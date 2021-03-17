Первым в продажу поступит гибридная версия кроссовера, в которой двигатель не крутит колеса, а заряжает батареи.

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В Англии уже начались продажи кроссовера Nissan Qashqai нового поколения. Первой в продажу поступит самая необычная версия автомобиля, в которой двигатель внутреннего сгорания не связан напрямую с колесами.

Как и в карьерных самосвалах, мотор заряжает батареи, которые, в свою очередь, питают электродвигатель, крутящий передние колеса. Да, у данной версии привод исключительно передний.

По заявлению японского производителя, в Великобритании гибридный Nissan Qashqai третьего поколения будет стоить от 25 425 фунтов стерлингов в базовой комплектации N-Connecta. В российской валюте это около 2,57 млн рублей.

Насколько актуальна эта цена для нашего рынка? Кашкай второго поколения, который все еще остается в продаже в Англии, продается по цене от 23 550 фунтов стерлингов (2,38 млн рублей). За эти деньги предлагается переднеприводный кроссовер с 1,3-литровым мотором мощностью 140 л.с. и механической коробкой в комплектации N-Connecta. В России такая версия не представлена, но есть очень похожая. Переднеприводный Кашкай с механикой у нас оснащается 1,2-литровым двигателем мощностью 115 л.с., и стоит такой кроссовер от 1 477 000 рублей. Разница — около 900 тысяч рублей.

Можно предположить, что примерно такая же разница будет и в цене на гибридный Кашкай. То есть в России его будут продавать по цене около 1,67 млн рублей.

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Фото: Nissan