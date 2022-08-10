Когда Lada Vesta вернется на конвейер

АВТОВАЗ демонтирует оборудование для производства Lada Vesta в Ижевске и перевезет его за 600 километров, в Тольятти.
Плохая новость — монтаж его на новом месте продлится до марта 2023 года.
Но после этого предприятие начнет собирать до 400 тысяч автомобилей в год, стало известно ТАСС.
Перенос производства в Тольятти имеет экономическую выгоду. В Ижевске мощность линии конвейера составляла лишь 32 автомобиля в час. Такой скорости производства недостаточно для удовлетворения спроса на рынке, который может потреблять гораздо больше. В Тольятти же есть возможность производить до 60 автомобилей в час.
Рабочие на заводе в Ижевске не останутся без дела. Они будут собирать электрический Largus, а также производить комплектующие для Lada Vesta. Кроме того, на территории завода откроется несколько производств запчастей и комплектующих, которым понадобятся опытные специалисты.
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Фото: АВТОВАЗ