Новый Nissan X-Trail: известны цены — журнал За рулем

Новый Nissan X-Trail: известны цены

В базовой комплектации кроссовер подорожает по сравнению с нынешним поколением всего на 12–13 тысяч рублей.

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В США объявили стоимость нового поколения кроссовера Nissan Rogue, который в России продается под названием XTrail. В Америке автомобиль пользуется большой популярностью, и для компании, которая из-за скандала с Гарлосом Гоном испытывает серьезные трудности, важно, чтобы кроссовер оставался хитом продаж. Поэтому, как и ожидалось, цены на его новое поколение практически не изменились.

Рекомендованная производителем розничная цена прежнего поколения Rogue сегодня составляет в США 25 490 долларов (примерно 1,99 млн рублей). Новое же будет продаваться по цене от 25 650 долларов (практически 2 млн рублей).

Разница стоимости базовой версии кроссовера составила всего 160 долларов, или 12–13 тысяч рублей. Отметим, что доплата в размере 1095 долларов (примерно 85 тысяч рублей) за доставку машин до дилерского центра, как это принято в США, в приводимых ценах не учитывается.

Но в одной комплектации кроссовер подорожал ощутимее. В версии SV, следующей в США сразу за базовой комплектацией S, цена увеличилась на 460 долларов, или 35–36 тысяч рублей. Обе эти версии — переднеприводные. Самый доступный по цене полноприводный кроссовер в комплектации S будет стоить 27 050 долларов (2,1 млн рублей), а в топовой версии Platinum — 36 830 долларов (2,8–2,9 млн рублей).

Сегодня купить Nissan XTrail в России можно по цене от 1 749 000 до 2 374 000 рублей без учета скидок. Учитывая незначительное подорожание в США, можно предположить, что и у нас цены на новое поколение кроссовера практически не изменятся, увеличившись примерно на 15–35 тысяч рублей.

Фото: Nissan

Новый Nissan X-Trail: известны цены

В базовой комплектации кроссовер подорожает по сравнению с нынешним поколением всего на 12–13 тысяч рублей.

Новый Nissan X-Trail: известны цены — фото 1182723Новый Nissan X-Trail: известны цены — фото 1182724Новый Nissan X-Trail: известны цены — фото 1182725Новый Nissan X-Trail: известны цены
Новый Nissan X-Trail: известны цены

В базовой комплектации кроссовер подорожает по сравнению с нынешним поколением всего на 12–13 тысяч рублей.

Новый Nissan X-Trail: известны цены — фото 1182725Новый Nissan X-Trail: известны цены — фото 1182723Новый Nissan X-Trail: известны цены — фото 1182724Новый Nissan X-Trail: известны цены
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Отзывы о Nissan X-Trail (11)

Nissan 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Комфортный, плавный вариатор

Недостатки:

Нет автоматических стеклоподъемников у пассажиров

Комментарий:

Приобретал 6 месяцев назад у ОД, с комплектацией я определился быстро, руководствуясь опытом и желаниями. Отъездив около полугода могу сказать о сильных и слабых сторонах. В первую очередь, безусловным плюсом для меня является комфорт — вместительность, простор салона, раз уж это кроссовер, то он...

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