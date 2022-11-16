Добротный японский кроссовер: проблемы есть, но все решаемые

Nissan X‑Trail третьего поколения встал на конвейер почти 10 лет назад - в 2013 году. Как он проявил себя с точки зрения надежности, выяснил эксперт «За рулем».

Материалы по теме Обновленный Nissan X‑Trail: как его готовили к русской зиме

«Третий» X-Trail (кузов Т32) добрался к нам с годовой задержкой — он был представлен еще весной 2012 года. Производство в Санкт-Петербурге стартовало в конце 2014 года, а продажи начались с весны 2015-го.

Третье поколение по сравнению с предыдущими изменилось до неузнаваемости. Но за новым обликом скрывалась прежняя С-платформа, хотя и модернизированная (в первую очередь ради интеграции систем активной безопасности) и получившая название CMF (Common Modular Family).

Техника

Подвески принципиально те же — стойки McPherson спереди, многорычажная схема с разнесенными пружинами и амортизаторами сзади.

Бензиновые атмосферные «четверки» от предыдущей модели X-Trail (кузов Т31) были модернизированы. Двигатели 2.5 серии QR25DE (171 л.с.) и 2.0 с кодом MR20DD (144 л.с.) получили новые головки блока, фазовращатели на впускных и выпускных распредвалах, впускной коллектор переменной длины, а двухлитровый мотор вдобавок сменил распределенный впрыск на непосредственный.

Турбодизель 1.6 dCi модели R9M (130 л.с.) — совместный продукт альянса Renault-Nissan, созданный на основе мотора 1.9 dCi. Оснащается турбокомпрессором с переменной геометрией, двухпоточной системой рециркуляции выхлопных газов и фазированным впрыском топлива multi-injection.

Двухлитровые версии могут быть и переднеприводными, остальные — только с подключаемой задней осью (посредством электромагнитной муфты в блоке с задним редуктором).

Материалы по теме Сравните стоимость полиса ОСАГО у разных страховщиков

С дизелем сочетается лишь шестиступенчатая механическая коробка передач RS6F52A, двухлитровые бензиновые модификации могут оснащаться либо шестиступенчатой механикой RS6F94R (переднеприводная версия), либо вариатором Jatco JF016E. Этот же вариатор безальтернативно идет со старшим 2,5-литровым мотором.

При рестайлинге 2018 года машине заметней обновили внешность и оснащение, нежели технику.

Кузов

Лакокрасочное покрытие тонкое и не особо прочное. Сколы появляются легко, однако от быстрого появления коррозии спасает оцинковка панелей. Первым делом ржавчина может появиться на двери багажника. Вдобавок, начиная с креплений, «зацветает» ее хромированная накладка. А уплотнитель проема багажника со временем может протереть краску до грунта.

Материалы по теме 2 литра и 400 000 км: 5 кроссоверов с (почти!) вечными моторами

У эмблем на решетке радиатора и двери багажника сперва вспучивается и затем облезает «хромированное» покрытие.

Пластиковый пыльник под ветровым стеклом коробится от перепадов температур и перестает как следует прилегать к стеклу. Этот недуг лечится фиксацией клеем-герметиком.

С возрастом из-за слабых креплений может провисать передний бампер — появляется зазор между с фарой.

Штатное ветровое стекло затирается стеклоочистителями, за состоянием которых лучше тщательно следить. Сколы на стекле заработать несложно, а даже из мелких часто разрастаются трещины. Особенно страдают стекла с электрообогревом.

Салон

Материалы по теме 3 популярных кроссовера — сколько стоит привезти их из Японии

Материалы отделки — не эталонного качества.

Руль с полимерным ободом к пробегу 100 тысяч км сохраняется лучше кожаного, покрытие которого начинает затираться уже после 40–60 тысяч км.

У водительского сиденья через 5–6 лет может начать крошиться полиуретановая набивка, а элементы боковой поддержки обминаются и теряют форму.

В скрипе при вращении руля у дорестайлинговых версий (особенно в холодную погоду) виновато неудачное резиновое уплотнение между валом и проемом кузова. Избавиться поможет смазка либо замена манжеты на модернизированную.

Большинство проблем с электрикой — из-за плохих контактов в CAN-шине. Неполадки могут быть самыми разнообразными, от несанкционированного отключения аудиосистемы, климат-контроля или беспричинной паники парктроника до проблем с электроусилителем руля, потери полного привода и даже отказа мотора запускаться или останавливаться. Решение проблемы — прокладка дублирующей проводки либо пропайка контактов.

Меньше проблем у экземпляров моложе 2017 года с модернизированными CAN-модулями. Бывает, теряется контакт и в обычных разъемах — например, в проводке фар или колодках под сиденьями.

О моторах и коробках передач — на следующей странице.