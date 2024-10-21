Надежные моторы, живучее шасси – а что не так с этим японским кроссовером?
На российский рынок Nissan X‑Trail серии T32 (2014–2023 годы выпуска) вышел с годовым опозданием от мировой премьеры – только в 2015 году, после начала сборки на заводе Nissan под Санкт-Петербургом.
Моторы – четырехцилиндровые. Бензиновые у нас представлены атмосферниками: самым популярным 2.0 (144 л. с.) модели MR20DD и двигателем 2.5 (171 л. с.) с кодом R25DE. Единственный «официальный» турбодизель – объемом 1,6 литра (130 л. с.) серии R9M оказался не слишком востребованным.
За рубежом также были в ходу бензиновые турбомоторы 1.6 DIG-T с обозначением MR16DDT, а после рестайлинга и 1.3 DIG-T серии HR13DDT. Дизельная линейка также включала двигатель 2.0 dCi (M9R), а также 1.7 dCi (R9N) после рестайлинга.
Малопопулярна у нас шестиступенчатая механическая коробка Jatco RS6F94R, встречающаяся с дизелями и на двухлитровой версии в начальной комплектации. На подавляющем количестве автомобилей – вариатор Jatco JF016E/JF017E.
Помимо полноприводной модификации с электромагнитной муфтой в приводе задних колес имелась и переднеприводная.
X‑Trail Т32 построен на созданной совместно с компанией Renault модульной платформе CMF-CD. На ней же, помимо младшего брата Nissan Qashqai, базируются такие машины, как Renault Megane, Kadjar, Talisman, Scenic и Espace, и даже Mitsubishi Outlander четвертого поколения. В передней подвеске – стойки McPherson, сзади – многорычажка.
Заметный рестайлинг, коснувшийся как экстерьера, так и салона, дошел до нас в конце 2018 года.
Кузов
Кривоватые бамперы – не обязательно свидетельство аварий: со временем они начинают провисать из-за особенностей крепления. Уплотнители способны протирать краску в дверных проемах до металла. Из-за трещин внутри колпаков слабоватые задние фонари приходилось менять еще по гарантии.
Салон и электрика
- Качество изготовления салона не идеально, так что перманентному разрастанию колонии «сверчков» удивляться не стоит.
- Обогрев сидений чаще всего подводят не сами элементы, а термореле.
- Механизм стеклоподъемников может прийти в негодность не только из-за загрязнения направляющих стекол, но и по причине ослабления затяжки болтов крепления дверных карт.
- Полиуретановый обод руля на дорестайлинговых машинах может демонстрировать существенный износ и ранее 100 тысяч км. Кожаная оплетка держится лучше.
- Моторчик печки без гула или отказа обычно трудится 5–8 лет.
- В своих направляющих со временем начинает заедать люк. Если их не чистить, придется менять сгоревший электромотор.
Двигатели
Бензиновые
Оба бензиновых мотора довольно удачны и имеют ресурс около 300–350 тысяч км.
Цепной привод ГРМ, как правило, не требует ревизии ранее 130–150 тысяч км. После 150 тысяч км из-за постепенно залегающих поршневых колец возрастает расход масла на угар – особенно при вопросах к качеству или срокам замены смазки. После 100 тысяч км зачастую требуется переуплотнение подтекающих поддона и передней крышки мотора.
Замена свечей может обернуться заменой ГБЦ. Ее стенки в районе свечных колодцев очень тонкие и при чрезмерной затяжке свечей могут лопнуть. Тогда охлаждающая жидкость попадает в камеру сгорания, а отработавшие газы – в систему охлаждения. После 100–140 тысяч км изнашивается задняя опора силового агрегата.
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