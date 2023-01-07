Почему зимой в дизельной машине холодно?

«Виноват» в этом высокий КПД двигателя. Но проблема некомфортной температуры в салоне решаема.

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Дизельный двигатель имеет более высокую, по сравнению с бензиновым мотором, степень сжатия, а потому является более экономичным.

Мотор как бы забирает всё тепло себе и не хочет делиться им с пассажирами и водителем.

Пока машина едет, всё нормально, но стоит сбавить нагрузку на двигатель, как температура в салоне становится некомфортной.

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Производителям приходится ставить топливные догреватели или электрические элементы обогрева в «печки» дизельных машин.

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