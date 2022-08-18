Назван срок возобновления сборки Lada Largus — журнал За рулем

Назван срок возобновления сборки Lada Largus

Теперь фургоны и универсалы повышенной вместимости будут соседствовать на конвейере с Вестой, сборка которой переезжает из Ижевска в Тольятти.

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В конце июля АВТОВАЗ уже объявлял о том, что семейство Ларгус после паузы, вызванной нынешним кризисом, вновь будет выпускаться, однако тогда речь шла об ограниченной партии из 1800 машин, на которые удалось собрать комплектующие, включая АБС от нового поставщика Trinova. С системой, кстати, возникли неполадки, но после их устранения выпущенные машины отправились в автосалоны. А будут ли новые?

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До настоящего момент информации о возобновлении ритмичной сборки не было. Однако теперь, как сообщает «Нетипичный АВТОВАЗ», ориентировочный срок появился.

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По данным источника, перезапуск конвейерной линии B0, на которой собирают Ларгусы, запланирован в Тольятти на декабрь 2022 года. Но есть оговорка: в эти же сроки на линии будут вестись ключевые работы по переносу производства семейства Lada Vesta — поэтому новые товарные Ларгусы, по оценкам специалистов, мы увидим в январе 2023 года.

  • И да, Веста будет теперь выпускаться на одном конвейере с Ларгусом — перезапуск ее сборки ожидается чуть позже, в марте 2023-го.
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Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Largus (11)

LADA 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Вестимость, подвеска

Недостатки:

Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.

Комментарий:

Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам...

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