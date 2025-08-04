Владеть электромобилем в России станет намного легче

Правительство РФ выделит 5,5 млрд рублей на зарядные станции для электромобилей

Правительство России выделит 5,5 миллиарда рублей для улучшения инфраструктуры электромобилей в рамках национального проекта.

Как заявил председатель Правительства Михаил Мишустин, эти средства будут использованы для установки примерно 2 тысяч новых зарядных станций и хабов в течение следующих трех лет. Соответствующее распоряжение уже подписано.

Ранее на аналогичные цели было выделено около 3,5 миллиарда рублей, что позволило увеличить число зарядных станций в стране до более чем 2 тысяч. Мишустин подчеркнул, что расширение сети зарядной инфраструктуры является важным условием для повышения популярности электромобилей, поскольку это делает их использование более удобным по всей стране.

Электромобили становятся все более привлекательными благодаря снижению затрат на обслуживание и их экологическим достоинствам.

Акцент также сделан на необходимости улучшения транспортной инфраструктуры как в крупных городах, так и в малых населенных пунктах. Для достижения этой цели правительство применит ряд мер, включая проекты по созданию современных российских станций для быстрой зарядки, чтобы частично покрыть затраты бизнеса на покупку таких заправок.

Источник: ТАСС