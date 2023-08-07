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Кроссовер с надежным автоматом – 4 классных варианта за 1,5 миллиона

Автомобили с АКП обычно капризнее и требовательнее аналогичных моделей с механическими коробками. Но и среди кроссоверов с автоматами на вторичке можно найти беспроблемные машины.

Hyundai Creta

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За полтора миллиона можно подыскать кроссовер в хорошем состоянии, с передним приводом и мотором 1.6, 2018-2019 года выпуска. Двухлитровые Креты с полным приводом на год-полтора старше.

С любым мотором у Креты сочетается шестиступенчатый автомат A6MF. Коробка рассчитана на работу с двигателями объемом до 2,4 литра и с крутящим моментом до 265 Н.м. Поэтому даже с двухлитровым мотором Креты эта АКП работает не в полную силу.

Рекомендованный интервал замены жидкости в 90 тысяч км лучше сократить в полтора раза. Гидроблок этой коробки весьма чувствителен к качеству масла. Для полной замены потребуется чуть больше семи литров «трансмиссионки» Hyundai ATF SP-IV.

Также дифференциал плохо переносит интенсивные пробуксовки.

Если соблюдать все меры предосторожности, гидромеханика A6MF отслужит 300-350 тысяч км без серьезного ремонта.

Внешность Креты еще долго не устареет. А вот ЛКП тонкое - некоторые детали могут потребовать перекраски после 3-5 лет эксплуатации.
Режим АКП включается традиционным селектором. Им же можно переключать передачи вручную.
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За эти же деньги можно найти Kia Sportage третьего поколения последних лет выпуска — 2015-2016 года. На него ставится тот же самый классический автомат A6MF. Правда, при выборе автомобиля стоит помнить о некоторых нюансах.

У коробок первых годов выпуска (до 2013-го) часто возникали тычки при переключении. Причем даже на начальных пробегах. Болезнь лечили перепрошивкой блока управления. Позднее этот дефект устранили. Но все же при подборе автомобиля лучше проверить работу коробки, попросив владельца немного прокатиться.

Рецепт долголетия этой шестиступки такой же, как и для агрегата Креты: сократить срок замены масла и избегать частых пробуксовок.

Самым молодым Спортейджам этого поколения уже семь лет. Но морально устаревшими они не выглядят.
Селектор смотрится оригинально, но кожзам на нем быстро вытирается. Ручной режим переключения – в наличии.

Продолжение – на следующей странице.

Внешность Креты еще долго не устареет. А вот ЛКП тонкое - некоторые детали могут потребовать перекраски после 3-5 лет эксплуатации.
Режим АКП включается традиционным селектором. Им же можно переключать передачи вручную.
Самым молодым Спортейджам этого поколения уже семь лет. Но морально устаревшими они не выглядят.
Селектор смотрится оригинально, но кожзам на нем быстро вытирается. Ручной режим переключения – в наличии.
Внешность Yeti - на любителя. Зато к качеству окраски претензий нет — ЛКП прочное.
Селектором АКП пользоваться удобно. И материалы износостойкие и приятные на ощупь.
У СХ-5 тонкий слой лакокрасочного покрытия. На капоте, передних крыльях, рамке ветрового стекла быстро появляются сколы до металла.
Материал чехла селектора быстро трескается даже на небольших пробегах.
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За рулем в Дзен
За РулемВиноградов Александр
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