Надежный турбодизель, выносливый автомат, полный привод — так вот ты какая, японская «буханка»!

Эксперт «За рулем» рассказал о плюсах и минусах минивэна Mitsubishi Delica D:5

Полноприводный минивэн с вместительным салоном и надежными агрегатами – таков изначальный рецепт Делики. Он сохранился даже в пятом поколении модели, когда она получила индекс D:5, но лишилась рамы и честного полного привода от Pajero.

Да, руль только с правой стороны. Однако какая еще японская машина выпускается почти неизменной с 2007 года до наших дней? О чем-то это да говорит!

Стихия Делики – прямая автострада: тут она стабильна и комфортна.

Агрегаты и аналоги

Может, Delica D:5 и является родственником хорошо знакомому Аутлендеру: у нее тоже базовый передний привод и поперечно расположенные четырехцилиндровые моторы. Но турбодизель 2.3, как на этой машине, для нас зверь заморский. Пугаться не надо: по многим расходникам и запасным частями двигатель 4N14 унифицирован с дизелем 2.5 от пикапа L200. Потому практически всё есть в наличии, да еще и с выбором аналогов.

Несмотря на две тонны веса, возможностей 145‑сильного дизеля более чем достаточно. Вместе с уверенной тягой душу греет редкая необходимость визитов на АЗС: расход укладывается в 6 л/100 км. С ценами на дизтопливо это особенно приятно!

Турбодизель 4N14 особенно чувствителен к качеству топлива из-за пьезофорсунок.

Восьмиступенчатый автомат Aisin AWF8F знаком по многим моделям Фольксвагена, Volvo, Лексуса и даже по китайским машинам. Автомат прекрасен не только своей оперативной работой, но и надежностью. Конечно, при условии регулярной, раз в 60 тысяч км, смене масла: к его чистоте коробка чувствительна. Хотя в любом случае гидромеханика надежнее вариатора Jatco, что ставился на дорестайлинговые (до 2019 года) D:5 с бензиновыми моторами.

Бачка AdBlue объемом 20 литров хватает примерно на 20 тысяч км. Заливная горловина – под полом багажника.

Полный привод Делики аналогичен предыдущему Аутлендеру (тому, что выпускался в Калуге): угловая передача, кардан и электромагнитная муфта, отвечающая за подключение задней оси. Последняя по живучести несопоставима с «железным» межосевым дифференциалом, и хотя Delica может уехать дальше от асфальта, чем многие кроссоверы, не стоит ее рассматривать как настоящий внедорожник. Даже несмотря на «злые» шины 235/70 R16 и неплохую геометрическую проходимость.

Багажник огромен, а сиденья третьего ряда можно поднять.

На потолке установлена фоновая подсветка. На двери багажника – дополнительный плафон.

Интерьер

Однако, несмотря на кроссоверную платформу, если хочется рафинированного поведения на асфальте – то это совсем не к Делике. Она едет надежно и комфортно, но без искорки.

Зато если что-то полетит в ходовой части, проблем с запчастями не будет: тормоза, рычаги или сайлентблоки – почти всё унифицировано с популярными моделями ASX и Outlander. Цены вменяемые, есть много заменителей.

Мы уже начинаем забывать, что такое физические стрелки и шкалы. Пользоваться такой приборкой – одно удовольствие. Стандартные японские клавиши, кажется, будут с нами вечно – даже когда в других компаниях вообще забудут про кнопки.

По сегодняшним меркам передняя панель выглядит устаревшей. Чувствуется возраст.

Рядом с селектором автомата – шайба управления полным приводом. Межосевую муфту можно принудительно заблокировать.

А вот кузова унификация не коснулась. Если что-то случится с какой-нибудь кузовной панелью или оптикой, Delica может надолго зависнуть: всё придется заказывать и ждать около месяца. Проблема любой малотиражной модели, которая официально не поставлялась в Россию – таких даже на разборках почти нет.

Интерьер – что японский капсульный отель. Может, инженеры и не владеют заклятием невидимого расширения, но в компоновке точно мастаки. Всё расположено так грамотно, что ни сантиметра пространства не теряется.

