Добротный семейный автомобиль из Японии от 1,3 млн — что с ним не так?

Названы плюсы и минусы праворульного вэна Toyota Wish II

Компактвэн (MPV) Toyota Wish II (2009-2017 годы выпуска) — длиной 4590 мм. Шесть или семь мест, привод – передний или полный.

В больших количествах предлагают по обе стороны Урала. Леворульная версия в природе существует (например, в Тайване), но к нам попадают исключительно машины с японского вторичного рынка.

Рестайлинг 2012 года ограничился чисто косметическими изменениями. Цена на вторичке слабо привязана к пробегу – скорее к реальному состоянию и комплектации.

Toyota Wish II (2009-2017 годы выпуска)

Достоинства Toyota Wish

Комфортный и вместительный.

Обилие вариантов трансформации салона.

Место для седьмого пассажира на втором ряду довольно ущербное. Багажник тоже – около 200 л. Но сложенный задний ряд образует идеально ровный пол — получается огромный отсек.

Недостатки Toyota Wish

Правый руль.

Печка не рассчитана на наши зимы.

Слабое ­лакокрасочное покрытие.

Моторы

Из двух возможных двигателей широко представлен только 2ZR-FAE 1.8 (130 л. с. при полном приводе, 144 л. с. при переднем). Хорошо изучен по Королле. Распределенный впрыск, цепной привод ГРМ, топливо АИ‑95. Вполне надежный, ресурс свыше 250 тысяч км, но наделен парой болячек.

Регулярно глючит или выходит из строя контроллер системы управления клапанами Valvematic, в том числе на малых пробегах. Ремонт часто сводится к замене управляющего блока.

Непредсказуем ресурс водяной помпы – иногда не доживает до 50 тысяч км. Цепь требует замены в районе 150 тысяч.

Двухлитровый мотор 3ZR-FAE (152 л. с.) схож по конструкции – те же проблемы с помпой и системой Valvematic.

Коробки передач

Никаких иных вариантов коробки передач, кроме вариатора. И в отзывах владельцев неисправность вариатора – самая часто упоминаемая.

При моторе 1.8, как и у Короллы, служит CVT серии К311. При моторе 2.0, как у RAV4, – вариатор K111.

Тойотовские вариаторы (Aisin) более жизнестойкие, чем Jatco на машинах других марок. В капремонт они прибывают в среднем чуть позже. Но это лишь в среднем.

По К311 можно ожидать, что выдержит 150–200 тысяч км, но поломки иногда происходят и намного раньше. Что именно сломалось – не очень важно, ибо при вскрытии неизбежно придется прочищать гидроблок, теплообменник и поменять всё, что считается расходниками. В том числе подшипники. А заодно, может быть, конуса и дорогой ремень – в зависимости от степени их износа. Суммарно может набежать свыше 200 тысяч рублей, что побуждает к замене CVT в сборе – контрактным или новым. Есть экземпляры, уехавшие за 250 тысяч км без ремонта, но это скорее исключение. Во всяком случае, при постоянном обитании в городах вариаторы обычно столько не живут.

Полный привод на основе многодисковой муфты заточен на улучшение управляемости. Да и съезжать с асфальта при такой геометрии кузова – приговор переднему бамперу.

Эксплуатационные болячки

К подвеске никаких нареканий, все компоненты служат не менее 100 тысяч км, многие – свыше 200 тысяч. Кроме стоек и втулок стабилизаторов – на плохих дорогах сдаются быстрее. То же относится к элементам рулевого управления: тяги и наконечники на трясучих покрытиях держатся недолго.

На дорестайлинговых машинах на пробегах около 100 тысяч км нередко подводил генератор – обгонная муфта или диодный мост.

В целом до 150–170 тысяч км не ломается ничего. Основные жалобы сводятся к мягкой краске, недостатку звукоизоляции и невеликому клиренсу 155 мм. «Шумка», в общем, бюджетная, как и весь автомобиль. ­Клиренс же по меркам японского рынка весьма солидный.

Euro NCAP: тест не проводился

Самое массовое предложение на вторичке: Wish 1.8 4×2

Оптимальный выбор: Wish 1.8 4×2

За те же деньги: Citroen C4 Picasso, Chevrolet Orlando, Honda Freed, Volkswagen Sharan