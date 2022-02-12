Проехал на новом Ларгусе 18 500 км: полный отчет

Общее впечатление
Обновленный Ларгус с виду куда солиднее и чуть современнее прежнего. Кнопки стеклоподъемников переехали с центральной консоли на двери. Стали доступны новые «теплые» опции вроде обогрева руля, лобового стекла и даже задних сидений.
Каждый из вас может выиграть внедорожник Лада Нива. Для этого достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» и выбрать лучшие автомобили в каждом из одиннадцати классов. Заполнить анкету можно здесь. Голосование завершится 28 февраля 2022 года.
Установили фетровые шумопоглощающие подкрылки во все арки — круто! Правда, и сэкономить не забыли: убрали внутреннюю ручку широкой двери багажника, магнитик на потолке, который фиксировал язычок заднего ремня безопасности, и прочее по мелочи.
Первые неисправности
Пробег нашего Ларгуса невелик, но проблемки уже есть. Широкая дверь багажника не закрывается. Причина — в слетевшем уплотнителе на узкой двери: он слабо фиксировался и слетал с кромки двери при малейшем касании. Пришлось обжать пассатижами.
Вскоре на приборке загорелся индикатор неисправности подушки безопасности. Самостоятельная диагностика при помощи сканера ELM327 показала ошибку B1000 (49). После сброса появилась вновь. Придется ехать к дилеру за устранением — ездить с такими неисправностями не очень хочется.
Главное, что настораживает: при каждом пуске стартер работает чересчур долго, 2–3 секунды, прежде чем вазовский двигатель 21129 заведется. Причем не важно, какая температура за бортом: при —22 °C и при +5 °C — одна и та же история.
Обслуживание и расходы
Первое ТО проводится на пробеге 14 500–15 500 км или через 1 год и стоит 9900 рублей. Ждем следующего — на 30 000 км.
Выпускная система и приводные валы — в ржавчине. Впрочем, для бюджетной машины это нормальная история — на скорость не влияет. Днище обильно покрыто антикоррозионным слоем, но только не под защитными экранами.
Штатные щетки стеклоочистителей настолько «дубовые», что буквально прыгают по стеклу, оставляя за собой ребристый след. Заменить! И лучше на бескаркасники, так как шарнирные соединения каркасных «дворников» замерзают и теряют подвижность. От этого на стекле возникают большие не очищенные от грязи зоны.
Тем, кто захочет сэкономить при покупке, дам совет. Вместо топовой версии лучше выбрать Luxe Light — у нее не будет фирменной медиасистемы Renault. И не надо — штатный автозапуск там всё равно недоступен, а навигация неудобна в использовании и подтормаживает. Разница в цене — 20 тысяч рублей. На эти деньги можно взять современное головное Android-устройство с шустрым «железом» и камерой заднего вида в комплекте.
Несмотря на всё перечисленное, Ларгус еще ни разу серьезно не подвел, даже в 20‑градусные декабрьские морозы. А это внушает оптимизм.
Еще бы расход топлива поменьше! При снаряженной массе 1370 кг в городе Ларгус потребляет 10,5 л «девяносто второго» на сотню. А с приходом настоящей снежной зимы — при частых прогревах, пробуксовках и постоянных пробках — расход поднялся до 11,2 л. И это с механикой… Многовато!
Лада Ларгус Кросс Luxe, 1.6 (16-кл., 106 л.с.), M5
- Изготовитель — АО «АВТОВАЗ»
- Год выпуска — 2021
- В эксплуатации «За рулем» — с ноября 2021 года
- Пробег на момент отчета — 18 500 км
Расходы на эксплуатацию и обслуживание (16 500–18 500 км)*
- Расходы на содержание (16 500–18 500 км): 10 296 ₽
- Из них на бензин (АИ-92, средний расход 11,0 л/100 км) 10 296 ₽
- Общие расходы 10 296 ₽
- Стоимость 1 км пробега 5,15 ₽
* Без учета расходов на полисы ОСАГО и каско.
Задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля можно в нашем разделе «Парк ЗР».
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