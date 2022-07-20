Лада Ларгус с мотором ВАЗ: делаем ТО и экономим!

Провести техобслуживание Ларгуса с отечественным двигателем 1.6 вам поможет подробная иллюстрированная инструкция от экспертов «За рулем».

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Ларгусу уже десять лет — и за это время он обрел всенародную популярность. Неудивительно, ведь он дает максимум пространства на каждый уплаченный рубль. В его основе простой и неприхотливый Renault Logan первого поколения, потому и содержание необременительно.

В последние годы под капотом Ларгуса прописались отечественные двигатели объемом 1,6 литра в 8-клапанном (90 л.с.) и 16‑клапанном исполнении (106 л.с.), которые должны были добавить машине непривередливости.

Проверим на примере Ларгуса в исполнении Cross — с тольяттинским двигателем ВАЗ‑21129 (1.6, 106 л.с.). Оценим по пятибалльной шкале сложность операций по техническому обслуживанию и небольшому ремонту.

Замена моторного масла: 4,0 балла

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Чтобы открутить сливную пробку, понадобится шестигранник 8 мм. Но перед этим надо снять металлическую защиту: лючков для доступа к сливной пробке нет. Без ямы или подъемника будет сложно.

Масляный фильтр расположен на задней стенке близ выпускного коллектора. Жгут с разъемом датчика положения коленчатого вала буквально упирается в корпус фильтра. Разъем лучше заранее отсоединить, чтобы при откручивании фильтра его не повредить. Оригинальный вазовский фильтр стоит около 400 рублей: экономить на заменителях нет смысла. За редким исключением аналоги будут дороже.

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Объем системы смазки — 4,4 литра. Оригинальное моторное масло вязкостью 5W‑40 с ладьей на этикетке стоит, в среднем, 3000 рублей. Сэкономить на масле больше 500 рублей сегодня не удастся. К примеру, Motul 8100 влетит тысяч в семь.

Хорошо сделана маслозаливная горловина — у крышки нет никакой воронки и там не скапливается пыль и грязь.

Замена воздушного фильтра: 5,0 баллов

Для замены воздушного фильтра инструмент не понадобится. Крышка держится на двух защелках и легко вытаскивается вместе с фильтрующим элементом. В качестве оригинала используется BIG Filter (550 рублей). Цены на заменители варьируются от 460 до 1500–1600 рублей.

Замена салонного фильтра: 4,0 балла

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Фильтр салона спрятался за центральной консолью, и добраться к нему можно со стороны вещевого ящика. Фильтр вытаскивается свободно без какого-то инструмента. Условно свободно. Чтобы туда добраться, нужно раскорячиться в неудобной позе. Если не хотите испачкаться, лучше заранее протереть порог и что-то подстелить себе под ноги.

Родной салонный фильтр стоит 860 рублей, но доверия не вызывает: обычный бумажный элемент без намека на угольное напыление. Есть заменители вдвое дешевле. Имеются на рынке и дорогие качественные угольные фильтры за 1500–1800 рублей.

Замена тормозных колодок: 4,5 балла

Для замены передних тормозных колодок понадобится два ключа — рожковый на 15 и головка на 13. Открутив болт одной из направляющих, можно откинуть суппорт и вытащить тормозные колодки. Удерживаются они в небольших скобах.

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Спектр моделей, к которым подходят колодки Ларгуса, очень широк. Это и Веста, и даже некогда популярный Nissan Note. Оригинальные колодки стоят 2700 рублей. Есть много заменителей от 750 рублей за самые дешевые изделия сомнительного качества. Или в районе 6000 рублей за продукцию Brembo, Ferodo или ATE.

Замена свечей: 4,5 балла

Заменить свечи на 129‑м двигателе просто. Тем более что на Ларгусе, в отличие от той же Весты, нет декоративной крышки сверху, так что доступ к катушкам зажигания свободный. Катушки крепятся болтами с головкой под «звездочку» Е8.

При замене свечей желательно смазать силиконом резиновые пояски на катушках, иначе со временем они могут прирасти к клапанной крышке и порваться при очередной замене свечей. Оригинальная катушка производства Eldor стоит 1500–1600 рублей. Есть и дорогие аналоги от Delphi или Bosch по 6000–7000 рублей за штуку.

Приятно, что свечные колодцы остаются чистыми, грязи и пыли там не скапливается. Родные свечи — привычные ЭЗ (Энгельс) по 130–140 рублей за штуку. Конечно, аналогов масса (NGK, Bosch и другие), и дефицита пока не наблюдается. Цены колеблются от 170 до 1300 рублей за штуку.

Продолжение — на следующей странице.