Двигатели настолько необычны, что, возможно, в некоторых странах компания останется верна привычным атмосферным моторам.

Кроссовер Nissan Qashqai третьего поколения, мировая премьера которого состоялась 18 февраля, будет оснащаться тремя силовыми установками. К сожалению, мы пока не располагаем схемами новых моторов — в нашем распоряжении описания из пресс-релиза. Но идеи интересные!

«Мягкий» гибрид

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Кашкай получил бензиновый двигатель 1.3 DiG-T мощностью 138 или 156 л.с. Это «мягкий» гибрид, принцип работы которого нам известен, например, по автомобилям Aurus.

Суть «мягкого» гибрида в том, что электромотор встроен в трансмиссию и связан с двигателем внутреннего сгорания. При разгонах он добавляет крутящий момент, а при торможениях и движении накатом заряжает небольшую батарею, от которой впоследствии питается.

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Такой подход не только делает моторы мощнее, но и бережет их ресурс. То есть при объеме двигателя всего 1,3 литра и мощности 138–156 л.с. силовая установка не работает на износ и способна прослужить много лет. Кроме того, благодаря высокому крутящему моменту электродвигателя динамика машины заметно улучшается, а расход топлива оказывается небольшим. При этом электромотор и его батарея увеличивают массу кроссовера всего на 22 кг.

Экономия топлива происходит также за счет системы «Старт-стоп», отключающей ДВС во время остановок и быстро запускающей его при необходимости. Например, мотор отключится и перестанет потреблять топливо, если скорость при движении накатом будет менее 18 км/ч.

В основе «мягкого» гибрида лежит доработанный двигатель DiG-T объемом 1,3 литра, который устанавливается на европейские версии кроссовера Ниссан с 2018 года. В него было внедрено 50 новых компонентов. Оснащаться он будет либо 6-ступенчатой механикой (для 138-сильных версий), либо новым вариатором Xtronic (для 156-сильного мотора). Максимальные обороты мотора — 5500 об/мин, крутящий момент — 270 Нм, причем уже при 1750 об/мин.

«Мягкий» гибрид Ниссана компактен и оснащен совсем небольшой батареей.

Qashqai можно будет купить в переднеприводной версии, причем независимо от мощности двигателя. Полный привод будет доступен только 156-сильному Кашкаю с вариатором. Система управления полным приводом имеет несколько режимов: Standard, ECO, Sport, Snow и Off-Road.

По принципу БЕЛАЗа

Но гораздо интереснее Nissan Qashqai с технологией E-Power. Ее принцип аналогичен тому, что применяется в карьерных самосвалах и который хотели изначально применить в почившем «ё-мобиле». То есть двигатель внутреннего сгорания не связан с колесами напрямую или через коробку передач — он лишь генератор, заряжающий батареи, от которых питаются электромоторы на колесах.

Система e-POWER включает в себя аккумуляторы повышенной мощности, трансмиссию и бензиновый двигатель мощностью 154 л.с. Также есть силовой генератор, инвертор и электромотор мощностью 140 кВт (190 л.с.).

Электромоторы E-Power находятся за двигателем внутреннего сгорания, который нужен только для зарядки батареи. Плюсом такой установки станет и отличный прогрев салона в зимнее время, как у любого автомобиля с ДВС.

В результате кроссовер получил динамику электромобиля, у которого пик крутящего момента доступен с минимальных оборотов, а также моментальную реакцию на нажатие педали газа. Но при этом владельцу машины не придется искать, где бы подзарядиться, — нужно лишь по старинке залить в бак бензин.

Технология E-Power от Nissan — двигатель, как генератор, без прямой связи с колесами.

Также эта версия Кашкая получила особую педаль газа e-Pedal: ее одной достаточно, чтобы управлять разгонной и тормозной динамикой автомобиля. Педаль тормоза при этом потребуется только в экстренных случаях.

Внимание: 190-сильный Кашкай будет предлагаться исключительно в переднеприводной версии!

Краткие технические характеристики Nissan Qashqai 2022

1.3 турбо (бензин), «мягкий» гибрид e-POWER (1.5, бензин) 6МТ 6МТ Вариатор Xtronic CVT — 2WD 2WD 2WD/4WD 2WD Мощность, л.с. 138 156 190 Крутящий момент, Нм 240 260 270 330 Длина, мм 4425 Высота, мм 1635 Ширина, мм 1838 Колесная база, мм 2666

Есть ли минусы

Минусы у новых силовых установок Кашкая, определенно, должны быть. И связаны они, конечно же, с аккумуляторными батареями. Каждый автомобилист знает, как ведет себя батарея на морозе: она не способна отдавать электроэнергию в заявленном объеме, пока не нагреется до, грубо говоря, комнатной температуры. При этом аккумулятор ведет себя так, словно он сел. В итоге мы в морозы носим их домой и греем в тазиках с теплой водой. Если при этом сравнить электроэнергию в замерзшем аккумуляторе с жидкостью, то можно сказать, что она уже не будет литься в электромоторы, а течь туда, подобно киселю, медленно и неохотно.

Чем это чревато у новых моторов Nissan Qashqai? Потерей мощности до тех пор, пока аккумуляторные батареи силовых установок не прогреются до рабочих температур. В компании пока описали не все особенности установок, но, скорее всего, батареи имеют систему отопления, которая позволит использовать машины и в северных широтах.

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Фото, видео: Nissan