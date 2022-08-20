Все секреты самого доступного семейного авто в РФ

Обновленный Лада Ларгус Кросс прослужил в парке «За рулем» больше полугода и накатал за это время 24 000 километров. Рассказываем, на чем можно сэкономить при покупке и эксплуатации бюджетного универсала.

Какие неисправности?

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В какой-то момент загорелся индикатор неисправности подушки безопасности на приборке. Проблема, похоже, в шлейфе рулевого колеса — судя по многочисленным жалобам на форумах, далеко не единичный случай.

Несколько раз (в основном зимой) при запуске зависала штатная медиасистема. Порой не показывала картинку с камеры заднего вида.

Характерные подергивания, «потраивания» двигателя, не только в режиме прогрева, но и по достижении рабочей температуры — скорее норма для вазовского 16‑клапанника. Поиск причин у официального дилера может растянуться на несколько посещений и не дать никакого результата. Впрочем, неравномерность работы мотора не прогрессировала на протяжении полугода и не мешала эксплу­атации.

Как сэкономить при покупке?

Подобное сообщение выскакивало трижды за полгода. Помогал перезапуск двигателя.

Несколько тысяч километров за рулем Ларгуса FL (FL — facelift, то бишь рестайлинг) сформировали образ одного из самых бюджетных автомобилей на рынке. Это неприхотливая и очень вместительная машина. Есть пяти- и семиместный варианты. Не ждите особого комфорта — ни ездового, ни тактильного, ни акустического. Производитель сэкономил на многих решениях, а в итоге покупатель получил много автомобиля за скромную по сегодняшним меркам цену и непаханое поле для доработок.

Можно еще чуть сэкономить на содержании машины, если выбрать оптимальную комплектацию. К примеру, наш тестовый Ларгус Cross обут в шины размерности 205/55 R16. А обычный универсал — с колесами 185/65 R15. Такие чуть дешевле, а дорожного просвета в 172 мм (у кросс-версии 200 мм) вполне достаточно для российских дорог. Сбережете тысячи три на покупке нового комплекта шин.

О 16‑клапанном моторе на время придется забыть. Ларгус вернется на конвейер с восьмиклапанником на 90 л.с. Зимние нешипованные шины Michelin X-Ice Snow проявили себя с лучшей стороны. Но компания ушла из России.

Перспективы Лады Ларгус

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Пока производство Ларгуса на паузе из-за нехватки комплектующих. Но, по словам вазовцев, перспективы оптимистичные. На АВТОВАЗе уже наладили производство антикризисной Гранты в количестве 600 экземпляров в день. Уже запущена трехдверная Нива Legend. Дальнейший план примерно таков:

Нива Travel — август 2022;

XRAY — перспективы туманные ввиду наименьшей локализации;

Веста — первый квартал 2023 года (есть вероятность переноса сборки из Ижевска в Тольятти).

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Первые Ларгусы могут собрать летом — небольшими партиями. Но массовое производство — более отдаленная перспектива: осень или даже начало 2023 года. В первую очередь — с 90‑сильным восьмиклапанным мотором.

Основная проблема — в АБС. Нынешняя итерация платформы Global Access не подразумевает версий без антиблокировочной системы — и даже родство с Логаном первого поколения, у которого были варианты без АБС, не спасает. Едва ли удастся наладить российское производство всех необходимых компонентов в ближайшие годы. Поэтому рассматривается поставщик из Китая — потенциальные решения есть, нужно лишь провести весь цикл испытаний.

Бюджетные решения повсюду: несварной уплотнитель двери, к примеру. Из-под шва вылезла направляющая. Крышка каркаса третьего ряда сидений на нашей машине установлена на хомут. О его острый край легко порезаться.

А что с обслуживанием?

Уходя из России, фирма Renault передала цепочку поставок запчастей и расходников АВТОВАЗу. В отличие от Renault, которая не может поставлять попавшие под санкции запчасти, одна из дочерних компаний АВТОВАЗа может ввозить их в Россию без ограничений. В итоге сегодня обслуживание и ремонт автомобилей Renault уже ведется и недостатка в оригинальных запчастях нет. Аналогичная ситуация и с Ларгусом.

Минимальные цены на некоторые запчасти Лады Ларгус FL

Тормозные колодки передние 1240 ₽

Стойка амортизатора 5600 ₽

Подшипник ступицы 2000 ₽

Фара 7000 ₽

Лобовое стекло 7500 ₽



Ездить на Ларгусах мы готовы. Были бы машины.

Альтернатива Ларгусу FL в 2022 году

По состоянию на июль 2022 года достойных альтернатив у Ларгуса еще меньше, чем в начале года. Из новых можно рассматривать только Гранту-универсал или Весту SW в небогатом оснащении. А вот на вторичке вариантов больше.

Например:

Ford Focus III (рестайлинг) в версии универсал. Последний Focus сошел с конвейера завода во Всеволожске в июне 2019 года. В продаже сегодня можно найти относительно свежую версию 1.6 (125 л.с.) с роботизированной коробкой передач или механикой по цене нового Ларгуса.

(рестайлинг) в версии универсал. Последний Focus сошел с конвейера завода во Всеволожске в июне 2019 года. В продаже сегодня можно найти относительно свежую версию 1.6 (125 л.с.) с роботизированной коробкой передач или механикой по цене нового Ларгуса. Каблучки Citroen Berlingo , Peugeot Partner и Renault Dokker не уступают Ларгусу по вместительности. Хороший выбор для большой семьи.

, и не уступают Ларгусу по вместительности. Хороший выбор для большой семьи. Chevrolet Orlando — на покупке этой машины можно даже сэкономить, ведь самый свежий Chevrolet будет 2014 года выпуска. Зато по комфорту и оснащению Orlando превосходит Ларгус.

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Лада Ларгус Кросс Luxe, 1.6 (106 л. с.), M5

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Изготовитель — АВТОВАЗ

— АВТОВАЗ Год выпуска — 2021

— 2021 В эксплуатации «За рулем» — с ноября 2021 года

— с ноября 2021 года Пробег на момент отчета — 24 000 км Задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля можно в нашем разделе «Парк ЗР».

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