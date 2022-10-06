Машины с пробегом из Японии: какие модели? Сколько стоят?

Спрос на б/у авто с японского рынка растет — не только на востоке, но и на западе страны.

Укрепление рубля дало логичный эффект: подержанный «правый руль» с японского рынка к концу лета не стал дороже, чем весной. Хотя еще и благодаря отмене обязательной кнопки ЭРА-ГЛОНАСС — до 1 февраля 2023 года можно ввозить без нее.

После некоторого спада машины снова везут тысячами. Этим же путем к нам теперь попадают даже отдельные праворульные «немцы». Преобладают, конечно, японские марки. Во Владивостоке в лаборатории, выдающие СБКТС, вернулись очереди.

Какие и почем

Основная масса — машины 3–7 лет. Нехватки нет: прогрессивный японский налог стимулирует избавляться от машин сразу после окончания гарантии. Импортеры, впрочем, привозят и более старые машины.

Несмотря на подорожание доставки, цены остались привлекательными. Начинаются от 600 тысяч рублей за бюджетные кей-кары с пробегом порядка 100 тысяч км.

Кей-кар — тип микровэна сугубо для японского рынка. Жестко ограничены габариты и объем мотора. Этакие типовые «кубики», выпускаемые всеми японскими фирмами. Рыночный успех обусловлен минимальными налоговыми ставками и удобством при парковке. Популярнейший в Японии Suzuki Vagon R нынешнего поколения — 155 мм просвета и мотор 0,66 литра (52–64 л.с.). Пригоден и у нас, если не надо покидать асфальт. Но запчасти — дефицит везде, кроме Приморского края.