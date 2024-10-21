#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Не успел зарегистрировать машину в срок — какой штраф?
21 октября
Не успел зарегистрировать машину в срок — какой штраф?
Глава ГАИ – о наказаниях за несвоевременную...
УАЗ «буханка» стартует в автопробеге, посвященном фиджитал-спорту
21 октября
УАЗ «буханка» стартует в автопробеге, посвященном фиджитал-спорту
Автопробег в поддержку фиджитал-спорта пройдет...
Надежные моторы, живучее шасси – а что не так с этим японским кроссовером?
21 октября
Надежные моторы, живучее шасси – а что не так с этим японским кроссовером?
Эксперт «За рулем» выяснил, какие напасти...

Надежные моторы, живучее шасси – а что не так с этим японским кроссовером?

Эксперт «За рулем» выяснил, какие напасти готовит своему владельцу подержанный Nissan X-Trail третьего поколения (T32).

На российский рынок Nissan X‑Trail серии T32 (2014–2023 годы выпуска) вышел с годовым опозданием от мировой премьеры – только в 2015 году, после начала сборки на заводе Nissan под Санкт-Петербургом.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Моторы – четырехцилиндровые. Бензиновые у нас представлены атмосферниками: самым популярным 2.0 (144 л. с.) модели MR20DD и двигателем 2.5 (171 л. с.) с кодом R25DE. Единственный «официальный» турбодизель – объемом 1,6 литра (130 л. с.) серии R9M оказался не слишком востребованным.

Рекомендуем
Теперь он управляется голосом! – рассказываем про изменения популярного кроссовера

За рубежом также были в ходу бензиновые турбомоторы 1.6 DIG-T с обозначением MR16DDT, а после рестайлинга и 1.3 DIG-T серии HR13DDT. Дизельная линейка также включала двигатель 2.0 dCi (M9R), а также 1.7 dCi (R9N) после рестайлинга.

Малопопулярна у нас шестиступенчатая механическая коробка Jatco RS6F94R, встречающаяся с дизелями и на двухлитровой версии в начальной комплектации. На подавляющем количестве автомобилей – вариатор Jatco JF016E/JF017E.

Nissan X‑Trail серии T32
Nissan X‑Trail серии T32

Помимо полноприводной модификации с электромагнитной муфтой в приводе задних колес имелась и переднеприводная.

Рекомендуем
Кроссоверы дешевле 1,9 млн рублей – 6 лучших вариантов

X‑Trail Т32 построен на созданной совместно с компанией Renault модульной платформе CMF-CD. На ней же, помимо младшего брата Nissan Qashqai, базируются такие машины, как Renault Megane, Kadjar, Talisman, Scenic и Espace, и даже Mitsubishi Outlander четвертого поколения. В передней подвеске – стойки McPherson, сзади – многорычажка.

Заметный рестайлинг, коснувшийся как экстерьера, так и салона, дошел до нас в конце 2018 года.

Кузов

Внешний хромированный декор Икс-Трейла теряет первоначальный лоск, вздуваясь и приобретая пятна через 3–6 лет.
Внешний хромированный декор Икс-Трейла теряет первоначальный лоск, вздуваясь и приобретая пятна через 3–6 лет.
Краска прочностью не отличается – сколы появляются непринужденно, и металл в местах повреждений начинает цвести. Наиболее уязвимые места – кромки капота и, особенно, неоцинкованной крыши выше ветрового стекла – лучше защитить пленкой.
Краска прочностью не отличается – сколы появляются непринужденно, и металл в местах повреждений начинает цвести. Наиболее уязвимые места – кромки капота и, особенно, неоцинкованной крыши выше ветрового стекла – лучше защитить пленкой.

Дверь багажника полностью из пластика, так что практически неизбежные ржавые потеки возле ее накладки – всего лишь следы коррозии креплений.
Дверь багажника полностью из пластика, так что практически неизбежные ржавые потеки возле ее накладки – всего лишь следы коррозии креплений.

