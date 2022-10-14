3 популярных кроссовера - сколько стоит привезти их из Японии

Специалисты констатируют: спрос на машины с пробегом из Японии вновь растет по всей России.

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Предложений много, ведь прогрессивный налог подталкивает японцев к тому, чтобы избавляться от авто сразу по истечении гарантии. Впрочем, импортеры привозят и более старые машины.

Доставка подорожала, но цены остались привлекательными: так, разница между идентичными Camry с левым и правым рулем (без пробега по РФ) составляет 200–300 тысяч рублей.

Эксперт «За рулем» Юрий Смитюк узнал, сколько будет стоить привезти ту или иную машину из Японии в Россию прямо сейчас.

Приведем несколько примеров из его исследования.

Ориентировочные цены на «правый руль» (с доставкой из Японии)

Nissan X-Trail 2019, 2.0 АКП, 4х4 — от 1,5 до 1,7 млн рублей

2019, 2.0 АКП, 4х4 — от 1,5 до 1,7 млн рублей Mazda CX-5 2019, 2.5 АКП, 4х4 — от 1,6 до 1,9 млн рублей

2019, 2.5 АКП, 4х4 — от 1,6 до 1,9 млн рублей Mitsubishi Outlander 2018 2.0 АКП 4х4 — 1,6–2,0 млн рублей

Вариантов доставки машины есть несколько, коротко рассмотрим два основных, сформировавшихся к настоящему моменту.

Первая форма заказа — машина «под ключ» по вашему выбору у той или иной компании, которая оперирует крупными партиями машин. Вторая рабочая схема — выбрать уже полностью растаможенную машину непосредственно в магазине, каковые есть во всех крупных городах от Урала до Камчатки.

А для детального ознакомления со всеми сопутствующими процессами изучаем все подробности приобретения автомобиля из Японии.