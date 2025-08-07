#
Надежный вэн из Японии: у него почти нет недостатков

Опубликован отчет по неисправностям праворульного Suzuki Solio

Suzuki Solio — пятиместный компактвэн длиной 3710 мм. В Россию попадает только с пробегом и с правым рулем.

Что будет с ценами на авторынке РФ и когда лучше покупать машину — прогноз «За рулем»

Технический аналог – Mitsubishi Delica D:2, он у нас почему-то не популярен.

Помимо базовой версии, есть Solio третьего поколения (2015-2020 годы выпуска) две гибридных: мягкий гибрид со стартер-генератором, помогающим ДВС при разгонах, и полноценный параллельный гибрид: может ездить и только на бензине, и только на электричестве.

У базовой версии и мягкого гибрида возможен полный привод – смысл его в улучшении управляемости.

Suzuki Solio
Suzuki Solio
Достоинства

  • Надежная машина.
  • Расход топлива в пределах 4–6 л/100 км.
  • Обилие вариантов трансформации салона.
Официально продававшиеся в России Suzuki (Solio не предлагался) были простовато оснащены. Для японского рынка наполнение очень щедрое – различной электроники много. А вот обогрева зеркал может и не быть.
Официально продававшиеся в России Suzuki (Solio не предлагался) были простовато оснащены. Для японского рынка наполнение очень щедрое – различной электроники много. А вот обогрева зеркал может и не быть.

Недостатки

  • Нет гидроавтомата.
  • Клиренс 140 мм, символический багажник.
  • Многие запчасти дефицитны.

Моторы

Мотор у всех вариаций общий – атмосферный K12C 1.2 (91 л. с.). Алюминиевый блок, цепной привод ГРМ, есть гидрокомпенсаторы. Распределенный впрыск Dualjet – с двумя форсунками на цилиндр. Топливо АИ‑95. Ресурс около 250 тысяч км.

При нормальных интервалах обслуживания почти безотказен, ни в каких преждевременных неисправностях не уличен. К масложору не расположен, а плавающие обороты лечатся чисткой дросселя.

Электрические компоненты гибридных версий также надежны и внимания практически не требуют – со стороны российских владельцев особых нареканий к ним нет. Но если что-то пойдет не так, то имейте в виду, что многие мастерские отказываются чинить гибриды.

Коробки передач

Во всех версиях, кроме параллельного гибрида, служит старый знакомый вариатор Jatco JF015E.

Его иногда называют худшим из японских CVT по части надежности и долговечности. Но в данном случае он работает в льготном режиме с малахольным мотором – 118 Н·м при расчетных для вариатора 160 Н·м, а в движение приводит легкую машину снаряженной массой 950 кг. Иными словами, до 150 тысяч км выходить из строя не должен. Выдержит ли 200 тысяч – сложный вопрос. Многое зависит не только от тщательности обслуживания, но и от условий эксплуатации – пробки, перегревы и морозы вариатору вредны.

Параллельный гибрид оснащен шестиступенчатым роботом с однодисковым сцеплением (индекс CFC400S). Это собственная разработка Suzuki, вещь у нас редкая и не изученная. Как и другие роботы, требует адаптации управляющей электроники, по сути, при каждой замене рабочей жидкости или чаще. А в районе 80–100 тысяч км с высокой вероятностью умрет узел сцепления.

Эксплуатационные болячки

  • По отзывам владельцев, до 150 тысяч км, иногда до 200 тысяч не ломается ничего. Даже лампочки не перегорают.
  • Подвеску многие считают валкой и слишком нежной. На нормальном асфальте всё работает сколько положено, и раньше 80–100 тысяч км беспокоиться не о чем. Если не щадить машину на неровностях, ступичные подшипники и амортизаторы можно приговорить за 40–60 тысяч км.
  • К рулевой и тормозной системам замечаний нет.
  • Претензии владельцев – к недостаточно эффективной печке, слабой звукоизоляции салона и ненормальному по нашим меркам бачку омывателя объемом 1,5 л. Сложно найти шины рекомендованной заводом размерности 165/65 R15, особенно зимние.
  • Правый руль требует радикальной переделки головного света – при штатных регулировках фары светят в глаза встречным ­водителям.
Euro NCAP: тест не проводился

Самое массовое предложение на вторичке: Solio 1.2 CVT 4×2

Оптимальный выбор: Solio 1.2 CVT 4×2

За те же деньги: Лада Ларгус, Citroen C4 Picasso, Honda N-BOX, Opel Zafira

Зиновьев Сергей
Фото:из архива «За рулем»
07.08.2025 
Фото:из архива «За рулем»