Кривоватые бамперы – не обязательно свидетельство аварий: со временем они начинают провисать из-за особенностей крепления. Уплотнители способны протирать краску в дверных проемах до металла. Из-за трещин внутри колпаков слабоватые задние фонари приходилось менять еще по гарантии.

Салон и электрика

  • Качество изготовления салона не идеально, так что перманентному разрастанию колонии «сверчков» удивляться не стоит.
  • Обогрев сидений чаще всего подводят не сами элементы, а термореле.
Некрашеный жесткий пластик панелей и дверных ручек царапается.
Некрашеный жесткий пластик панелей и дверных ручек царапается.
  • Механизм стеклоподъемников может прийти в негодность не только из-за загрязнения направляющих стекол, но и по причине ослабления затяжки болтов крепления дверных карт.
  • Полиуретановый обод руля на дорестайлинговых машинах может демонстрировать существенный износ и ранее 100 тысяч км. Кожаная оплетка держится лучше.
  • Моторчик печки без гула или отказа обычно трудится 5–8 лет.
  • В своих направляющих со временем начинает заедать люк. Если их не чистить, придется менять сгоревший электромотор.
Плохой контакт в разъемах CAN-шины может приводить к самым разнообразным сбоям – вплоть до проблем с усилителем руля и запуском мотора. Особенно этим грешат дорестайлинговые кроссоверы старше 2018 года. Одна из главных методик лечения – перепайка.
Плохой контакт в разъемах CAN-шины может приводить к самым разнообразным сбоям – вплоть до проблем с усилителем руля и запуском мотора. Особенно этим грешат дорестайлинговые кроссоверы старше 2018 года. Одна из главных методик лечения – перепайка.
После 100–150 тысяч км у генератора помимо подшипников может выйти из строя обгонная муфта. Ее замену приближает конденсат, который капает прямо на муфту с трубки кондиционера. Слабоват штатный аккумулятор – обычно его хватает на 2–3 года.
После 100–150 тысяч км у генератора помимо подшипников может выйти из строя обгонная муфта. Ее замену приближает конденсат, который капает прямо на муфту с трубки кондиционера. Слабоват штатный аккумулятор – обычно его хватает на 2–3 года.

Двигатели

Бензиновые

Оба бензиновых мотора довольно удачны и имеют ресурс около 300–350 тысяч км.

Цепной привод ГРМ, как правило, не требует ревизии ранее 130–150 тысяч км. После 150 тысяч км из-за постепенно залегающих поршневых колец возрастает расход масла на угар – особенно при вопросах к качеству или срокам замены смазки. После 100 тысяч км зачастую требуется переуплотнение подтекающих поддона и передней крышки мотора.

Рекомендуем
Nissan X‑Trail Т32: все преимущества и 2 серьезных недостатка

Замена свечей может обернуться заменой ГБЦ. Ее стенки в районе свечных колодцев очень тонкие и при чрезмерной затяжке свечей могут лопнуть. Тогда охлаждающая жидкость попадает в камеру сгорания, а отработавшие газы – в систему охлаждения. После 100–140 тысяч км изнашивается задняя опора силового агрегата.

Продолжение – на следующей странице

Страницы
123Следующая страница

Подпишитесь на «За рулем» в

Илья Хлебушкин
Фото:Илья Хлебушкин и Александр Батыру
Количество просмотров 9
21.10.2024
Фото:Илья Хлебушкин и Александр Батыру
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Nissan X-Trail (18)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Nissan X-Trail  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Рестайлинг
Недостатки:
Нету
Комментарий:
В новую версию Икстрейла я влюбился на морду кроссовера расчерченную уголками. Передняя оптика полностью светодиодная, а противотуманку сделали галогенной. Когда едешь, спереди все белым горит, а низ желтый. Задний противотуманный фонарь один посередине, как циклоп. Приятно, что рестайлинг виден сразу. Год у меня 2020, не знаю почему тут только 2017 максимум
+2