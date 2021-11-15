Nissan Qashqai на вторичке: 5 вопросов владельцев (и ответы производителя)

Из-за чего «потеет» стартер? Что делать, если течет с потолка? Почему климат-контроль не поддерживает заданную температуру? На вопросы владельцев ответили технические специалисты компании Nissan.

Nissan Qashqai второго поколения с индексом J11 дебютировал в 2014 году. В этом уже представили машину следующего поколения — J12. Но до России новинка доберется еще не скоро. Так что еще какое-то время нынешнее поколение будет для нас актуальным. Тем более второй Qashqai оказался популярнее предшественника. Сборка Кашкая налажена на заводе в Санкт-Петербурге. А как известно: чем популярнее машина, тем больше по ней вопросов.

Алексей (г. Москва): Добрый день! У меня Nissan Qashqai J11 с двухлитровым двигателем MR20DE. При пробеге меньше 10 000 км обнаружил запотевание стартера. Официальный дилер утверждает, что это абсолютно нормально и ни на что не влияет. Это действительно так?

Ответ Nissan:

Небольшое запотевание ввиду возможных погодных условиях допустимо (запуск в условиях сильного мороза, например), но нужно держать состояние стартера на контроле и проверке с официальным ДЦ.

Антон (г. Новосибирск): У меня машина 2016 года. Однажды зимой заметил, что на обивке потолка появились разводы. А при прогреве салона с потолка начал капать конденсат. Заменил «шумку» — проблема ушла. Знаю, что многие обращались с претензиями по гарантии, но получали отказ. Решается ли как-то эта проблема?

Ответ Nissan:

По данному случаю мы не наблюдаем массовых обращений от автовладельцев. Из известных нам случаев проблема встречается на послегарантийных автомобилях, где не меняется долгое время воздушный фильтр салона, а также на машинах, на которых не используется кондиционер или которые эксплуатируются в регионах с высокой влажностью воздуха.

Одна из «детских болезней» Кашкая — нечеткая работа климат-контроля. Производитель обещает в ближайшее время устранить этот недочет.

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Алексей (г. Калуга): У меня рестайлинговый Nissan Qashqai 2019 года. Не нравится, как работает двухзонный климат-контроль в автоматическом режиме. Обороты вентилятора постоянно плавают, причем сильно. Выставленную температуру климат не способен удержать. То дует слишком «холодным», то слишком «горячим». Знаете ли вы об этой проблеме и делаете ли что-то для ее устранения?

Ответ Nissan:

Наша компания собирает замечания владельцев автомобилей Nissan. О проблеме известно инженерам: в настоящее время внедряется новое программное обеспечения блока управления. В ближайшем будущем информация будет доведена до официальных дилеров.

Борис (г. Москва): Здравствуйте, у меня Nissan Qashqai 2020 года выпуска. Ради интереса проверил толщину ЛКП на своей машине. По всему кузову она 110–130 мкм. А вот на капоте — больше 250 мкм. Действительно толщина может так сильно отличаться? Или мою машину повредили при доставке и покрасили капот еще до продажи?

Ответ Nissan:

Заводская окраска элементов кузова допускает толщину ЛКП до 300 микрон и расхождение толщины возможно.

При замене свечей зажигания в 2,0-литровом двигателе MR20DE надо быть осторожным. При превышении усилия затяжки головка блока может треснуть, и ее придется менять.

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Александр (г. Санкт-Петербург): На моем Кашкае 2018 года стоит бензиновый двигатель MR20DE (144 л.с). До этого у меня был первый Кашкай, тоже с двухлитровым мотором. Там была проблема со свечными колодцами — стоило немного перетянуть свечи, появлялись трещины, головка под замену. С ужасом узнал, что эта проблема осталась и на двигателе моего автомобиля. Почему не усилили это место?

Ответ Nissan:

Десятки тысяч автомобилей с мотором MR20DE проходят ТО у официальных дилеров Nissan, пока подобных жалоб не поступало. Безусловно, наша рекомендация — это соблюдение технической документации, в том числе использование определённого момента затяжки при замене свечей зажигания.

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За семь лет выпуска Nissan Qashqai пережил одно большое обновление и несколько модернизаций. Изначально были претензии к шумоизоляции и настройкам шасси. Многие проблемы устранили. Но некоторые болячки, вроде нестабильной работы климат-контроля, еще остались. Однако серьезных массовых дефектов у этой машины нет. И потому Nissan Qashqai остается одним из самых востребованных кроссоверов. Как среди новых автомобилей, так и на вторичке.

Если у вас остались вопросы, касающиеся эксплуатации и надежности автомобиля Nissan Qashqai, пишите ниже в комментариях.