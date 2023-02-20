Ларгус по-японски — наконец-то появилась практичная и недорогая альтернатива Ладе — журнал За рулем

Ларгус по-японски — наконец-то появилась практичная и недорогая альтернатива Ладе

Mitsubishi Xpander и его Cross-версия — прекрасная замена утилитарной отечественной модели, производство которой возобновится не раньше осени.

Mitsubishi Xpander даже внешне напоминает Ладу элементами Х-дизайна, придуманного Стивом Маттином. В новых реалиях его можно по праву считать заменой Ладе Ларгус. Куда ни посмотри — везде прослеживается одинаковый подход, хотя родства между этими машинами никакого нет.

Однако это не чисто японская модель.

Xpander, как и его прямые конкуренты Suzuki Ertiga и Toyota Rush (их тоже можно купить в России), создан для стран Юго-Восточной Азии и выпускается там же.


Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Появился доступный видеорегистратор сверхвысокого разрешенияЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Схожая концепция

Экспандер — тот же Ларгус по задумке и компоновке. Это высокий и просторный универсал в компактных габаритах.

В соответствии с азиатской спецификой машина семиместная уже в базовом варианте. На втором ряду очень просторно (правда, в ширину троим «жмет»), на третьем вполне могут пару часов ехать взрослые люди.

Вот это клиренс!

Материалы по теме
На «китайца» не сяду! Вот классные (и недорогие!) автомобили взамен

В модельном ряду есть две версии. Обычный Xpander отличается от варианта Xpander Cross отсутствием некрашеного обвеса и клиренсом.

«Внедорожная» машина настолько высокая, что я сразу нырнул вниз с рулеткой. Намерил 225 мм — внедорожный показатель!

Пока в Россию ввезены дорестайлинговые Экспандеры. После недавнего обновления дорожный просвет обычной комплектации сравнялся с «кроссовой».

Ларгус по-японски — наконец-то появилась практичная и недорогая альтернатива ЛадеСзади Xpander можно спутать с Аутлендером.
Сзади Xpander можно спутать с Аутлендером.

Просто и надежно

«Серые» машины получают гарантию от дилера вместо производителя. Явление для нас новое, поэтому как оно будет работать, пока никому неизвестно. В таких условиях лучше купить автомобиль предельно простой и неприхотливый. И Xpander Cross отлично подходит.

Мотор тут — полуторалитровый атмосферник MIVEC мощностью 105 л.с., знакомый по некогда сверхпопулярному у нас Лансеру Х.

Автомат тоже заслуженный и надежный, правда, лишь 4-ступенчатый. Расход бензина у машины с таким силовым агрегатом не будет скромным. Но в надежности эта связка не подкачает.

Ларгус по-японски — наконец-то появилась практичная и недорогая альтернатива ЛадеПриборная панель — сама простота. Пластик недорогой и жесткий, но качество сборки хорошее.
Приборная панель — сама простота. Пластик недорогой и жесткий, но качество сборки хорошее.

Разумная достаточность

Материалы по теме
Кроссовер от 2 990 000 рублей: атмосферник, автомат, клиренс 206 мм

Оснащен азиатский Mitsubishi небогато, но привычные системы комфорта и безопасности все же есть.

Присутствуют ESP, две подушки, мультимедийная система с камерой заднего вида, кондиционер, электропакет, литые диски, датчики света и дождя.

Атрибут роскоши и примета машины из 2020-х — полностью светодиодный головной свет.

Обогревы и цена

Смущают в сопоставлении с Ларгусом две вещи.

Во-первых, Xpander в некоторых комплектациях не комплектуют обогревом передних сидений. Дооснастить им машину несложно, но это дополнительные траты. А обогревов лобового стекла, задних сидений и руля точно не будет. Хотя конкуренты уже активно это предлагают. Утешением может послужить тот факт, что сиденья отделаны «теплым» велюром.

Ларгус по-японски — наконец-то появилась практичная и недорогая альтернатива ЛадеНа втором ряду предусмотрен подлокотник, который одновременно является и лючком для длинномеров. Половинки сиденья регулируются по длине.
На втором ряду предусмотрен подлокотник, который одновременно является и лючком для длинномеров. Половинки сиденья регулируются по длине.

Во-вторых, Mitsubishi стоит 2,1–2,5 млн рублей. По нынешнему уровню цен — «в рынке». Но для большинства россиян все же очень дорого. И предпосылок, чтобы стало дешевле, нет.

Хотя и Ларгус, если вернется весной, вряд ли окажется дешевле 1,5 млн рублей. И столько стоит базовая комплектация. Так что с хорошо оснащенным вазовским универсалом разница меньше, чем кажется на первый взгляд.

  • Еще 4 модели, которые везут к нам по параллельному импорту, найдете тут.
  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Ларгус по-японски — наконец-то появилась практичная и недорогая альтернатива Ладе

Mitsubishi Xpander и его Cross-версия — прекрасная замена утилитарной отечественной модели, производство которой возобновится не раньше осени.

Ларгус по-японски — наконец-то появилась практичная и недорогая альтернатива Ладе — фото 1391621Ларгус по-японски — наконец-то появилась практичная и недорогая альтернатива Ладе — фото 1391619Ларгус по-японски — наконец-то появилась практичная и недорогая альтернатива Ладе — фото 1391618Ларгус по-японски — наконец-то появилась практичная и недорогая альтернатива Ладе
Ларгус по-японски — наконец-то появилась практичная и недорогая альтернатива Ладе

Mitsubishi Xpander и его Cross-версия — прекрасная замена утилитарной отечественной модели, производство которой возобновится не раньше осени.

Ларгус по-японски — наконец-то появилась практичная и недорогая альтернатива Ладе — фото 1391621Ларгус по-японски — наконец-то появилась практичная и недорогая альтернатива Ладе — фото 1391619Ларгус по-японски — наконец-то появилась практичная и недорогая альтернатива Ладе — фото 1391618Ларгус по-японски — наконец-то появилась практичная и недорогая альтернатива Ладе
Наше новое видео
Ларгус по-японски — наконец-то появилась практичная и недорогая альтернатива Ладе
Незаметный герой ГАЗ-63: чем этот вездеход был лучше иностранных аналогов?
Как превратить грузовик во внедорожник — старый добрый рецепт из СССР

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
Фото:
Количество просмотров28
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: