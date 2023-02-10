Названа самая популярная Honda на вторичке, но есть нюанс!

Цены разумные. И это самая массовая машина японского бренда на вторичке среди... праворулек. «За рулем» разобрался, стоит ли брать.

Honda Fit III (2013–2020) — компактный пятидверный хэтчбек, поступает из Японии. Есть полноприводная версия. Если бы официально продавался у нас, то назывался бы по-европейски — Honda Jazz.

Встречается Fit и с левым рулем — с американского рынка. Рестайлинг (2016) коснулся дизайна и интерьера, вылечили некоторые мелкие болячки.

Достоинства

Очень надежная и экономичная.

Щедрое оснащение.

Прекрасная управляемость.

Выдающийся ­уровень безопасности.

Honda Fit

Недостатки

Правый руль.

Дорогой ремонт.

Просвет 135 мм.

Слабая «шумка».

Моторы

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Все моторы атмосферные: алюминиевый блок, распределенный впрыск, тепловые зазоры необходимо регулировать каждые 50 тысяч км.

Базовый L13B 1.3 (100 л. с.) сочетается с механикой или вариатором. «Умная» система зажигания и степень сжатия 13,5 делают АИ‑92 недопустимым. Цепь ГРМ живет свыше 200 тысяч км. Двигатель — около 250 тысяч км. Очень надежен, но часты отказы неремонтопригодных катушек зажигания. Для машин до 2016 года была отзывная кампания, нашего рынка она не коснулась.

Мотор L15B 1.5 (130 л. с.) конструктивно схож с младшим, те же проблемы с катушками зажигания, АИ‑92 крайне нежелателен, хотя степень сжатия тут ниже (11,5). Пробег 300 тысяч км реалистичен.

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Гибридная версия — больше трети предложений на вторичке. Здесь работает 110‑сильный бензиновый мотор 1.5 (LEB) в паре с 30‑сильным электромотором. «Интеллектуальная батарея» (IPU) может двигать машину без помощи ДВС. Весит 42 кг, располагается под полом багажника. Официально Honda продает для нее только одну запчасть — IPU в сборе.

Все моторы очень чувствительны к качеству масла. Предписанный интервал замены в 10 тысяч км лучше снизить до 5–7 тысяч.

Коробка передач

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Полный привод возможен у гибридов и машин с мотором 1.3 — заднюю ось автоматически подключает вискомуфта.

Гидроавтомата нет. МКП — самый надежный и ресурсный вариант, но так редка, что запаритесь искать — десять штук на всю страну.

Больше половины предложений — с вариаторами собственной разработки Хонды в трех модификациях (под разные моторы и типы привода). Жизнестойкость похвальная — выхаживают до 200 тысяч км без каких-либо вмешательств при условии регулярной замены масла каждые 40 тысяч км. Рабочая жидкость оригинальная (HCF‑2), какая-нибудь «похожая» не годится. Ремонт хондовских CVT иногда нерентабелен — при серьезных поломках чаще покупают контрактные агрегаты.

У гибрида момент передает 7-ступенчатый робот с двумя «сухими» сцеплениями. Проблемы — типичные для аналогичных коробок, ресурс порядка 200–250 тысяч, но на полпути неизбежен восстановительный ремонт. Тоже очень дорог — иногда робот заменяют… контрактным вариатором, такая переделка возможна.

Багажник объемом около 300 л — неплохо для хэтчбека. Салон славен широкими возможностями трансформации: все сиденья можно сложить, подвигать вперед-назад и вверх-вниз.

Эксплуатационные болячки

Подвеска жесткая и тряская, что сказывается на ресурсе многих элементов. Помимо стоек и втулок стабилизатора, на плохих дорогах быстро умирают ступичные подшипники и рулевые тяги.

По мнению многих владельцев, тормоза слишком «мягкие» — для эффективного замедления приходится «давить». Ресурс тормозных колодок часто вырабатывается к 15 тысячам км, быстрее идет износ у задних.

Под капотом тесно, доступ затруднен даже к свечным колодцам. Для замены лампочек спереди надо снимать подкрылки в арках при вывернутом колесе.

Euro NCAP: 2015: пять звезд (Honda Jazz с левым рулем). Водитель/пассажир — 93%, ребенок — 83%, пешеход — 80%, системы содействия безопасности — 76%.

Самое массовое предложение ­на вторичке: Fit 1.3 CVT

Оптимальный выбор: Fit 1.5 МКП или CVT

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