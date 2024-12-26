Ресурсные моторы, надежная подвеска, недорого – но есть один недостаток

Что и когда сломается у кроссовера Mitsubishi Outlander третьего поколения

Вопреки имени, которое переводится как «чужестранец», появившийся в 2012 году Mitsubishi Outlander третьего поколения по большей части родом из Калуги, где производился до 2022 года.

Он пережил целых три рестайлинга – в 2014, 2015 и 2018 годах. Но если экстерьер преобразился заметно, то моторная линейка изменений не претерпела.

Европейские версии с турбодизелем 2.2 (150–180 л. с.) серии 4N14 у нас не встречаются. Все моторы – только бензиновые атмосферники.

Самый распространенный – четырехцилиндровый 2.0 (146 л. с.) модели 4B11. Его более объемный собрат 2.4 (167 л. с.) с кодом 4B12 менее популярен. Обе эти «четверки» образца 2005 года построены на совместной с фирмами Hyundai и Chrysler моторной архитектуре GEMA (Global Engine Manufacturing Alliance).

Изредка встречается выпускающийся с 2006 года трехлитровый мотор V6 (227 л. с.) серии 6B31. И практически невостребованной оказалась появившаяся в 2014 году гибридная версия с дефорсированным мотором 2.0 (121 л. с.), а после 2018 года – с мотором 2.4 (128 л. с.).

Mitsubishi Outlander третьего поколения (2012-2022 г.в.). Кузов не защищен цинком и не может похвастать высокой коррозионной стойкостью.

В паре с двигателем V6 идет классическая шестиступенчатая автоматическая коробка Jatco JF613. «Четверкам» полагается только вариатор – до 2015 года это был агрегат JF011E, а впоследствии JF016E.

С приводом только на передние колёса могут быть версии с обоими четырехцилиндровыми моторами. У остальных за подключение задней оси отвечает электронно-управляемая муфта. А у версии Sport с мотором V6 вдобавок есть и контролируемая электроникой блокировка переднего межколесного дифференциала.

Кузов

При включении обогрева в мороз на оригинальном ветровом стекле нередко возникает длинная «термическая» трещина. На замену лучше подобрать альтернативное стекло от известных производителей – будет не только дешевле, но и крепче.

Выход из строя расположенного в недрах передней панели блока управления ETACS (Electronic Total Automobile Control System) оборачивается самыми разнообразными неприятностями с электрикой – например, могут самопроизвольно включаться стеклоочистители или не выключаются ДХО в фарах. Блок неремонтопригоден, а при замене лучше установить модернизированный в 2016 году – с новой элементной базой.

Лакокрасочное покрытие не отличается прочностью, а сколы, которыми наиболее интенсивно обрастают передние стойки и крыша, почти сразу начинают цвести. Декоративный хром внешней отделки может начать мутнеть, вспучиваться или отслаиваться уже через 3 года.

Снизу без дополнительной обработки ржавчина первым делом заводится в сварных швах и у технологических отверстий. У машин старше 10 лет не в лучшем состоянии могут быть чашки подвесок.

Салон

Причиной отказа селектора выбора передач и ошибки в полном приводе может быть всего лишь перегоревший предохранитель ламп заднего хода, который находится в блоке слева под рулем.

Причиной гирлянды предупреждений на приборной панели может быть проблема с разъемом под сиденьем, в который попадает влага.

В салоне – дух экономии с массой жесткого, легко царапающегося пластика.

Электромотор вентилятора отопителя обычно служит 7–8 лет (вместо оригинального можно подобрать и аналог в два–три раза дешевле). Следы времени хорошо заметны на дверных ручках.

Кожзам обивки часто трескается. Вся мягкая часть сидений может отделяться от каркаса из-за неудачных креплений. У электроприводов передних кресел через 5–7 лет появляется люфт, и они начинают работать со скрипом и щелчками.

Из-за не слишком эффективной теплоизоляции крыши на обивке потолка возле плафонов освещения могут появляться разводы от конденсата. Оплетка руля к пробегу 100 тысяч км зачастую уже основательно потерта. Боковины сидений проминаются.

Моторы

Атмосферные «четверки» 2.0 (4B11) и 2.4 (4B12) помимо разницы в диаметре цилиндров и ходе поршней отличаются наличием в конструкции мотора 2.4 балансирных валов. Моторы достаточно просты и имеют ресурс не менее 250–300 тысяч км.

Цепной привод ГРМ и система изменения фаз газораспределения на впуске и выпуске (MIVEC) долговечны. Гидрокомпенсаторов в приводе клапанов нет – регулировка зазора после 100 тысяч км производится вручную. У кроссоверов старше 2015 года в местах соединения бачков с сотами часто течет радиатор системы охлаждения.

В системе выпуска отработавших газов после 70–90 тысяч км иногда прогорает уплотнительное кольцо между нейтрализатором и коллектором и кольцо приемной трубы. А сам каталитический нейтрализатор может прийти в негодность после 150 тысяч км. С неисправным лучше долго не ездить – при разрушении осыпающиеся частицы угрожают цилиндрам с последующим капремонтом двигателя.

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