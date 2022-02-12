Проехал на новом Ларгусе 18 500 км: полный отчет — журнал За рулем

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Проехал на новом Ларгусе 18 500 км: полный отчет

Lada Largus стоит минимум 829 900 рублей. Кросс-версия - от миллиона. А наша машина в топовом исполнении Luxe оценивается в 1 067 900 рублей. Прибавьте к этому жадность дилера (от 150 тысяч) и получите реальную стоимость машины. Стоит ли выкладывать за Ларгус Кросс такие деньги?

Общее впечатление

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Обновленный Ларгус с виду куда солиднее и чуть современнее прежнего. Кнопки стеклоподъемников переехали с центральной консоли на двери. Стали доступны новые «теплые» опции вроде обогрева руля, лобового стекла и даже задних сидений.

Каждый из вас может выиграть внедорожник Лада Нива. Для этого достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» и выбрать лучшие автомобили в каждом из одиннадцати классов. Заполнить анкету можно здесь. Гран-при Голосование завершится 28 февраля 2022 года.

Установили фетровые шумопоглощающие подкрылки во все арки — круто! Правда, и сэкономить не забыли: убрали внутреннюю ручку широкой двери багажника, магнитик на потолке, который фиксировал язычок заднего ремня безопасности, и прочее по мелочи.

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Эргономика улучшилась точечно, но в целом разочаровывает: наклон экрана медиасистемы и расположение рукояток климатической системы неудобны — панель-то взята от старого Дастера. Руль не регулируется по вылету, а кресла от Иксрея удовлетворят только водителя невысокого роста: из-за короткой подушки сиденья и ее недостаточного наклона.

Первые неисправности

Пробег нашего Ларгуса невелик, но проблемки уже есть. Широкая дверь багажника не закрывается. Причина — в слетевшем уплотнителе на узкой двери: он слабо фиксировался и слетал с кромки двери при малейшем касании. Пришлось обжать пассатижами.


Проехал на новом Ларгусе 18 500 км: полный отчетУплотнитель на узкой двери багажника легко слетает. Пришлось обжать его крепление пассатижами.
Уплотнитель на узкой двери багажника легко слетает. Пришлось обжать его крепление пассатижами.

Проехал на новом Ларгусе 18 500 км: полный отчетСерая вставка в нижней части бампера окрашена не в массе. Повреждения оголяют черную основу.
Серая вставка в нижней части бампера окрашена не в массе. Повреждения оголяют черную основу.

Проехал на новом Ларгусе 18 500 км: полный отчетВорсистые мягкие подкрылки уменьшают дорожный шум, но в целом Ларгус довольно гулкий автомобиль. Шумов в салоне — с перебором.
Ворсистые мягкие подкрылки уменьшают дорожный шум, но в целом Ларгус довольно гулкий автомобиль. Шумов в салоне — с перебором.

Вскоре на приборке загорелся индикатор неисправности подушки безопасности. Самостоятельная диагностика при помощи сканера ELM327 показала ошибку B1000 (49). После сброса появилась вновь. Придется ехать к дилеру за устранением — ездить с такими неисправностями не очень хочется.


Проехал на новом Ларгусе 18 500 км: полный отчетОшибка подушки неожиданно зажглась на пробеге 17 тысяч км. Будем лечить.
Ошибка подушки неожиданно зажглась на пробеге 17 тысяч км. Будем лечить.

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Главное, что настораживает: при каждом пуске стартер работает чересчур долго, 2–3 секунды, прежде чем вазовский двигатель 21129 заведется. Причем не важно, какая температура за бортом: при —22 °C и при +5 °C — одна и та же история.


Обслуживание и расходы

Первое ТО проводится на пробеге 14 500–15 500 км или через 1 год и стоит 9900 рублей. Ждем следующего — на 30 000 км.


Выпускная система и приводные валы — в ржавчине. Впрочем, для бюджетной машины это нормальная история — на скорость не влияет. Днище обильно покрыто антикоррозионным слоем, но только не под защитными экранами.


Проехал на новом Ларгусе 18 500 км: полный отчетПри смене масла приходится снимать защиту двигателя — технологического отверстия под сливной пробкой в ней не предусмотрено. Зато доступ к фильтру не ограничен.
При смене масла приходится снимать защиту двигателя — технологического отверстия под сливной пробкой в ней не предусмотрено. Зато доступ к фильтру не ограничен.

Проехал на новом Ларгусе 18 500 км: полный отчетДетали ходовой части и выпускной системы уже покрыты ржавчиной. Это не влияет на ездовые качества и безопасность, но неприятно.
Детали ходовой части и выпускной системы уже покрыты ржавчиной. Это не влияет на ездовые качества и безопасность, но неприятно.

Штатные щетки стеклоочистителей настолько «дубовые», что буквально прыгают по стеклу, оставляя за собой ребристый след. Заменить! И лучше на бескаркасники, так как шарнирные соединения каркасных «дворников» замерзают и теряют подвижность. От этого на стекле возникают большие не очищенные от грязи зоны.


Проехал на новом Ларгусе 18 500 км: полный отчетВодительская щетка останавливается слишком далеко от стойки кузова. Вместе с опционными козырьками получается широченная слепая зона.
Водительская щетка останавливается слишком далеко от стойки кузова. Вместе с опционными козырьками получается широченная слепая зона.

