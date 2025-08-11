4 легендарных внедорожника по цене УАЗа — их слабые места
Большой рамный внедорожник за два миллиона рублей сегодня можно купить только с пробегом. Если, конечно, не считать УАЗ. Однако даже с таким внушительным бюджетом нужно выбирать вдумчиво.
В нашей подборке представлены четыре варианта. Какие-то из них вполне очевидны. Другие, возможно, неожиданны. Сейчас расскажем, на что можно рассчитывать с этим бюджетом.
Mitsubishi Pajero Sport
За два миллиона рублей можно купить Mitsubishi Pajero Sport второго поколения 2014-2015 годов выпуска. Построен он на базе известного пикапа L200. Почти все машины на рынке – с турбодизелем объемом 2.5 литра мощностью 178 л.с.
В целом, двигатель получился надежным, но кое-какие небольшие недочеты у этого дизеля имеются. Ремень ГРМ требует замены каждые 90 тысяч км, хотя при тяжелых условиях эксплуатации лучше сократить интервал до 60 тысяч км.
Свист, который у большинства автомобилей слышен при холодном запуске, – это конструктивный просчет: свистит муфта вентилятора.
Пятиступенчатый автомат иногда зависает на одной передаче. Скорее всего, это сбой прошивки блока управления.
Механика надежна. Только сцепление при регулярной езде по бездорожью служит не дольше 70-80 тысяч км.
В подвеске первыми сдаются передние рычаги, но это случается только после 200 тысяч км. Остальные элементы еще выносливее.
Toyota Land Cruiser 100
За два миллиона рублей можно найти настоящую легенду – Toyota Land Crusier 100. Автомобиль будет практические двадцатилетним, но тут главное не возраст, а состояние. Если автомобиль эксплуатировать без перегрузок, то «сотка» практически вечная.
Турбодизель спокойно выхаживает больше полумиллиона километров при нормальном обслуживании. Один из немногих узлов, который может потребовать ремонта раньше указанного пробега, – это ТНВД. Также стоит принудительно заглушить систему ЕГР, если это не было сделано раньше.
На рынке есть и машины с бензиновым мотором V8 объемом 4,7 литра. Кроме катушек зажигания, которые нужно менять каждые 150-160 тысяч км, слабых мест у него нет.
При подборе машины важно проверить, нет ли толчков в системе полного привода: со временем появляются микролюфты в шлицевых соединениях переднего моста.
Mercedes G-класса
Можно попробовать найти и легендарный «Гелик» – Mercedes-Benz G-класса. Тут тоже не нужно гнаться за меньшим возрастом. Главное – насколько берегли автомобиль предыдущие владельцы.
Из всех модификаций начала нулевых годов чаще всего встречаются два варианта. Первый – G500 с пятилитровым V8 мощностью 296 л.с. Двигатель М113 в целом надежен и при должном уходе способен проехать много. Вас должен насторожить отмытый моторный отсек – скорее всего, продавец таким образом пытается скрыть масляные потеки, чему виной становится забитая вентиляция картера. После покупки рекомендуется заменить шкив коленвала.
Второй вариант – четырехлитровый дизель OM628. Слабые места этого агрегата – ТНВД и форсунки. Есть жалобы на быстрое закоксовывание системы ЕГР.
Пятиступенчатый автомат серии 722 оказался весьма надежным и отлично выдерживает большие пробеги.
Chevrolet Tahoe
Американский Chevrolet Tahoe будет свежее – 2011-2012 годов впуска. Под капотом Tahoe GMT900 стоит могучий бензиновый двигатель V8 объемом 5,3 литра и мощностью 325 л.с. Соответственно, транспортный налог весьма внушительный.
Двигатель довольно надежный. Частые проблемы возникают из-за заблуждения, что он может работать на бензине любого качества. Но из-за сомнительного топлива быстро выходят из строя дроссельный узел и топливный насос. При покупке стоит сразу проверить и промыть пакет радиаторов: без этого двигатель можно перегреть.
Еще одним слабым местом двигателей Vortec IV являются болты выпускного коллектора. Стоит проверить их затяжку – со временем они раскручиваются.
Шестиступенчатый автомат 6L80 не любит активной езды. При частых ускорениях с нажатием педали газа в пол не выдерживает ступица гидротрансформатора.
Выводы
За два миллиона рублей можно найти большой и серьезный рамный внедорожник. За легендарностью перечисленных в статье машин стоит мнение и об их неубиваемости, что нередко сказывается на отношении предыдущих владельцев к обслуживанию.
Поэтому очень важны чистая сервисная история и бережность предыдущего владельца. И если за любым из этих автомобилей действительно ухаживали, то даже в преклонном возрасте он прослужит еще очень долго.
