Кроссовер Nissan Qashqai третьего поколения, мировая премьера которого состоялась 18 февраля, будет оснащаться тремя силовыми установками. К сожалению, мы пока не располагаем схемами новых моторов — в нашем распоряжении описания из пресс-релиза. Но идеи интересные!
«Мягкий» гибрид
Кашкай получил бензиновый двигатель 1.3 DiG-T мощностью 138 или 156 л.с. Это «мягкий» гибрид, принцип работы которого нам известен, например, по автомобилям Aurus.
Суть «мягкого» гибрида в том, что электромотор встроен в трансмиссию и связан с двигателем внутреннего сгорания. При разгонах он добавляет крутящий момент, а при торможениях и движении накатом заряжает небольшую батарею, от которой впоследствии питается.
Такой подход не только делает моторы мощнее, но и бережет их ресурс. То есть при объеме двигателя всего 1,3 литра и мощности 138–156 л.с. силовая установка не работает на износ и способна прослужить много лет. Кроме того, благодаря высокому крутящему моменту электродвигателя динамика машины заметно улучшается, а расход топлива оказывается небольшим. При этом электромотор и его батарея увеличивают массу кроссовера всего на 22 кг.
Экономия топлива происходит также за счет системы «Старт-стоп», отключающей ДВС во время остановок и быстро запускающей его при необходимости. Например, мотор отключится и перестанет потреблять топливо, если скорость при движении накатом будет менее 18 км/ч.
В основе «мягкого» гибрида лежит доработанный двигатель DiG-T объемом 1,3 литра, который устанавливается на европейские версии кроссовера Ниссан с 2018 года. В него было внедрено 50 новых компонентов. Оснащаться он будет либо 6-ступенчатой механикой (для 138-сильных версий), либо новым вариатором Xtronic (для 156-сильного мотора). Максимальные обороты мотора — 5500 об/мин, крутящий момент — 270 Нм, причем уже при 1750 об/мин.
Qashqai можно будет купить в переднеприводной версии, причем независимо от мощности двигателя. Полный привод будет доступен только 156-сильному Кашкаю с вариатором. Система управления полным приводом имеет несколько режимов: Standard, ECO, Sport, Snow и Off-Road.
По принципу БЕЛАЗа
Но гораздо интереснее Nissan Qashqai с технологией E-Power. Ее принцип аналогичен тому, что применяется в карьерных самосвалах и который хотели изначально применить в почившем «ё-мобиле». То есть двигатель внутреннего сгорания не связан с колесами напрямую или через коробку передач — он лишь генератор, заряжающий батареи, от которых питаются электромоторы на колесах.
Система e-POWER включает в себя аккумуляторы повышенной мощности, трансмиссию и бензиновый двигатель мощностью 154 л.с. Также есть силовой генератор, инвертор и электромотор мощностью 140 кВт (190 л.с.).
В результате кроссовер получил динамику электромобиля, у которого пик крутящего момента доступен с минимальных оборотов, а также моментальную реакцию на нажатие педали газа. Но при этом владельцу машины не придется искать, где бы подзарядиться, — нужно лишь по старинке залить в бак бензин.
Также эта версия Кашкая получила особую педаль газа e-Pedal: ее одной достаточно, чтобы управлять разгонной и тормозной динамикой автомобиля. Педаль тормоза при этом потребуется только в экстренных случаях.
Внимание: 190-сильный Кашкай будет предлагаться исключительно в переднеприводной версии!
Краткие технические характеристики Nissan Qashqai 2022
|
|
1.3 турбо (бензин), «мягкий» гибрид
|
e-POWER (1.5, бензин)
|
6МТ
|
6МТ
|
Вариатор Xtronic CVT
|
—
|
2WD
|
2WD
|
2WD/4WD
|
2WD
|
Мощность, л.с.
|
138
|
156
|
190
|
Крутящий момент, Нм
|
240
|
260
|
270
|
330
|
Длина, мм
|
4425
|
Высота, мм
|
1635
|
Ширина, мм
|
1838
|
Колесная база, мм
|
2666
Есть ли минусы
Минусы у новых силовых установок Кашкая, определенно, должны быть. И связаны они, конечно же, с аккумуляторными батареями. Каждый автомобилист знает, как ведет себя батарея на морозе: она не способна отдавать электроэнергию в заявленном объеме, пока не нагреется до, грубо говоря, комнатной температуры. При этом аккумулятор ведет себя так, словно он сел. В итоге мы в морозы носим их домой и греем в тазиках с теплой водой. Если при этом сравнить электроэнергию в замерзшем аккумуляторе с жидкостью, то можно сказать, что она уже не будет литься в электромоторы, а течь туда, подобно киселю, медленно и неохотно.
Чем это чревато у новых моторов Nissan Qashqai? Потерей мощности до тех пор, пока аккумуляторные батареи силовых установок не прогреются до рабочих температур. В компании пока описали не все особенности установок, но, скорее всего, батареи имеют систему отопления, которая позволит использовать машины и в северных широтах.
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Фото, видео: Nissan