально вызвала и вызывает по сей день неприятие у многих пользователей. На форумах кипят споры: как отключить эту дрянь? А полностью отключить ее без хирургического вмешательства нельзя – только временно, после очередного пуска мотора. Но затем она вновь оживает.

Называется всё это системой «Старт-cтоп» (англ. Start-stop). Речь о технологии автоматического отключения и последующего перезапуска двигателя с целью экономии топлива, снижения вредных выбросов и уровня шума за счет сокращения времени работы на минимальных оборотах холостого хода.

Со стороны всё выглядит буднично. Стоящая рядом на светофоре машина при загорании зеленого света слегка вздрагивает, слышится звук стартера и только потом автомобиль начинает движение. Чего в этой системе больше – реальной пользы или дорогостоящей бесполезности?

Как устроена система Старт-cтоп

В «мозги» автомобиля включена «нейронная связь», которая умеет глушить мотор при замедлении или остановке автомобиля и пускать его после отпускания педали тормоза.

Пуск чаще всего осуществляется с помощью стартера или стартер-генератора специальной конструкции, но известны и решения, когда коленвал начинает вращение от вспышки в одном из цилиндров. Для этого форсунка впрыскивает бензин, а свеча поджигает образовавшуюся смесь. Очевидно, что для дизелей подобный способ не может быть реализован.

Двигатель при остановке будет заглушен лишь при соблюдении ряда условий. В частности, он должен быть прогрет, а батарея – заряжена.

Старт-cтоп не сработает, если включены мощные потребители электроэнергии, такие как обогреватели стекол или догреватели воздуха в отопителе, а также если климат-контроль «сообщает», что ему не хватит производительности.

Шейка коленвала во вкладыше. Масляный клин обеспечивает отсутствие контакта металла по металлу. Пока вал вращается – износа нет. Подшипник скольжения коленчатого вала: 1. Шейка вала; 2. Масло; 3. Вкладыш; 4. Суммарная сила; 5. Сила гидродинамического давления; 6. Гидродинамическое трение.

Когда есть польза от системы Старт-cтоп?

Достоинство у системы одно – экономия топлива, которое не сгорает во время остановок. Плюс сопутствующее снижение вредных выбросов, о котором, чего уж там, думает далеко не каждый.

Производители обещают снижение расхода топлива примерно на 10%.

Но такие показатели достижимы только в особых, оптимальных для системы условиях – при движении по полупустому городу со светофорами, перекрывающими движение более чем на минуту.

Отключение системы нажатием кнопки на автомобилях досенсорной эпохи.

Когда от системы Старт-cтоп толка нет?

При движении по трассе или по бессветофорной городской магистрали толку от системы нет по определению: автомобиль-то не останавливается. Чем лучше организовано движение, тем бесполезнее Старт-cтоп. При коротких поездках, особенно зимой, система не будет активироваться – просто не успеет соблюсти все условия.

Отключаем Старт-cтоп с «планшета». Жаль, только на одну поездку.

Почему водители не любят систему Старт-cтоп

В городском трафике, который конвульсивно дергается в пробках, Старт-cтоп может довести до истерики любого человека. Особенно если настроена система плохо, а склад ума у водителя – инженерный.

Слушать, как у тебя то и дело срабатывает стартер, пуская мотор от силы на десяток секунд, тяжело: дорогущая техника изнашивается на глазах. Сокращается ресурс стартера и зубчатого венца маховика (если Старт-cтоп завязан именно на него). АКБ испытывает постоянные колебания напряжения от заряда до разряда, что требует применения дорогостоящих батарей AGM увеличенной емкости. А генератор вынужден работать с повышенной нагрузкой, чтобы компенсировать потери энергии на работу стартера. Особенно это заметно на автомобилях с дизелями, где из-за большей степени сжатия и тяжелых движущихся деталей стартер потребляет больший ток.

Это еще не всё. Старт-cтоп причиняет реальный вред поршневому двигателю и агрегату наддува. В них использованы подшипники скольжения, которые позволяют работать практически в безызносных условиях лишь при постоянном вращении. При этом валы вращаются в условиях гидродинамического масляного клина, а механического контакта между опорой и валом нет. На таком принципе работают коренные и шатунные шейки коленвала, распределительные валы и вал ротора турбокомпрессора.

После того как двигатель остановлен, валы садятся на опорные поверхности, разогретое масло с малой вязкостью почти не препятствует этому. Поэтому каждый пуск двигателя – это срыв одной металлической поверхности с другой. При этом срезаются очередные микронеровности вала и отверстия, что приводит к их износу, а потому и к постепенному росту зазора. Производители пытаются бороться с этим нанесением специальных покрытий на подшипники скольжения, но каждый пуск – это по-любому повышенный износ.

Система Старт-cтоп приводит и к усложнению других узлов и агрегатов. Приходится ставить автономный насос в систему охлаждения, чтобы не «перекалить» турбокомпрессор. А в радиаторы климатической установки встраивать теплоаккумуляторы, чтобы кондиционер и «печка» подольше работали на заглушенном двигателе. Всё это, вкупе с усиленными стартерами и АКБ, делает автомобиль более дорогим – как при покупке, так и в ремонте.

Еще немножко дегтя

По исследованиям немецкого журнала AutoBild, некоторые автомобили с системой Старт-cтоп допускают задержку при трогании со светофора до полутора и более секунд. Это может нервировать владельца машины или ожидающих сзади водителей, это усугубляет пробки. Еще хуже ситуация, когда нужно срочно рвануть с места во избежание ДТП, а автомобиль «думает». Поэтому пользователи ищут разные способы отключения системы.

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Способы отключения системы Старт-cтоп

Автопроизводители программируют машины так, чтобы функция Старт-cтоп активировалась при каждом пуске двигателя.

Отключается она разными способами. Проще всего – когда есть физическая кнопка на панели приборов. В каких-то автомобилях необходимо длительное «путешествие» по меню. Но всё это работает до первого выключения мотора.

Умертвить систему насовсем при кнопочном исполнении можно с помощью несложного китайского блочка, который подсоединяется в разрыв между разъемом кнопки и колодкой жгута проводов. При включении зажигания устройство обеспечивает однократный импульс, как будто сам водитель нажал на кнопку. И Старт-cтоп в автомобиле, можно сказать, нет.

В некоторых машинах систему удается дезактивировать, удалив предохранитель. При этом следует внимательно изучить электросхему, чтобы заодно не отключить что-то полезное.

Владельцам автомобилей, в которых большинство функций доступны лишь с «планшета» на панели приборов, нужно искать грамотного специалиста по прошивкам, который бы смог отключить эту функцию, не затронув ничего другого. И не факт, что получится – ­особенно в китайских машинах.

У Мерседеса в кузове W204 с бензиновым мотором функцию Старт-cтоп удалось отключить с помощью удаления предохранителя № 91 в блоке, расположенном в багажном отделении. Если бы мотор был дизельным, то на том же предохранителе «висел» бы и подогрев фильтра.

Что в итоге?

Движение в наших городах всё плотнее, пробок всё больше, а междугородние шоссе, напротив, превращаются в автомагистрали с ограничением скорости 130 км/ч. Поэтому в большинстве случаев система Старт-cтоп ощутимой экономии не принесет. Для автопутешественников особого негатива ее присутствие не сулит – на трассе она будет спокойно «спать», а в пригородах работать нечасто.

В любом случае перед покупкой машины с системой Старт-cтоп оцените, насколько «бодро» он работает на данной конкретной модели, насколько дороже стоят запчасти ­(прежде всего АКБ) – и насколько оно вам вообще нужно.

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