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Кузов не ржавеет, багажник большой, недорогая... А что не так с этой Хондой?

Honda Freed ценится за надежность и практичность. Но руль у нее правый, а болячки – специфические.

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Компактвэн Honda Freed делит платформу с хэтч­беком Fit. Создан прежде всего для азиатского рынка, сборку сначала открыли в Индонезии, но стал очень популярен и в Японии (там выпускают гибриды).

Существует в пяти- (Freed Spike), шести-, семи- и восьмиместной вариациях. Руль правый. Треть машин на вторичке – гибриды параллельного типа, где электрический мотор-генератор помогает бензиновому в определенных режимах. Идентичный комплекс работает на многих моделях Хонды. В продаже есть машины без пробега по России – доставить их готовы в любую точку страны.

Honda Freed
Honda Freed
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Достоинства

  • Высокая надежность.
  • Кузов ржавеет неохотно.
Пятиместная версия Spike имеет исключительно просторный багажник с жестким полом. Задние боковые двери – сдвижные, примерзают зимой.
Пятиместная версия Spike имеет исключительно просторный багажник с жестким полом. Задние боковые двери – сдвижные, примерзают зимой.

Недостатки

  • Невзрачный интерьер, простоватое оснащение.
  • Слаба «шумка», что особенно заметно при дубовой подвеске.
  • На западе от Урала – дефицит запчастей. Ремонт дорогой.

Моторы

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Негибридные машины оснащены атмосферным мотором L15A 1.5 (118 л. с.) – алюминиевый блок, распределенный впрыск, цепной привод ГРМ. Тепловые зазоры необходимо регулировать каждые 50 тысяч км. Бензин АИ‑92 допустим, но нежелателен – быстрее накопится нагар.

Слабое звено – неремонтопригодные катушки зажигания (ломаются, в основном, из-за экономии на замене свечей и масла). В целом агрегат очень надежный и ходит 300 тысяч км, если опять-таки не жадничать на масле.

В гибриде бензиновый мотор LEB 1.5 (88 л. с., родственен L15A) объединен с электрическим (22 л. с.) в единый модуль, что затрудняет ремонтные работы. Важная часть системы – дорогущая батарея IPU. В случае ее выхода из строя предписана замена в сборе, хотя умельцы их перебирают.

Коробки передач

Полный привод возможен у машин с обычным силовым агрегатом – и в этом случае 118‑сильный мотор сотрудничает с пятиступенчатым гидроавтоматом (две версии), толком у нас не изученным. Хотя в целом известно, что у Хонды автоматы хорошие.

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Во всех остальных случаях момент на колеса передает вариатор (у гибридов – SD5A, у бензиновых – SPYA или SPOA, различаются настройками). Вариаторы Хонды также хвалят. Конкретно эти, как заверяют, способны на 220–250 тысяч км при условии замены масла каждые 40 тысяч км и щадящих режимах работы. Но при этом часты жалобы, что еще до 100 тысяч загудел подшипник первичного вала, а к 150–180 тысячам вышло из строя всё остальное. Ремонт CVT недешев вообще, а CVT Хонды еще дороже, так что при сильном износе агрегат чаще заменяют контрактным.

Механической коробки нет. У машин 4×4 заднюю ось подключает нежная муфта – полный привод здесь совсем ­паркетный.

Эксплуатационные болячки

  • Ходовая часть исключительно крепкая – подчас до 150 тысяч км ничего с ней не случается, даже со втулками стабилизатора. Но подвеска очень жесткая, а потому распространенное явление после езды по нашим дорогам – стучащий рулевой механизм. Лечится обычно заменой втулки и смазкой, но стук потом возвращается.
  • Машина не создана для наших зим: долго прогревается салон, дубеют все уплотнители, примерзают двери, просыпаются скрипы, которых не было летом. В холода теряют эффективность дворники – даже при наличии подогрева их зоны.
  • Распространенная доработка из-за правого руля – установка «обгонной» камеры с салонным монитором для безопасности обгонов.
  • Цена на вторичке слабо зависит от года выпуска и пробега – больше от реального состо­яния, комплектации и запросов продавца.

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Самое массовое предложение на вторичке: Freed 1.5 CVT 4×4

Оптимальный выбор: Freed 1.5 АКП 4×4

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Фото: Honda

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За рулем в Дзен
За РулемЗиновьев Сергей
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