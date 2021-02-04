Новый Nissan Pathfinder: главные подробности

Сегодня состоялась мировая премьера пятого поколения Патфайндера. Хорошая новость: он должен вернуться в Россию.

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Напомним, что кроссовер был снят с продаж в России осенью 2017 года. Причиной тому стал низкий спрос (чуть более 1,5 тысяч реализованных за год машин), за что можно, наверное, винить слишком обтекаемый дизайн кузова автомобиля. Угловатый кроссовер третьего поколения продавался лучше. Масла в огонь подлил и более популярный новый Murano, появившийся в 2016 году.

А у нас уже есть видео о новом Nissan Pathfinder

Дизайн

Кроссоверу пятого поколения вернули внедорожную внешность и учли все новомодные веяния. В профиль автомобиль напоминает, например, новый Land Rover Discovery: большой капот, приподнятый задний бампер и заваленные вперед стойки между задними дверями и окном багажника.

Вернувшись в нашу страну, Pathfinder станет флагманом российского модельного ряда, в котором сегодня представлены Terrano, Qashqai, X-Trail и упомянутый Murano. Напомним, что у Ниссана есть и более крупный внедорожник — Armada. Но в Россию он не поставляется.

Дизайн отличается спокойными линиями: нет ни резких переходов, ни сложных рельефов. Передняя часть имеет крупные черты, чем напоминает Армаду. Огромный черный воздухозаборник, большие фары, округлый бампер и внушительный дефлектор.

Задняя часть машины повторяет этот стиль, но отличается узкими фонарями, соединенными горизонтальной полосой. Это достигается за счет выпуклой двери багажника, который повторяет форму переднего бампера, и того, что вместо заднего бампера здесь, по сути, установлена внушительного размера защитная накладка.

Остекление багажного отделения сливается в единый массив, а крыша окрашена в черный цвет. При отказе от контрастной окраски крыши будет казаться, что она парит над кузовом.

Ходовые качества

Двигатель у нового «Следопыта» — хорошо знакомый нам силовой агрегат, который устанавливается и на Murano — бензиновый атмосферник V6. В США мощность мотора достигает 284 л.с. Но для нашей страны его, скорее всего, продолжат дефорсировать до 249 л.с., чтобы сократить транспортный налог.

Одним из ярких отличий новинки стал 9-ступенчатый автомат. Пока эта коробка не устанавливается ни на одну модель марки (у Murano — вариатор). Скорее всего, в нашей стране будут предлагаться исключительно полноприводные версии Pathfinder, тем более что у них есть несколько приятных особенностей.

В систему полного привода войдет раздаточная коробка с понижающим рядом. Не исключено, что это будет опция, а в стандартной версии покупатель получит только электронику, которая позволяет двигаться в одном из семи режимов, три из которых — для бездорожья. Также новый Патфайндер сможет буксировать прицепы массой до 2,7 тонны, что стало рекордом в классе.

Интерьер

В салоне тоже немало нововведений. Например, у него два варианта компоновки, которые отличаются вторым рядом сидений. Здесь может устанавливаться либо обычный трехместный диван, либо два капитанских кресла, которые тоже могут складываться, образуя ровный пол багажника. Третий ряд рассчитан на трех пассажиров. Таким образом, машина может вмещать до восьми пассажиров.

Теперь «Следопыт» оснащается цифровой приборной панелью диагональю 12,3 дюйма и проекционным дисплеем. Тачскрин на центральной консоли имеет диагональ 10 дюймов.

Из других приятных особенностей — короткий рычаг коробки передач и кнопочное управление 3-зонным климатом, пользоваться которым гораздо удобнее во время движения, чем сенсорным. Кстати, на втором ряду есть три типа розеток: USB, USB-C и 220 В.

При этом вместительность салона и багажника, если сравнивать с моделью прошлого поколения, изменилась незначительно. Колесная база осталась прежней, а длина машины сократилась на 38 мм. Но при этом на 18 мм увеличилась ширина. Высота же осталась практически той же, уменьшившись на незаметные 5 мм.

На североамериканском рынке новый Nissan Pathfinder появится уже летом 2021 года. Но и нам ждать его долго не придется. Если все пойдет по плану компании, то в Россию «Следопыт» доберется ближе к концу года.

Узнать о другой новинке компании — грядущем новом поколении Ниссана Кашкая — можно здесь.

Фото: Nissan