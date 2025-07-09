Японская сборка, кузов не ражвеет, но... Есть вопросы к агрегатам!
Toyota C‑HR (в названии модели зашифрован термин Coupe High Rider, что-то типа «высокое купе»)— компактное кросс-купе длиной 4360 мм, примерно как Renault Kaptur.
Подавляющее большинство машин на вторичке – с передним приводом. Полный привод доступен только при двигателе 1.2.
Официально C‑HR этого поколения у нас продавался с лета 2018 года с моторами 1.2 и 2.0. С иных рынков обильно проникают прочие версии 2016–2023 годов выпуска. Больше четверти предложений – гибриды, в основном с правым рулем, но есть и европейские. Представлены также электромобили (204 л. с., запас хода 400 км).
Достоинства
- Надежная машина.
- Хорошо противостоит коррозии.
Недостатки
- Клиренс 160 мм, багажник 220 л (замеры ЗР).
- Неудачная медиасистема.
- Нет гидроавтомата.
Моторы
Почти половина машин – с базовым турбомотором 8NR-FTS 1.2 (115 л. с.). Его в целом хвалят, но попутно отмечают масложор с малых пробегов, стремительное засорение клапана EGR и скромный ресурс в районе 200 тысяч км.
Так что предпочтительнее атмосферный мотор 3ZR-FAE 2.0 (148 л. с.), знакомый нам по RAV4. Он тоже не идеал: не особо долговечна водяная помпа, цепь ГРМ изнашивается к 150 тысячам км, капризничает контроллер системы Valvematic, отвечающей за работу клапанов. Но пугающий угар масла развивается позже, а ресурс существенно выше. Полный привод с этим мотором не сочетается.
Гибрид – «последовательный», силовой агрегат заимствован у Приуса: атмосферный мотор 2ZR-FXE 1.8 (98 л. с.) с распределенным впрыском заряжает тяговую батарею. Электродвигатели надежны и долговечны. Бензиновый подвести может: высокий расход масла к 80–100 тысячам км, придется менять поршневые кольца. Часто подтекает теплообменник, нестабилен ресурс водяной помпы.
В 2020 году на смену пришел более продвинутый гибрид с двигателем M20A-FXS 2.0 (атмосферный, комбинированный впрыск, 152 л. с.), объединенным с двумя мотор-генераторами и электромеханическим вариатором. Гибридная схема схожая – подзарядки нет, на чистой электротяге не ездит.
Коробки передач
Механическая коробка ставилась только с мотором 1.2, но таких машин одна на сотню, и все с правым рулем.
В остальных случаях – вариаторы Aisin. При 1.2 служит K313, при 2.0 – K114. Ресурс заявлен в районе 250 тысяч км, в реальности после 100 тысяч можно ожидать проявлений загрязнения гидроблока и естественного износа. Чаще первыми сдаются подшипники конусов. Ремонт у нас освоен, но очень дорог.
У полноприводной версии заднюю ось приводит многодисковая муфта, аналогичная RAV4.
Эксплуатационные болячки
- Типовой отчет владельцев: за 80–100 тысяч км никаких поломок, только замена расходников.
- Элементы подвески выдерживают до 150 тысяч км, даже стойки и втулки стабилизатора.
- Никаких вопросов к тормозной и рулевой системам.
- Первый серьезный ремонт чаще связан с начавшим хандрить вариатором или мотором 1.2.
- Прочие внезапные поломки сводятся к электрической и электронной части. Например, отказы датчика дождя, моторчика омывателя или камеры заднего вида.
- Иногда сбоят различные ассистенты вождения – как правило, лечатся перепрошивками.
Euro NCAP: 2017 – пять звезд. Водитель/пассажир – 95%, ребенок – 77%, пешеход – 76%, системы содействия безопасности – 78%
Самое массовое предложение на вторичке: C‑HR 1.2 CVT 4×4
Оптимальный выбор: C‑HR 1.8 Hybrid
За те же деньги: BMW X1, Kia Sportage, Land Rover Discovery Sport, Nissan X-Trail
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