Назван срок возобновления сборки Lada Largus

Теперь фургоны и универсалы повышенной вместимости будут соседствовать на конвейере с Вестой, сборка которой переезжает из Ижевска в Тольятти.

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В конце июля АВТОВАЗ уже объявлял о том, что семейство Ларгус после паузы, вызванной нынешним кризисом, вновь будет выпускаться, однако тогда речь шла об ограниченной партии из 1800 машин, на которые удалось собрать комплектующие, включая АБС от нового поставщика Trinova. С системой, кстати, возникли неполадки, но после их устранения выпущенные машины отправились в автосалоны. А будут ли новые?

До настоящего момент информации о возобновлении ритмичной сборки не было. Однако теперь, как сообщает «Нетипичный АВТОВАЗ», ориентировочный срок появился.

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По данным источника, перезапуск конвейерной линии B0, на которой собирают Ларгусы, запланирован в Тольятти на декабрь 2022 года. Но есть оговорка: в эти же сроки на линии будут вестись ключевые работы по переносу производства семейства Lada Vesta — поэтому новые товарные Ларгусы, по оценкам специалистов, мы увидим в январе 2023 года.

И да, Веста будет теперь выпускаться на одном конвейере с Ларгусом — перезапуск ее сборки ожидается чуть позже, в марте 2023-го.

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Фото: АВТОВАЗ