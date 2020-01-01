Nissan X-Trail 2020 модельного года: старт продаж в России

Кроссовер получил новые опции и премиальную отделку.

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Nissan X-Trail 2020-го модельного года предлагают в 8 комплектациях. Цена на автомобиль в стартовой версии XE составляет 1 749 000 рублей; цены на комплектацию SE начинаются от 1 968 000 рублей; SE Yandex — от 2 006 000; LE Yandex — от 2 238 000 и LE Top — от 2 374 000 рублей.

В комплектациях произошли некоторые изменения: так, смартфон теперь можно подключить к информационно- развлекательной системе через Android Auto™ или Apple CarPlay®. На мультимедийный экран выводятся контакты, музыка и приложения. Управлять мультимедийной системой можно с помощью встроенных голосовых команд или через голосовых помощников. В комплектациях SE Yandex и LE теперь доступна и система кругового обзора (AVM).

Для комплектаций SE Top и LE Top стала доступна функция дистанционного запуска двигателя с кнопки на ключе автомобиля. Для комплектаций SE Top и всех версий LE (LE, LE Yandex и LE Top) предлагают новую комбинированную отделку сидений с обивкой Alcantara цвета кофе.

Линейка моторов не изменилась: X-Trail можно приобрести с дизелем объемом 1,6 литра, мощностью 130 сил или бензиновыми агрегатами объемом 2.0 и 2.5 литра, которые выдают 144 и 171 лошадиных сил соответственно. Двигатели работают в паре либо с 6-ступенчатой механической КПП, либо с обновленным вариатором, который в автомобиле нового модельного года был перенастроен специально для российского рынка.

Фото: Nissan