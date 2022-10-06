Машины с пробегом из Японии: какие модели? Сколько стоят?

Спрос на б/у авто с японского рынка растет — не только на востоке, но и на западе страны.
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Укрепление рубля дало логичный эффект: подержанный «правый руль» с японского рынка к концу лета не стал дороже, чем весной. Хотя еще и благодаря отмене обязательной кнопки ЭРА-ГЛОНАСС — до 1 февраля 2023 года можно ввозить без нее.
После некоторого спада машины снова везут тысячами. Этим же путем к нам теперь попадают даже отдельные праворульные «немцы». Преобладают, конечно, японские марки. Во Владивостоке в лаборатории, выдающие СБКТС, вернулись очереди.
Какие и почем
Основная масса — машины 3–7 лет. Нехватки нет: прогрессивный японский налог стимулирует избавляться от машин сразу после окончания гарантии. Импортеры, впрочем, привозят и более старые машины.
Несмотря на подорожание доставки, цены остались привлекательными. Начинаются от 600 тысяч рублей за бюджетные кей-кары с пробегом порядка 100 тысяч км.
Кей-кар — тип микровэна сугубо для японского рынка. Жестко ограничены габариты и объем мотора. Этакие типовые «кубики», выпускаемые всеми японскими фирмами. Рыночный успех обусловлен минимальными налоговыми ставками и удобством при парковке. Популярнейший в Японии Suzuki Vagon R нынешнего поколения — 155 мм просвета и мотор 0,66 литра (52–64 л.с.). Пригоден и у нас, если не надо покидать асфальт. Но запчасти — дефицит везде, кроме Приморского края.
Кей-кар — тип микровэна сугубо для японского рынка. Жестко ограничены габариты и объем мотора. Этакие типовые «кубики», выпускаемые всеми японскими фирмами. Рыночный успех обусловлен минимальными налоговыми ставками и удобством при парковке. Популярнейший в Японии Suzuki Vagon R нынешнего поколения — 155 мм просвета и мотор 0,66 литра (52–64 л.с.). Пригоден и у нас, если не надо покидать асфальт. Но запчасти — дефицит везде, кроме Приморского края.
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Наибольшее число заказов приходится на машины ценовой группы 2–3 млн. В этот диапазон пока еще вписывается, например, пятилетний Land Cruiser Prado.
Новый или годовалый автомобиль добыть почти невозможно — в Японии с апреля действует запрет на экспорт в Россию машин дороже 6 млн иен (около 2,6 млн рублей). Но возрастные Лексусы все равно доступны.
Половину машин ввозят без всяких заказов — в расчете на повышение спроса. Поэтому все площадки порта Владивосток сейчас забиты до отказа.
У всех моделей с японского рынка есть гибридные версии, за редким исключением. Примерно десятая часть ввозимых машин — гибриды, часто построенные по последовательной схеме, где бензиновый атмосферник заряжает тяговую батарею, а крутящий момент создают электромоторы. Преимущество гибридов — низкий расход топлива, надежная трансмиссия, в которой нечему ломаться. Недостаток: мотор постоянно работает на невысоких оборотах и быстро копит нагар.
У всех моделей с японского рынка есть гибридные версии, за редким исключением. Примерно десятая часть ввозимых машин — гибриды, часто построенные по последовательной схеме, где бензиновый атмосферник заряжает тяговую батарею, а крутящий момент создают электромоторы. Преимущество гибридов — низкий расход топлива, надежная трансмиссия, в которой нечему ломаться. Недостаток: мотор постоянно работает на невысоких оборотах и быстро копит нагар.
Разницу в ценах позволяет понять прямое сравнение одной и той же модели с правым и левым рулем. Четырехлетняя Toyota Camry (2.5, АКП, пробег менее 100 тысяч км) с леворульной вторички стартует с 1,9 млн рублей и уходит за 2,5 млн. Такая же Camry с пробегом только по Японии — 1,6–2,1 млн. С учетом доставки и прочих накладных расходов можно говорить о выгоде в 200–300 тысяч.
Разницу в ценах позволяет понять прямое сравнение одной и той же модели с правым и левым рулем. Четырехлетняя Toyota Camry (2.5, АКП, пробег менее 100 тысяч км) с леворульной вторички стартует с 1,9 млн рублей и уходит за 2,5 млн. Такая же Camry с пробегом только по Японии — 1,6–2,1 млн. С учетом доставки и прочих накладных расходов можно говорить о выгоде в 200–300 тысяч.
Сложности есть?
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Покупка машины на японском аукционе самостоятельно — только для людей с железной нервной системой, встроенным в мозг калькулятором и знанием японского языка. В том числе потому, что логистика повсеместно усложнилась и появились препоны, которых не было еще весной.
Главным импортером бэушных машин, как говорят, стала судоходная компания. Ей невыгодно возить «чужой» товар — он мешает сбывать свой, поэтому для посторонних другие тарифы. Затруднился перевод денежных средств. Транспортные сложности внутри Японии — у них там энергетический кризис, подорожали все виды услуг.
Кроссовер Honda Vezel у нас, возможно, назывался бы HR-V второго поколения, если бы продавался официально. Считается очень надежным. Основной мотор — 1.5 (130 л.с.), трансмиссия — автомат или вариатор, привод передний. За четырехлетнюю машину с пробегом 50–80 тысяч км просят 1,2–1,4 млн рублей. За эту сумму у нас сейчас самое массовое предложение того же возраста — Renault Duster.
Кроссовер Honda Vezel у нас, возможно, назывался бы HR-V второго поколения, если бы продавался официально. Считается очень надежным. Основной мотор — 1.5 (130 л.с.), трансмиссия — автомат или вариатор, привод передний. За четырехлетнюю машину с пробегом 50–80 тысяч км просят 1,2–1,4 млн рублей. За эту сумму у нас сейчас самое массовое предложение того же возраста — Renault Duster.
В общем, чтобы самому провести покупку по всей цепочке, надо очень хорошо ее представлять. С кондачка — многовато рисков. И, самое главное, не факт, что на отказе от услуг всевозможных посредников сейчас удастся много выгадать. Возить оптом все-таки дешевле, чем поштучно.
Подробности о моделях и ценах — на следующей странице.
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