Передние сиденья просты на вид, но довольно удобны. Только подушку хотелось бы подлиннее. На втором ряду – раздолье.

Передняя панель напоминает таковую у бюджетного кроссовера Mitsubishi Xpander. Но лишь внешне: материалы, посадка за рулем, эргономика – всё это на ином уровне. Между всеми рядами сидений (а их три) можно бегать не выходя из машины. И редкий случай, когда даже на третьем ряду можно сидеть вольготно.

Сиденья легко перемещаются по салазкам и меняют угол наклона спинки. А при желании их вообще можно поднять и подвесить на боковых стенках.

Между креслами – удобный проход на третий ряд. Есть приятные мелочи – карманы в передних спинках и розетки.

На потолке – полки для длинномеров. Несколько легких движений, и Delica D:5 становится полноценным коммерческим фургоном.

Жаль, что не нашлось места запасному колесу, даже докатки нет, только набор для ремонта. Увы, типичная история для японских автомобилей для внутреннего рынка.

История

Mitsubishi Delica ведет свою историю с 1968 года. Полный привод впервые появился на втором поколении в 1982 году. Вся трансмиссия с подвеской целиком перекочевала с Pajero первого поколения. Бензиновый мотор 1.8 (100 л. с.) работал в паре с механической коробкой передач.

Следующее поколение Делики дебютировало в 1986 году и также было родственником Pajero первого поколения. Вместе со всеми ведущими предлагалось три типа двигателя. Два бензиновых мотора объемом 2,0 (100 л. с.) и 2,4 литра (115 л. с.) работали исключительно с механикой. А вот дизель 2.5 (85 л. с.) шел как с механической, так и с автоматической коробкой.

Mitsubishi Delica II (1982 г.) Mitsubishi Delica 1986 модельного года

Mitsubishi Delica IV дебютировала в 1994 году, сохранив версию с полным приводом. Выбор двигателей стал шире. Турбодизель 2.8 имел две модификации (125 и 140 л. с.). Первая из них – единственная, которая работала с механикой. Бензиновых двигателей было два: четырехцилиндровый 2.4 (145 л. с.) и трехлитровый V6 (185 л. с.). Четвертая Delica стала последней моделью с рамой и полным приводом Super Select.

Следующая Mitsubishi Delica D:5 построена на базе кроссовера Mitsubishi Outlander, появилась в 2007 году. Двигатель и коробка передач располагаются поперечно, а межосевой дифференциал уступил место муфте подключения задних колес. Турбодизель 2.3 (148 л. с.) работает вместе с шестиступенчатым автоматом, а бензиновый 2.4 (170 л. с.) – в паре с вариатором.

Mitsubishi Delica IV (1994 г.) Mitsubishi Delica D:5

Другие минивэны

Mitsubishi Delica D:5 располагает к себе, и правый руль тут не помеха. Если хочется полноприводный минивэн с большим салоном и неплохой проходимостью, то с ним можно мириться.

Ведь у Делики почти нет аналогов за 4–4,5 млн рублей. Подержанный полноприводный Volkswagen Caravelle/Multivan при прочих равных будет куда дороже, а Citroen Spacetourer/Peugeot Traveller еще поди найди – да и они резко подорожали. Из нового на ум приходит только – нет, не «буханка», – а полноприводный Соболь NN, но он скорее микроавтобус, заметно крупнее и явно проще. Правда, и подешевле.

Mitsubishi Delica D:5

Длина / ширина / высота / база 4800 / 1795 / 1875 / 2850 мм

4800 / 1795 / 1875 / 2850 мм Снаряженная масса 1980 кг

1980 кг Габариты салона 2980×1505×1310 мм

2980×1505×1310 мм Максимальная скорость 170 км/ч

170 км/ч Двигатель дизельный, P4, 16 клапанов, 2267 см³; 107 кВт / 145 л. с. при 3500 об/мин; 380 Н·м при 2000 об/мин

дизельный, P4, 16 клапанов, 2267 см³; 107 кВт / 145 л. с. при 3500 об/мин; 380 Н·м при 2000 об/мин Топливо / запас топлива ДТ / 64 л

ДТ / 64 л Трансмиссия полный привод; А8