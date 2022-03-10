Что не так с современными моторами: отвечают эксперты «За рулем»

Сложность двигателей не лучшим образом отразилась на их надежности.

О надежности современных автомобилей часто судят поверхностно. Один из аргументов: в прежние времена водитель возил с собой инструменты и набор запасных частей — ремень генератора, свечи, прокладки, шланги… А теперь в багажнике лежит разве что буксирный трос да компрессор (в лучшем случае).

Значит, надежность повысилась? Но куда подевались так называемые двигатели-миллионники?

Долговечность, надежность, безотказность... — что общего и в чем разница?

Качество — совокупность свойств продукции, обусловливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением.

— совокупность свойств продукции, обусловливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением. Надежность — свойство объекта сохранять во времени свою работоспособность. Основные показатели надежности — долговечность, безотказность, ремонтопригодность.

— свойство объекта сохранять во времени свою работоспособность. Основные показатели надежности — долговечность, безотказность, ремонтопригодность. Долговечность — свойство объекта сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при установленной системе ТО и ремонта.

— свойство объекта сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при установленной системе ТО и ремонта. Безотказность — свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторой наработки.

— свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторой наработки. Ремонтопригодность — свойство изделия, определяющее трудовые и материальные затраты на его ремонт и обслуживание.

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Все перечисленные понятия не являются синонимами, но при этом часто употребляются не по назначению. Гарантийные обязательства автопроизводителей только запутывают проблему. В жигулевские времена речь шла о 20 000 км или годе эксплуатации — реальная долговечность была выше примерно на порядок, а то и больше. Сегодня же гарантия чаще всего составляет 100 000 км или три года, но долговечность при этом вовсе не выросла в пять раз. Напротив, ее фактически подогнали под гарантийный срок.

Алюминий вместо чугуна: долговечность понизилась, безотказность ­ухудшилась

Блоки цилиндров повсеместно стали делать из алюминиевого сплава. Одна из причин в том, что литейное производство чугуна — процесс экологически очень вредный. Поэтому он перетек в страны третьего мира.

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Что мы потеряли? Чугунные блоки прочные, они стойки к перегреву и минимально коробятся, им присущи хорошие демпфирующие свойства и высокая жесткость. Всё это позволяло выполнять цилиндры прямо в чугуне.

Современные алюминиевые блоки имеют тонкие ажурные стенки и отдельно стоящие цилиндры. Это так называемая схема Open Desk, когда цилиндры по верхней плоскости не соединены со стенками блока. Вследствие этого цилиндры могут деформировать друг друга. Недаром в четырехцилиндровом блоке геометрия второго и третьего цилиндра обычно страдает больше, чем двух крайних.

Поверхность цилиндра в алюминиевом блоке образует или тонкостенная, залитая при производстве чугунная гильза, не имеющая большой жесткости, или покрытие типа хромирования, никасила (никелевое покрытие) или алюсила (покрытие с кремнием). Справедливости ради отметим, что цилиндры с покрытием позволяют использовать схему с закрытым блоком, которая имеет большую жесткость. Но в целом геометрия алюминиевых блоков плывет уже к 100–150 тысячам км.

Золотой век надежности закончился в 90‑х годах прошлого века, когда моторостроители начали переходить к сверхнизким нормам токсичности

Даунсайзинг и турбонаддув: надежность понизилась

Чтобы снизить массу, повысить экономичность и экологичность моторов, производители идут на уменьшение рабочего объема, а для сохранения мощности применяют турбонаддув. Это приводит к росту нагрузки на все элементы цилиндропоршневой группы мотора.

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При этом материалы применяют отнюдь не из космической промышленности. Где возможно, стараются оставить детали и узлы от безнаддувных двигателей. Порой у двигателя просто отрезают «лишний цилиндр», создавая неуравновешенные и имеющие неприятный звук трехцилиндровые моторы. Меж тем нагрузки на детали растут пропорционально увеличению крутящего момента.

К менее надежной поршневой части добавляется турбокомпрессор. Этот агрегат, по сути, мог бы быть самостоятельным газотурбинным двигателем, а потому он имеет много систем — управления, смазки, охлаждения. В последнее время распространяется двойной наддув, где используются два турбокомпрессора или приводной нагнетатель в сочетании с турбокомпрессором. Всё это заставляет вспомнить об увеличении вероятности поломок системы, число элементов в которой растет.

«Альтернативные» приводы ГРМ: ремонтопригодность снизилась

На некоторых двигателях цепной привод ГРМ располагается не со стороны носка коленчатого вала, а между последним цилиндром и маховиком. Дескать, так уменьшаются крутильные колебания. При этом для замены цепи требуется снять двигатель. Таковы, например, дизельные двигатели BMW серии N, причем как четырехцилиндровые, так и «шестерки».

Какие соображения могли заставить конструкторов разместить цепь ­привода ГРМ фактически между двигателем и коробкой передач? Уж точно не практические…

Катколлектор вместо нейтрализатора под полом: надежность понизилась

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В угоду экологическим требованиям каталитический нейтрализатор стали размещать всё ближе к выпускным клапанам. Если раньше нейтрализатор стоял под днищем автомобиля, то сейчас его придвинули вплотную к двигателю, используя так называемые катколлекторы.

Недостаток в том, что при разрушении керамической «начинки» нейтрализатора («болезнь» моторов Hyundai/Kia, например) твердые частицы попадают через приоткрытые выпускные клапаны в цилиндры и вызывают задиры. Однако почти все современные безнаддувные моторы имеют катколлекторы, и только некоторые производители, среди которых, например, Renault, всё еще размещают нейтрализатор на некоторых автомобилях для стран третьего мира под полом, соблюдая при этом нормы Евро‑5.

Каталитический нейтрализатор в непосредственной близости от головки блока цилиндров при разрушении может «забрать с собой» и весь мотор.

Турбокомпрессор в выпускном коллекторе: ремонтопригодность снизилась

Материалы по теме Почему моторы кроссоверов изнашиваются быстрее? Эксперт назвал 6 основных причин На фоне рассказанного выше уже не таким большим злом кажется объединение турбокомпрессора с выпускным коллектором. Идея в том, чтобы сократить «турболаг» — время отклика турбины. Но в случае поломки цена ремонта будет заметно выше, чем если бы пришлось ремонтировать отдельно стоящий турбокомпрессор. Дизельные моторы: надежность понизилась Традиционные проблемы современных дизелей — быстрое зарастание сажей клапана EGR и засорение сажевого фильтра. На их долговечность в нашей стране влияет невысокое качество дизтоплива, хотя и низкие температуры в сочетании с короткими поездками вносят свою лепту.

Клапан EGR в таком состоянии не будет работать корректно.

О других решениях современных моторов, из-за которых страдают ремонтопригодность и надежность, мы еще расскажем. Заходите почаще!

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Фото: «За рулем» и фирмы-производители