Японская сборка, кузов не ражвеет, но... Есть вопросы к агрегатам!

Названы оптимадьные комплектации б/у кроссовера Toyota C‑HR 2016–2023

Toyota C‑HR (в названии модели зашифрован термин Coupe High Rider, что-то типа «высокое купе»)— компактное кросс-купе длиной 4360 мм, примерно как Renault Kaptur.

Подавляющее большинство машин на вторичке – с передним приводом. Полный привод доступен только при двигателе 1.2.

Официально C‑HR этого поколения у нас продавался с лета 2018 года с моторами 1.2 и 2.0. С иных рынков обильно проникают прочие версии 2016–2023 годов выпуска. Больше четверти предложений – гибриды, в основном с правым рулем, но есть и европейские. Представлены также электромобили (204 л. с., запас хода 400 км).

Toyota C‑HR (2016–2023 годы выпуска)

Достоинства

Надежная машина.

Хорошо противостоит коррозии.

Купеобразная компоновка не особо портит жизнь пассажирам заднего ряда. Втроем, конечно, тесновато, но, по крайней мере, даже рослые люди не упрутся головой в потолок.

Недостатки

Клиренс 160 мм, багажник 220 л (замеры ЗР).

Неудачная медиа­система.

Нет гидроавтомата.

Моторы

Почти половина машин – с базовым турбомотором 8NR-FTS 1.2 (115 л. с.). Его в целом хвалят, но попутно отмечают масложор с малых пробегов, стремительное засорение клапана EGR и скромный ресурс в районе 200 тысяч км.

Так что предпочтительнее атмосферный мотор 3ZR-FAE 2.0 (148 л. с.), знакомый нам по RAV4. Он тоже не идеал: не особо долговечна водяная помпа, цепь ГРМ изнашивается к 150 тысячам км, капризничает контроллер системы Valvematic, отвечающей за работу клапанов. Но пугающий угар масла развивается позже, а ресурс существенно выше. Полный привод с этим мотором не сочетается.

Гибрид – «последовательный», силовой агрегат заимствован у Приуса: атмосферный мотор 2ZR-FXE 1.8 (98 л. с.) с распределенным впрыском заряжает тяговую батарею. Электродвигатели надежны и долговечны. Бензиновый подвести может: высокий расход масла к 80–100 тысячам км, придется менять поршневые кольца. Часто подтекает теплообменник, нестабилен ресурс водяной помпы.

В 2020 году на смену пришел более продвинутый гибрид с двигателем M20A-FXS 2.0 (атмосферный, комбинированный впрыск, 152 л. с.), объединенным с двумя мотор-генераторами и электромеханическим вариатором. Гибридная схема схожая – подзарядки нет, на чистой электротяге не ездит.

Коробки передач

Механическая коробка ставилась только с мотором 1.2, но таких машин одна на сотню, и все с правым рулем.

В остальных случаях – вариаторы Aisin. При 1.2 служит K313, при 2.0 – K114. Ресурс заявлен в районе 250 тысяч км, в реальности после 100 тысяч можно ожидать проявлений загрязнения гидроблока и естественного износа. Чаще первыми сдаются подшипники конусов. Ремонт у нас освоен, но очень дорог.

У полноприводной версии заднюю ось приводит многодисковая муфта, ­аналогичная RAV4.

Эксплуатационные болячки

Типовой отчет владельцев: за 80–100 тысяч км никаких поломок, только замена расходников.

Элементы подвески выдерживают до 150 тысяч км, даже стойки и втулки стабилизатора.

Никаких вопросов к тормозной и рулевой системам.

Первый серьезный ремонт чаще связан с начавшим хандрить вариатором или мотором 1.2.

Прочие внезапные поломки сводятся к электрической и электронной части. Например, отказы датчика дождя, моторчика омывателя или камеры заднего вида.

Иногда сбоят различные ассистенты вождения – как правило, лечатся перепрошивками.

Euro NCAP: 2017 – пять звезд. Водитель/пассажир – 95%, ребенок – 77%, пешеход – 76%, системы содействия безопасности – 78%

Самое массовое предложение на вторичке: C‑HR 1.2 CVT 4×4

Оптимальный выбор: C‑HR 1.8 Hybrid

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