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Тем, кто захочет сэкономить при покупке, дам совет. Вместо топовой версии лучше выбрать Luxe Light — у нее не будет фирменной медиасистемы Renault. И не надо — штатный автозапуск там всё равно недоступен, а навигация неудобна в использовании и подтормаживает. Разница в цене — 20 тысяч рублей. На эти деньги можно взять современное головное Android-устройство с шустрым «железом» и камерой заднего вида в комплекте.

Проехал на новом Ларгусе 18 500 км: полный отчетОднажды при включении задней передачи вместо изображения с камеры заднего вида на экране высветилось это. А при запуске в —20 °C медиасистема вообще не включалась, пока салон не прогрелся.
Однажды при включении задней передачи вместо изображения с камеры заднего вида на экране высветилось это. А при запуске в —20 °C медиасистема вообще не включалась, пока салон не прогрелся.

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Несмотря на всё перечисленное, Ларгус еще ни разу серьезно не подвел, даже в 20‑градусные декабрьские морозы. А это внушает оптимизм.


Еще бы расход топлива поменьше! При снаряженной массе 1370 кг в городе Ларгус потребляет 10,5 л «девяносто второго» на сотню. А с приходом настоящей снежной зимы — при частых прогревах, пробуксовках и постоянных пробках — расход ­поднялся до 11,2 л. И это с механикой… Многовато!


Проехал на новом Ларгусе 18 500 км: полный отчетЛада Ларгус Кросс Luxe
Лада Ларгус Кросс Luxe

Лада Ларгус Кросс Luxe, 1.6 (16-кл., 106 л.с.), M5


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  • Изготовитель — АО «АВТОВАЗ»
  • Год выпуска — 2021
  • В эксплуатации «За рулем» — с ноября 2021 года
  • Пробег на момент отчета — 18 500 км

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (16 500–18 500 км)*


  • Расходы на содержание (16 500–18 500 км): 10 296 ₽
  • Из них на бензин (АИ-92, средний расход 11,0 л/100 км) 10 296 ₽
  • Общие расходы 10 296 ₽
  • Стоимость 1 км пробега 5,15 ₽

* Без учета расходов на полисы ОСАГО и каско.

Задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля можно в нашем разделе «Парк ЗР».


  • Все подробности о новом моторе Ларгуса — тут.
  • Собираясь в дорогу, проверьте, все ли вещи поместятся в багажнике и салоне автомобиля. Если есть сомнения, приезжайте к нам за автобоксом: актуальный и широкий ассортимент, скидки при покупке, монтаж и доставка. Нет места для хранения — возьмите автобокс в прокат.
  • «За рулем» теперь можно читать в Facebook.
Проехал на новом Ларгусе 18 500 км: полный отчет

Lada Largus стоит минимум 829 900 рублей. Кросс-версия — от миллиона. А наша машина в топовом исполнении Luxe оценивается в 1 067 900 рублей. Прибавьте к этому жадность дилера (от 150 тысяч) и получите реальную стоимость машины. Стоит ли выкладывать за Ларгус Кросс такие деньги?

Проехал на новом Ларгусе 18 500 км: полный отчет — фото 1311621Проехал на новом Ларгусе 18 500 км: полный отчет — фото 1311622Проехал на новом Ларгусе 18 500 км: полный отчет — фото 1311623Проехал на новом Ларгусе 18 500 км: полный отчет — фото 1311628Проехал на новом Ларгусе 18 500 км: полный отчет — фото 1311629Проехал на новом Ларгусе 18 500 км: полный отчет — фото 1311624Проехал на новом Ларгусе 18 500 км: полный отчет — фото 1311625Проехал на новом Ларгусе 18 500 км: полный отчет — фото 1311626Проехал на новом Ларгусе 18 500 км: полный отчет — фото 1311627Проехал на новом Ларгусе 18 500 км: полный отчет
Проехал на новом Ларгусе 18 500 км: полный отчет

Lada Largus стоит минимум 829 900 рублей. Кросс-версия — от миллиона. А наша машина в топовом исполнении Luxe оценивается в 1 067 900 рублей. Прибавьте к этому жадность дилера (от 150 тысяч) и получите реальную стоимость машины. Стоит ли выкладывать за Ларгус Кросс такие деньги?

Проехал на новом Ларгусе 18 500 км: полный отчет — фото 1311623Проехал на новом Ларгусе 18 500 км: полный отчет — фото 1311622Проехал на новом Ларгусе 18 500 км: полный отчет — фото 1311626Проехал на новом Ларгусе 18 500 км: полный отчет — фото 1311629Проехал на новом Ларгусе 18 500 км: полный отчет — фото 1311624Проехал на новом Ларгусе 18 500 км: полный отчет — фото 1311628Проехал на новом Ларгусе 18 500 км: полный отчет — фото 1311625Проехал на новом Ларгусе 18 500 км: полный отчет — фото 1311627Проехал на новом Ларгусе 18 500 км: полный отчет — фото 1311621Проехал на новом Ларгусе 18 500 км: полный отчет
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Отзывы о LADA Largus (11)

LADA 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Вестимость, подвеска

Недостатки:

Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.

Комментарий:

Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам...

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