Ресурсные моторы, надежная подвеска, недорого – но есть один недостаток
Вопреки имени, которое переводится как «чужестранец», появившийся в 2012 году Mitsubishi Outlander третьего поколения по большей части родом из Калуги, где производился до 2022 года.
Он пережил целых три рестайлинга – в 2014, 2015 и 2018 годах. Но если экстерьер преобразился заметно, то моторная линейка изменений не претерпела.
Европейские версии с турбодизелем 2.2 (150–180 л. с.) серии 4N14 у нас не встречаются. Все моторы – только бензиновые атмосферники.
Самый распространенный – четырехцилиндровый 2.0 (146 л. с.) модели 4B11. Его более объемный собрат 2.4 (167 л. с.) с кодом 4B12 менее популярен. Обе эти «четверки» образца 2005 года построены на совместной с фирмами Hyundai и Chrysler моторной архитектуре GEMA (Global Engine Manufacturing Alliance).
Изредка встречается выпускающийся с 2006 года трехлитровый мотор V6 (227 л. с.) серии 6B31. И практически невостребованной оказалась появившаяся в 2014 году гибридная версия с дефорсированным мотором 2.0 (121 л. с.), а после 2018 года – с мотором 2.4 (128 л. с.).
В паре с двигателем V6 идет классическая шестиступенчатая автоматическая коробка Jatco JF613. «Четверкам» полагается только вариатор – до 2015 года это был агрегат JF011E, а впоследствии JF016E.
С приводом только на передние колёса могут быть версии с обоими четырехцилиндровыми моторами. У остальных за подключение задней оси отвечает электронно-управляемая муфта. А у версии Sport с мотором V6 вдобавок есть и контролируемая электроникой блокировка переднего межколесного дифференциала.
Кузов
При включении обогрева в мороз на оригинальном ветровом стекле нередко возникает длинная «термическая» трещина. На замену лучше подобрать альтернативное стекло от известных производителей – будет не только дешевле, но и крепче.
Выход из строя расположенного в недрах передней панели блока управления ETACS (Electronic Total Automobile Control System) оборачивается самыми разнообразными неприятностями с электрикой – например, могут самопроизвольно включаться стеклоочистители или не выключаются ДХО в фарах. Блок неремонтопригоден, а при замене лучше установить модернизированный в 2016 году – с новой элементной базой.
Салон
Моторы
Атмосферные «четверки» 2.0 (4B11) и 2.4 (4B12) помимо разницы в диаметре цилиндров и ходе поршней отличаются наличием в конструкции мотора 2.4 балансирных валов. Моторы достаточно просты и имеют ресурс не менее 250–300 тысяч км.
Цепной привод ГРМ и система изменения фаз газораспределения на впуске и выпуске (MIVEC) долговечны. Гидрокомпенсаторов в приводе клапанов нет – регулировка зазора после 100 тысяч км производится вручную. У кроссоверов старше 2015 года в местах соединения бачков с сотами часто течет радиатор системы охлаждения.
В системе выпуска отработавших газов после 70–90 тысяч км иногда прогорает уплотнительное кольцо между нейтрализатором и коллектором и кольцо приемной трубы. А сам каталитический нейтрализатор может прийти в негодность после 150 тысяч км. С неисправным лучше долго не ездить – при разрушении осыпающиеся частицы угрожают цилиндрам с последующим капремонтом двигателя.
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