Toyota C-HR: 5 впечатляющих фактов и ряд досадных недочетов

Сегодня все в России хотят кроссовер: их продажи стабильно растут. Возможно, это и убедило японцев наконец привезти в Россию сошедшую с конвейера еще в 2016 году Toyota C-HR 1 машину с максимально нестандартным для производителя дизайном и пафосным названием Coupe High Rider.

Неожиданный дизайн

Тойоту у нас всегда любили. Правда, дизайн никогда не был причиной этого пристрастия. И вдруг что-то случилось с мегаконсервативными японцами, которые, наконец-то, выпустили машину в современном дизайне. Да, владельцы Honda Civic усмехнутся, глядя на C-HR сзади, а хозяева Nissan Juke слегка задумаются, увидев кросс-купе спереди. Но то, что под маркой Toyota теперь продают яркую, выделяющуюся в потоке машину — факт. Впрочем, в C-HR радует не только внешний вид, но и отдельные решения. Интересно находить ручки задних дверей под крышей и выштамповки в виде ромбов на потолке.

Повадки седана

От раскачиваний из стороны в сторону и крена в поворотах страдают многие кроссоверы. C-HR — нет. Поджарый и компактный, «хайрайдер» на новой японской платформе TNGA отлично держит траекторию и уверенно вписывается в повороты. На движения рулем Тойота реагирует без раздумий. На C-HR явно лучше перемещаться по городу, даже несмотря на то, что из-за низковатых бамперов (а под задним ведь еще и выпускная система) парковаться у бордюров на Тойоте придется осторожно. На дороге кросс-купе ведет себя примерно: отлично настроенное шасси и энергоемкая подвеска делают перемещение комфортным. А вариатор, хоть и съедает часть потенциала 148-сильного двигателя, но и разочароваться в своей работе не даст.

Отменные тормоза

У Тойоты действительно классные тормоза. Кажется, ни один водитель, даже неопытный новичок с трясущимися ногами, нажав на педаль тормоза, не заставит C-HR клюнуть носом.

Забота о водителе

За рулем C-HR удобно. В первую очередь благодаря сиденью с грамотным профилем и множеством регулировок, в том числе электрической регулировкой степени поясничного упора. Оптимальный по пропорциям руль обогревается. Тачскрин мультимедийки с диагональю 8 дюймов находится почти на уровне глаз. Кстати, система дружит с Яндекс.Навигатором, что водители в России точно оценят. Радость может слегка омрачить попытка выбрать режим езды — в накрученном меню эту опцию придется поискать. В целом салон продуман, в интерьере нет ничего лишнего, качество отделки на высоте, автоматические доводчики на всех стеклах. Двухзонный «климат» — большая редкость в машинах такого класса.

Магическое расширение пространства

После поездки Тойоту можно благодарно похлопать по плечу, точнее по крыше — C-HR действительно очень компактная машина. Поэтому, оказавшись внутри впервые, трудно сдержать возглас удивления. Даже во втором ряду пассажирам достаточно места, во что не верится, глядя на покатую крышу. Не подпирать потолок затылком им позволяет низкая посадка. Правда, неясно, оценят ли массивные двери с маленьким окошком над головой те, кто страдает клаустрофобией. Чтобы отвлечься и не паниковать, пассажиры второго ряда могут прихватить в дорогу напитки. В Тойоте в нижней части задних дверей как раз вместо карманов разместились ниши-подстаканники.

Досадное отсутствие нужных опций

Увидев в первый раз C-HR, поклонники Тойоты могут и не поверить своим глазам, но точно признают «свою марку» при более близком знакомстве. У машины за 1,7 млн рублей нет функции бесключевого доступа и пуска мотора с кнопки. А кнопки на руле и вовсе напоминают о 80-х годах. Ко всему прочему на систему кругового обзора не могут надеяться даже владельцы кросс-купе в самой дорогой комплектации за более чем 2 млн рублей.

Нелюбовь к трассам

Если в городском потоке на C-HR ехать комфортно, то на трассе ощущается нехватка разгонной динамики. Вариатор сводит на нет все усилия 148-сильного мотора, да и сам «хайрайдер» тяжеловат. При попытке резко ускориться двигатель досаждает заунывным звуком, который отлично слышно в салоне. Произносить слово «бездорожье» в Тойоте просто не стоит. Максимум, что может сделать для вас кросс-купе, — покатать по проселочной дороге.

Высокая цена

Несмотря на то, что стоимость Toyota C-HR (с турбодвигателем 1.2, 115 л.с.) начинается от 1,3 млн рублей, наиболее «ходовая» версия с 2-литровым мотором мощностью 148 л.с. обойдется в 1,7 млн, а топовая перевалит за 2 млн! При этом по сравнению с конкурентами межсервисный интервал Тойоты короче: периодичность ТО — 10 000 км или 12 месяцев. А значит, и обслуживать кросс-купе будет накладнее.