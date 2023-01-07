Почему зимой в дизельной машине холодно? — журнал За рулем

Почему зимой в дизельной машине холодно?

«Виноват» в этом высокий КПД двигателя. Но проблема некомфортной температуры в салоне решаема.

Материалы по теме
Как водители губят дизельный двигатель зимой

Дизельный двигатель имеет более высокую, по сравнению с бензиновым мотором, степень сжатия, а потому является более экономичным.

Мотор как бы забирает всё тепло себе и не хочет делиться им с пассажирами и водителем.

Пока машина едет, всё нормально, но стоит сбавить нагрузку на двигатель, как температура в салоне становится некомфортной.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДДПочему инспекторы ГИБДД терпеть не могут эти 6 фраз водителя

Материалы по теме
как прогревать двигатель Как правильно прогревать автомобиль зимой?

Производителям приходится ставить топливные догреватели или электрические элементы обогрева в «печки» дизельных машин.

  • 11 заблуждений россиян про дизельные автомобили рассмотрены тут.
  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Фото: depositphotos

Наше новое видео
Арго и Атлант — горячие новинки российской сборки
Мешает ли грязь или снег распознавать номера машин?
3 самых обсуждаемых поста в наших соцсетях в 2022-м

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: