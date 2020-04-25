22 000 км с Nissan X-Trail: заковыристая мультимедийка и кремний в масле

Икс-Трейл 2019 года прослужил в парке «За рулем» целый год. За это время он не давал особых поводов для беспокойства. Но есть несколько проблем, решение которых требует участия специалистов Ниссана.

«Ты где находишься? Ветер шумит в трубке!» — эти фразы я часто слышал, когда разговаривал в Икс-Трейле по телефону через беспроводную связь. Быстросмекнул, в чем дело: убираешь обороты вентилятора отопителя, и ураган в трубке тут же стихает. Охотно делюсь этим лайфхаком с другими владельцами. А производителя прошу обратить внимание — думаю, обозначенный «косяк» не очень сложно устранить.

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Впрочем, если не брать в расчет эту мелочь, разговаривать в Икс-Трейле через hands free вполне себе удобно. Слышно собеседника хорошо, и он тоже не жалуется на качество связи, общение идет без задержек и разрывов. И подключение телефона к головной системе через Bluetooth не вызывает никаких сложностей — лезть в инструкцию не надо, всё логично и понятно.

Однако на этом достоинства штатной мультимедиа заканчиваются. Взять хотя бы навигацию: графика, удобство поиска нужного адреса, чистота русского языка в голосовых подсказках — всё это не так важно, если в свежих картах нет дорог и развязок, появившихся год назад. Тогда я сразу вешаю кронштейн для смартфона и начинаю пользоваться сервисами Яндекса или Гугла. К тому же денег, которые официалы просят за обновление карт, с лихвой хватит на минипланшет, если кому-то экран смартфона покажется маловат.

Обновление навигационных карт у официального дилера стоит больше 10 тысяч рублей. Неужели находятся желающие? В интернете много предложений провести апгрейд в несколько раз дешевле.

NissanConnect или «Яндекс.Авто»?

С появлением у мультимедийных систем функций Android Auto или Apple СarPlay, которые зеркалят смартфон, нужда в штатных навигациях отпадает. Ведь мобильные приложения переигрывают их в одну калитку: у них и карты свежее, и интерфейсы более отлаженные, и пробки они отслеживают точнее. Вместе с тем управлять мобильными сервисами можно с центрального дисплея. Поэтому многие производители обоснованно отказываются от штатных навигаций. Кроме того, приложения позволяют общаться в соцсетях, просматривать новости, слушать потоковое аудио — и всё это через автомобильный дисплей.

В Икс-Трейле нет ни Android Auto, ни Apple СarPlay. Вместо них установлена система NissanConnect. Это по сути аналог, правда, есть существенные отличия, и не в пользу фирменной ниссановской оболочки. Для активации NissanConnect нужно скачать на смартфон приложение, с помощью которого гаджет будет общаться с мультимедиа. Вдобавок — зарегистрироваться на сайте. А это тот еще квест!

Для подключения айфона к системе NissanConnect понадобится кабель. Android-смартфоны можно подключить через Bluetooth.

Возможности у системы NissanConnect скромные, а активировать её полноценный вариант не так уж просто. И бесплатно пользоваться системой можно лишь первые два года.

Я его не смог пройти, хотя и очень старался. Несколько раз посещал раздел для регистрации, но всякий раз сервис оказывался недоступен. Позвонил в службу поддержки клиентов компании Nissan (и рекомендую так поступать всем, кто столкнется с трудностями при регистрации). Мне честно пытались помочь, но ситуацию усложнило то, что машина зарегистрирована на юрлицо и нужно собрать дополнительные документы о компании. И я отступил, но не сдался окончательно.

Даже незарегистрированные пользователи могут зайти в систему — для них предусмотрен гостевой режим. В этом случае доступен усеченный набор сервисов: из полезного фактически только новости портала Eurosport. И стоило оно всех предшествующих мучений? Набор для зарегистрировавшихся побогаче, но, думаю, что они тоже окажутся разочарованы и будут жалеть о потраченном времени. Тем более, что есть альтернативный вариант — штатно устанавливаемая мультимедийная система «Яндекс.Авто». Хотя тоже небезгрешна, но в целом пользоваться ею более комфортно.

Система контроля давления в шинах — удобная вещь. Работает корректно. Лишь единожды словила непонятный глюк, но через некоторое время сама исправилась.

А что с расходом?

Моя паника, вызванная огромным расходом топлива, затихла. Семнадцать литров на сотню — этот рекордный результат X‑Trail показал лишь единожды. Видимо, тогда гигантские пробки подпортили карму. Потребляемые в среднем 13–14 литров в городе — тоже не мало, но уже не так пугающе. А общий расход за последнее время вырос — автомобиль больше времени стал проводить в городе, да и на улице не лето.

После техобслуживания X‑Trail проехал 10 тысяч километров, а двигатель накрутил около 400 моточасов. Средняя скорость составила 25 км/ч — это среднестатистические показатели для автомобилей, которые ездят в мегаполисах, лишь иногда выезжая за пределы города. Интересно, в каком состоянии масло? C нашими партнерами — независимой лабораторией МИЦ ГСМ — провели анализ старого и нового (чтобы было с чем сравнивать) масел.

Масло надо менять чаще!

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Вердикт однозначный: масло уже на этом пробеге нужно менять, хотя до плановой замены еще 5000 км. Одной из причин является довольно высокое содержание кремния. Такое случается, когда в двигатель попадает грязь и пыль: например, ее пропускает воздушный фильтр или не герметична система подачи воздуха в цилиндры. Странно, ведь автомобиль совсем свежий, да и на оригинальный воздушный фильтр глупо грешить. Попробуем разобраться с этой задачкой вместе со специалистами Ниссана. Попадающий песок ускоряет износ деталей, что видно по присутствующим в масле частицам железа. Судя по показателям, двигатель быстро не «умрет», но ресурс всё-таки сократится.

Другая причина — снижение вязкости масла. И дело даже не в том, что ее показания вышли за границу рабочего диапазона. По мере работы вязкость должна наоборот повышаться, а в нашем случае она упала. Этому чуду есть логическое объяснение: в масле присутствует топливо. Именно бензин и разжижил масло. Такое случается, когда машина много времени проводит в городских пробках. Кроме того, масло полагается менять, если щелочное число уменьшилось в два раза. В нашем случае, критическая отметка пока не пройдена, но скоро это случится.

В остальном X‑Trail никаких поводов для беспокойства не подкидывал. Как доказательство — отсутствие трат на ремонт и запчасти в таблице расходов. А масло мы поменяем.

Nissan X-Trail

Изготовитель — ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг рус», Россия

Год выпуска — 2018

В эксплуатации «За рулем» — с марта 2019 года

Пробег на момент отчета — 22 000 км

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (12 000–22 000 км) * Расходы на содержание: 12 000–18 000 км — 29 152 ₽

Из них на бензин (АИ-92, AИ-95 средний расход 11,1 л/100 км) — 9 152 ₽

Расходы на содержание: 18 000–22 000 км — 21 216 ₽

Из них на бензин (АИ-92, AИ-95 средний расход 12,3 л/100 км) — 21 216 ₽

Общие расходы — 50 368 ₽

Стоимость 1 км пробега — 5,04 ₽ * Без учета расходов на полисы ОСАГО и каско.

22 000 км с Nissan X-Trail: заковыристая мультимедийка и кремний в масле Икс-Трейл 2019 года прослужил в парке «За рулем» целый год. За это время он не давал особых поводов для беспокойства. Но есть несколько проблем, решение которых требует участия специалистов Ниссана. 22 000 км с Nissan X-Trail: заковыристая мультимедийка и кремний в масле