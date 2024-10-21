Надежные моторы, живучее шасси – а что не так с этим японским кроссовером?

Эксперт «За рулем» выяснил, какие напасти готовит своему владельцу подержанный Nissan X-Trail третьего поколения (T32).

На российский рынок Nissan X‑Trail серии T32 (2014–2023 годы выпуска) вышел с годовым опозданием от мировой премьеры – только в 2015 году, после начала сборки на заводе Nissan под Санкт-Петербургом.

Моторы – четырехцилиндровые. Бензиновые у нас представлены атмосферниками: самым популярным 2.0 (144 л. с.) модели MR20DD и двигателем 2.5 (171 л. с.) с кодом R25DE. Единственный «официальный» турбодизель – объемом 1,6 литра (130 л. с.) серии R9M оказался не слишком востребованным.

За рубежом также были в ходу бензиновые турбомоторы 1.6 DIG-T с обозначением MR16DDT, а после рестайлинга и 1.3 DIG-T серии HR13DDT. Дизельная линейка также включала двигатель 2.0 dCi (M9R), а также 1.7 dCi (R9N) после рестайлинга.

Малопопулярна у нас шестиступенчатая механическая коробка Jatco RS6F94R, встречающаяся с дизелями и на двухлитровой версии в начальной комплектации. На подавляющем количестве автомобилей – вариатор Jatco JF016E/JF017E.

Nissan X‑Trail серии T32

Помимо полноприводной модификации с электромагнитной муфтой в приводе задних колес имелась и переднеприводная.

X‑Trail Т32 построен на созданной совместно с компанией Renault модульной платформе CMF-CD. На ней же, помимо младшего брата Nissan Qashqai, базируются такие машины, как Renault Megane, Kadjar, Talisman, Scenic и Espace, и даже Mitsubishi Outlander четвертого поколения. В передней подвеске – стойки McPherson, сзади – многорычажка.

Заметный рестайлинг, коснувшийся как экстерьера, так и салона, дошел до нас в конце 2018 года.

Кузов

Внешний хромированный декор Икс-Трейла теряет первоначальный лоск, вздуваясь и приобретая пятна через 3–6 лет.

Краска прочностью не отличается – сколы появляются непринужденно, и металл в местах повреждений начинает цвести. Наиболее уязвимые места – кромки капота и, особенно, неоцинкованной крыши выше ветрового стекла – лучше защитить пленкой.

Дверь багажника полностью из пластика, так что практически неизбежные ржавые потеки возле ее накладки – всего лишь следы коррозии креплений.

Кривоватые бамперы – не обязательно свидетельство аварий: со временем они начинают провисать из-за особенностей крепления. Уплотнители способны протирать краску в дверных проемах до металла. Из-за трещин внутри колпаков слабоватые задние фонари приходилось менять еще по гарантии.

Салон и электрика

Качество изготовления салона не идеально, так что перманентному разрастанию колонии «сверчков» удивляться не стоит.

Обогрев сидений чаще всего подводят не сами элементы, а термореле.

Некрашеный жесткий пластик панелей и дверных ручек царапается.

Механизм стеклоподъемников может прийти в негодность не только из-за загрязнения направляющих стекол, но и по причине ослабления затяжки болтов крепления дверных карт.

Полиуретановый обод руля на дорестайлинговых машинах может демонстрировать существенный износ и ранее 100 тысяч км. Кожаная оплетка держится лучше.

Моторчик печки без гула или отказа обычно трудится 5–8 лет.

В своих направляющих со временем начинает заедать люк. Если их не чистить, придется менять сгоревший электромотор.

Плохой контакт в разъемах CAN-шины может приводить к самым разнообразным сбоям – вплоть до проблем с усилителем руля и запуском мотора. Особенно этим грешат дорестайлинговые кроссоверы старше 2018 года. Одна из главных методик лечения – перепайка.

После 100–150 тысяч км у генератора помимо подшипников может выйти из строя обгонная муфта. Ее замену приближает конденсат, который капает прямо на муфту с трубки кондиционера. Слабоват штатный аккумулятор – обычно его хватает на 2–3 года.

Двигатели

Бензиновые

Оба бензиновых мотора довольно удачны и имеют ресурс около 300–350 тысяч км.

Цепной привод ГРМ, как правило, не требует ревизии ранее 130–150 тысяч км. После 150 тысяч км из-за постепенно залегающих поршневых колец возрастает расход масла на угар – особенно при вопросах к качеству или срокам замены смазки. После 100 тысяч км зачастую требуется переуплотнение подтекающих поддона и передней крышки мотора.

Замена свечей может обернуться заменой ГБЦ. Ее стенки в районе свечных колодцев очень тонкие и при чрезмерной затяжке свечей могут лопнуть. Тогда охлаждающая жидкость попадает в камеру сгорания, а отработавшие газы – в систему охлаждения. После 100–140 тысяч км изнашивается задняя опора силового агрегата.

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