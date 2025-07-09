Японская сборка, кузов не ражвеет, но... Есть вопросы к агрегатам!

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Названы оптимадьные комплектации б/у кроссовера Toyota C‑HR 2016–2023

Toyota C‑HR (в названии модели зашифрован термин Coupe High Rider, что-то типа «высокое купе»)— компактное кросс-купе длиной 4360 мм, примерно как Renault Kaptur.

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Подавляющее большинство машин на вторичке – с передним приводом. Полный привод доступен только при двигателе 1.2.

Официально C‑HR этого поколения у нас продавался с лета 2018 года с моторами 1.2 и 2.0. С иных рынков обильно проникают прочие версии 2016–2023 годов выпуска. Больше четверти предложений – гибриды, в основном с правым рулем, но есть и европейские. Представлены также электромобили (204 л. с., запас хода 400 км).

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ
Toyota C‑HR (2016–2023 годы выпуска)
Toyota C‑HR (2016–2023 годы выпуска)

Достоинства

  • Надежная машина.
  • Хорошо противостоит коррозии.
Купеобразная компоновка не особо портит жизнь пассажирам заднего ряда. Втроем, конечно, тесновато, но, по крайней мере, даже рослые люди не упрутся головой в потолок.
Купеобразная компоновка не особо портит жизнь пассажирам заднего ряда. Втроем, конечно, тесновато, но, по крайней мере, даже рослые люди не упрутся головой в потолок.

Недостатки

  • Клиренс 160 мм, багажник 220 л (замеры ЗР).
  • Неудачная медиа­система.
  • Нет гидроавтомата.

Моторы

Почти половина машин – с базовым турбомотором 8NR-FTS 1.2 (115 л. с.). Его в целом хвалят, но попутно отмечают масложор с малых пробегов, стремительное засорение клапана EGR и скромный ресурс в районе 200 тысяч км.

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Так что предпочтительнее атмосферный мотор 3ZR-FAE 2.0 (148 л. с.), знакомый нам по RAV4. Он тоже не идеал: не особо долговечна водяная помпа, цепь ГРМ изнашивается к 150 тысячам км, капризничает контроллер системы Valvematic, отвечающей за работу клапанов. Но пугающий угар масла развивается позже, а ресурс существенно выше. Полный привод с этим мотором не сочетается.

Гибрид – «последовательный», силовой агрегат заимствован у Приуса: атмосферный мотор 2ZR-FXE 1.8 (98 л. с.) с распределенным впрыском заряжает тяговую батарею. Электродвигатели надежны и долговечны. Бензиновый подвести может: высокий расход масла к 80–100 тысячам км, придется менять поршневые кольца. Часто подтекает теплообменник, нестабилен ресурс водяной помпы.

В 2020 году на смену пришел более продвинутый гибрид с двигателем M20A-FXS 2.0 (атмосферный, комбинированный впрыск, 152 л. с.), объединенным с двумя мотор-генераторами и электромеханическим вариатором. Гибридная схема схожая – подзарядки нет, на чистой электротяге не ездит.

Коробки передач

Механическая коробка ставилась только с мотором 1.2, но таких машин одна на сотню, и все с правым рулем.

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В остальных случаях – вариаторы Aisin. При 1.2 служит K313, при 2.0 – K114. Ресурс заявлен в районе 250 тысяч км, в реальности после 100 тысяч можно ожидать проявлений загрязнения гидроблока и естественного износа. Чаще первыми сдаются подшипники конусов. Ремонт у нас освоен, но очень дорог.

У полноприводной версии заднюю ось приводит многодисковая муфта, ­аналогичная RAV4.

Эксплуатационные болячки

  • Типовой отчет владельцев: за 80–100 тысяч км никаких поломок, только замена расходников.
  • Элементы подвески выдерживают до 150 тысяч км, даже стойки и втулки стабилизатора.
  • Никаких вопросов к тормозной и рулевой системам.
  • Первый серьезный ремонт чаще связан с начавшим хандрить вариатором или мотором 1.2.
  • Прочие внезапные поломки сводятся к электрической и электронной части. Например, отказы датчика дождя, моторчика омывателя или камеры заднего вида.
  • Иногда сбоят различные ассистенты вождения – как правило, лечатся перепрошивками.
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Euro NCAP: 2017 – пять звезд. Водитель/пассажир – 95%, ребенок – 77%, пешеход – 76%, системы содействия безопасности – 78%

Самое массовое предложение на вторичке: C‑HR 1.2 CVT 4×4

Оптимальный выбор: C‑HR 1.8 Hybrid

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Зиновьев Сергей
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«За рулем»
Количество просмотров 21129
09.07.2025 
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«За рулем»
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Отзывы о Toyota C-HR (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota C-HR  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Расход по трассе при скорости 80-90 км.-5,7л. При скорости 90-100 расход 6,2 литра По городу 7,3л —7,5 л . Температура на улице —5. Обгон фур по трассе мгновенно. И это радует. До этого ездил на Мерседесе.Аутлендере.Хайлендере.Ланд Крузере. А от этой машины получаю удовольствия от вождения
Недостатки:
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ. ЗАПУСК КЛЮЧОМ. НЕТ НАВИГАЦИИ.
Комментарий:
МАШИНА ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ. ШУСТРАЯ
+2