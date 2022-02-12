Проехал на новом Ларгусе 18 500 км: полный отчет

Первые неисправности

Пробег нашего Ларгуса невелик, но проблемки уже есть. Широкая дверь багажника не закрывается. Причина — в слетевшем уплотнителе на узкой двери: он слабо фиксировался и слетал с кромки двери при малейшем касании. Пришлось обжать пассатижами.

Уплотнитель на узкой двери багажника легко слетает. Пришлось обжать его крепление пассатижами. Серая вставка в нижней части бампера окрашена не в массе. Повреждения оголяют черную основу. Ворсистые мягкие подкрылки уменьшают дорожный шум, но в целом Ларгус довольно гулкий автомобиль. Шумов в салоне — с перебором.

Вскоре на приборке загорелся индикатор неисправности подушки безопасности. Самостоятельная диагностика при помощи сканера ELM327 показала ошибку B1000 (49). После сброса появилась вновь. Придется ехать к дилеру за устранением — ездить с такими неисправностями не очень хочется.

Ошибка подушки неожиданно зажглась на пробеге 17 тысяч км. Будем лечить.

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Главное, что настораживает: при каждом пуске стартер работает чересчур долго, 2–3 секунды, прежде чем вазовский двигатель 21129 заведется. Причем не важно, какая температура за бортом: при —22 °C и при +5 °C — одна и та же история.

Обслуживание и расходы

Первое ТО проводится на пробеге 14 500–15 500 км или через 1 год и стоит 9900 рублей. Ждем следующего — на 30 000 км.

Выпускная система и приводные валы — в ржавчине. Впрочем, для бюджетной машины это нормальная история — на скорость не влияет. Днище обильно покрыто антикоррозионным слоем, но только не под защитными экранами.

При смене масла приходится снимать защиту двигателя — технологического отверстия под сливной пробкой в ней не предусмотрено. Зато доступ к фильтру не ограничен. Детали ходовой части и выпускной системы уже покрыты ржавчиной. Это не влияет на ездовые качества и безопасность, но неприятно.

Штатные щетки стеклоочистителей настолько «дубовые», что буквально прыгают по стеклу, оставляя за собой ребристый след. Заменить! И лучше на бескаркасники, так как шарнирные соединения каркасных «дворников» замерзают и теряют подвижность. От этого на стекле возникают большие не очищенные от грязи зоны.

Водительская щетка останавливается слишком далеко от стойки кузова. Вместе с опционными козырьками получается широченная слепая зона.

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Тем, кто захочет сэкономить при покупке, дам совет. Вместо топовой версии лучше выбрать Luxe Light — у нее не будет фирменной медиасистемы Renault. И не надо — штатный автозапуск там всё равно недоступен, а навигация неудобна в использовании и подтормаживает. Разница в цене — 20 тысяч рублей. На эти деньги можно взять современное головное Android-устройство с шустрым «железом» и камерой заднего вида в комплекте.

Однажды при включении задней передачи вместо изображения с камеры заднего вида на экране высветилось это. А при запуске в —20 °C медиасистема вообще не включалась, пока салон не прогрелся.

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Несмотря на всё перечисленное, Ларгус еще ни разу серьезно не подвел, даже в 20‑градусные декабрьские морозы. А это внушает оптимизм.





Еще бы расход топлива поменьше! При снаряженной массе 1370 кг в городе Ларгус потребляет 10,5 л «девяносто второго» на сотню. А с приходом настоящей снежной зимы — при частых прогревах, пробуксовках и постоянных пробках — расход ­поднялся до 11,2 л. И это с механикой… Многовато!

Лада Ларгус Кросс Luxe

Лада Ларгус Кросс Luxe, 1.6 (16-кл., 106 л.с.), M5





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Изготовитель — АО «АВТОВАЗ»

— АО «АВТОВАЗ» Год выпуска — 2021

— 2021 В эксплуатации «За рулем» — с ноября 2021 года

— с ноября 2021 года Пробег на момент отчета — 18 500 км

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (16 500–18 500 км)*





Расходы на содержание (16 500–18 500 км) : 10 296 ₽

: 10 296 ₽ Из них на бензин (АИ-92, средний расход 11,0 л/100 км) 10 296 ₽

10 296 ₽ Общие расходы 10 296 ₽

10 296 ₽ Стоимость 1 км пробега 5,15 ₽

* Без учета расходов на полисы ОСАГО и каско.

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