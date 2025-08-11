4 легендарных внедорожника по цене УАЗа — их слабые места

Эксперт Виноградов подобрал четыре рамных внедорожника за 2 млн рублей

Большой рамный внедорожник за два миллиона рублей сегодня можно купить только с пробегом. Если, конечно, не считать УАЗ. Однако даже с таким внушительным бюджетом нужно выбирать вдумчиво.

В нашей подборке представлены четыре варианта. Какие-то из них вполне очевидны. Другие, возможно, неожиданны. Сейчас расскажем, на что можно рассчитывать с этим бюджетом.

Mitsubishi Pajero Sport

За два миллиона рублей можно купить Mitsubishi Pajero Sport второго поколения 2014-2015 годов выпуска. Построен он на базе известного пикапа L200. Почти все машины на рынке – с турбодизелем объемом 2.5 литра мощностью 178 л.с.

В первую очередь коррозия атакует капот и дверь багажника Mitsubishi Pajero Sport.

В целом, двигатель получился надежным, но кое-какие небольшие недочеты у этого дизеля имеются. Ремень ГРМ требует замены каждые 90 тысяч км, хотя при тяжелых условиях эксплуатации лучше сократить интервал до 60 тысяч км.

Свист, который у большинства автомобилей слышен при холодном запуске, – это конструктивный просчет: свистит муфта вентилятора.

Пятиступенчатый автомат иногда зависает на одной передаче. Скорее всего, это сбой прошивки блока управления.

Материалы интерьера Mitsubishi Pajero Sport – не самые качественные. А скрипы и сверчки появляются уже через пару лет эксплуатации.

Механика надежна. Только сцепление при регулярной езде по бездорожью служит не дольше 70-80 тысяч км.

В подвеске первыми сдаются передние рычаги, но это случается только после 200 тысяч км. Остальные элементы еще выносливее.

Toyota Land Cruiser 100

За два миллиона рублей можно найти настоящую легенду – Toyota Land Crusier 100. Автомобиль будет практические двадцатилетним, но тут главное не возраст, а состояние. Если автомобиль эксплуатировать без перегрузок, то «сотка» практически вечная.

В первую очередь стоит осмотреть состояние рамы Toyota Land Crusier 100. Без обработки на ней неизбежно образуется коррозия.

Турбодизель спокойно выхаживает больше полумиллиона километров при нормальном обслуживании. Один из немногих узлов, который может потребовать ремонта раньше указанного пробега, – это ТНВД. Также стоит принудительно заглушить систему ЕГР, если это не было сделано раньше.

В отличие от многих «японцев», интерьер Toyota Land Crusier 100 легко переносит большие пробеги. Разве что кожа руля может требовать перетяжки каждые 150 тысяч км.

На рынке есть и машины с бензиновым мотором V8 объемом 4,7 литра. Кроме катушек зажигания, которые нужно менять каждые 150-160 тысяч км, слабых мест у него нет.

При подборе машины важно проверить, нет ли толчков в системе полного привода: со временем появляются микролюфты в шлицевых соединениях переднего моста.

Mercedes G-класса

Можно попробовать найти и легендарный «Гелик» – Mercedes-Benz G-класса. Тут тоже не нужно гнаться за меньшим возрастом. Главное – насколько берегли автомобиль предыдущие владельцы.

Коррозия в первую очередь атакует раму и районы дверных петель Mercedes-Benz G-класса.

Из всех модификаций начала нулевых годов чаще всего встречаются два варианта. Первый – G500 с пятилитровым V8 мощностью 296 л.с. Двигатель М113 в целом надежен и при должном уходе способен проехать много. Вас должен насторожить отмытый моторный отсек – скорее всего, продавец таким образом пытается скрыть масляные потеки, чему виной становится забитая вентиляция картера. После покупки рекомендуется заменить шкив коленвала.

Второй вариант – четырехлитровый дизель OM628. Слабые места этого агрегата – ТНВД и форсунки. Есть жалобы на быстрое закоксовывание системы ЕГР.

Салон Mercedes-Benz G-класса сделан из очень качественных материалов и может потребовать перетяжки только после 300 тысяч км пробега.

Пятиступенчатый автомат серии 722 оказался весьма надежным и отлично выдерживает большие пробеги.

Chevrolet Tahoe

Американский Chevrolet Tahoe будет свежее – 2011-2012 годов впуска. Под капотом Tahoe GMT900 стоит могучий бензиновый двигатель V8 объемом 5,3 литра и мощностью 325 л.с. Соответственно, транспортный налог весьма внушительный.

Первым делом коррозию у Chevrolet Tahoe стоит искать на нижних кромках дверей и на створке багажника.

Двигатель довольно надежный. Частые проблемы возникают из-за заблуждения, что он может работать на бензине любого качества. Но из-за сомнительного топлива быстро выходят из строя дроссельный узел и топливный насос. При покупке стоит сразу проверить и промыть пакет радиаторов: без этого двигатель можно перегреть.

Еще одним слабым местом двигателей Vortec IV являются болты выпускного коллектора. Стоит проверить их затяжку – со временем они раскручиваются.

Материалы интерьера Chevrolet Tahoe не самые дорогие – как пластик, так и кожа плохо переносят большие пробеги. Да и «сверчки» появляются быстро.

Шестиступенчатый автомат 6L80 не любит активной езды. При частых ускорениях с нажатием педали газа в пол не выдерживает ступица гидротрансформатора.

Выводы

За два миллиона рублей можно найти большой и серьезный рамный внедорожник. За легендарностью перечисленных в статье машин стоит мнение и об их неубиваемости, что нередко сказывается на отношении предыдущих владельцев к обслуживанию.

Поэтому очень важны чистая сервисная история и бережность предыдущего владельца. И если за любым из этих автомобилей действительно ухаживали, то даже в преклонном возрасте он прослужит еще очень долго.

