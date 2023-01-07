Почему зимой в дизельной машине холодно?

Дизельный двигатель имеет более высокую, по сравнению с бензиновым мотором, степень сжатия, а потому является более экономичным.
Мотор как бы забирает всё тепло себе и не хочет делиться им с пассажирами и водителем.
Пока машина едет, всё нормально, но стоит сбавить нагрузку на двигатель, как температура в салоне становится некомфортной.
Производителям приходится ставить топливные догреватели или электрические элементы обогрева в «печки» дизельных машин.
- 11 заблуждений россиян про дизельные автомобили рассмотрены тут.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.
ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023
Фото: depositphotos