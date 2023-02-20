Mitsubishi Xpander и его Cross-версия — прекрасная замена утилитарной отечественной модели, производство которой возобновится не раньше осени.

Mitsubishi Xpander даже внешне напоминает Ладу элементами Х-дизайна, придуманного Стивом Маттином. В новых реалиях его можно по праву считать заменой Ладе Ларгус. Куда ни посмотри — везде прослеживается одинаковый подход, хотя родства между этими машинами никакого нет.

Однако это не чисто японская модель.

Xpander, как и его прямые конкуренты Suzuki Ertiga и Toyota Rush (их тоже можно купить в России), создан для стран Юго-Восточной Азии и выпускается там же.

Схожая концепция

Экспандер — тот же Ларгус по задумке и компоновке. Это высокий и просторный универсал в компактных габаритах.

В соответствии с азиатской спецификой машина семиместная уже в базовом варианте. На втором ряду очень просторно (правда, в ширину троим «жмет»), на третьем вполне могут пару часов ехать взрослые люди.

Вот это клиренс!

В модельном ряду есть две версии. Обычный Xpander отличается от варианта Xpander Cross отсутствием некрашеного обвеса и клиренсом.

«Внедорожная» машина настолько высокая, что я сразу нырнул вниз с рулеткой. Намерил 225 мм — внедорожный показатель!

Пока в Россию ввезены дорестайлинговые Экспандеры. После недавнего обновления дорожный просвет обычной комплектации сравнялся с «кроссовой».

Сзади Xpander можно спутать с Аутлендером.

Просто и надежно

«Серые» машины получают гарантию от дилера вместо производителя. Явление для нас новое, поэтому как оно будет работать, пока никому неизвестно. В таких условиях лучше купить автомобиль предельно простой и неприхотливый. И Xpander Cross отлично подходит.

Мотор тут — полуторалитровый атмосферник MIVEC мощностью 105 л.с., знакомый по некогда сверхпопулярному у нас Лансеру Х.

Автомат тоже заслуженный и надежный, правда, лишь 4-ступенчатый. Расход бензина у машины с таким силовым агрегатом не будет скромным. Но в надежности эта связка не подкачает.

Приборная панель — сама простота. Пластик недорогой и жесткий, но качество сборки хорошее.

Разумная достаточность

Оснащен азиатский Mitsubishi небогато, но привычные системы комфорта и безопасности все же есть.

Присутствуют ESP, две подушки, мультимедийная система с камерой заднего вида, кондиционер, электропакет, литые диски, датчики света и дождя.

Атрибут роскоши и примета машины из 2020-х — полностью светодиодный головной свет.

Обогревы и цена

Смущают в сопоставлении с Ларгусом две вещи.

Во-первых, Xpander в некоторых комплектациях не комплектуют обогревом передних сидений. Дооснастить им машину несложно, но это дополнительные траты. А обогревов лобового стекла, задних сидений и руля точно не будет. Хотя конкуренты уже активно это предлагают. Утешением может послужить тот факт, что сиденья отделаны «теплым» велюром.

На втором ряду предусмотрен подлокотник, который одновременно является и лючком для длинномеров. Половинки сиденья регулируются по длине.

Во-вторых, Mitsubishi стоит 2,1–2,5 млн рублей. По нынешнему уровню цен — «в рынке». Но для большинства россиян все же очень дорого. И предпосылок, чтобы стало дешевле, нет.

Хотя и Ларгус, если вернется весной, вряд ли окажется дешевле 1,5 млн рублей. И столько стоит базовая комплектация. Так что с хорошо оснащенным вазовским универсалом разница меньше, чем кажется на первый взгляд.

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