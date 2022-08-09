Готовы ли мы к другому Ларгусу? Мнение читателей «За рулем»

Многое зависит от того, во сколько оценят новинку, полагают наши эксперты.

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Напомним о важном событии последних дней — руководство АВТОВАЗа объявило, что производство Лады Весты из Ижевска переезжает в Тольятти, а на мощностях освободившегося предприятия будут выпускать запчасти для моделей Лада и осваивать перспективную модель — электрический Ларгус в коммерческой и пассажирских версиях.

Все вроде бы неплохо, но будет ли у россиян пользоваться спросом такой автомобиль, даже если речь идет об очень популярной модели? На эту тему «За рулем» совместно с аналитическим агентством «Автостат» провели опрос и получили следующие результаты.

Безусловно поддержали новинку лишь 5% наших читателей. 8% тоже «за», но считают, что такой электрокар больше подойдет для коммерческих перевозок.

Тут важна цена (а ее пока нет), об остальном можно поговорить потом, отметили 24% респондентов. И наконец, 63% в перспективы e-Ларгуса на российском рынке не верят. По разным причинам.

Мнение экспертов

Азат Тимерханов, руководитель пресс-службы агентства «Автостат»:

И я практически уверен, что, замени в этом опросе Ларгус на другую модель, его результаты окажутся такими же. Не готовы еще у нас люди к покупке электромобилей, а в нынешних условиях — тем более. Стоят они дороже обычной машины с ДВС, и вряд ли их цена будет ниже, учитывая то, что и сами цены на автомобили улетели в космос…

Но это не значит, что можно ставить крест на теме электромобилей. Думаю, все равно число желающих попробовать, что это такое, со временем будет расти. Чем больше информации будет об электрокарах, тем сильнее окажется мотивация к их покупке. Человеческую природу не обманешь. И здесь я подразумеваю тех людей, у которых есть свободные деньги и которые готовы приобрести электротранспорт, например, в качестве второго автомобиля для семьи. И, конечно, не забываем про развитие инфраструктуры, но это уже вопросы к государству и бизнесу.

Никита Гудков, зам. главного редактора журнала «За рулем»:

Конечно, электрические развозные фургончики тоже имеют свою нишу — например, в качестве транспорта «последней мили» для доставки товаров где-нибудь в пешеходных зонах или в заповедниках. Тут электрический Ларгус своих покупателей найдет — но это сотни и в лучшем случае тысячи машин в год. А вот органического, естественного спроса на десятки тысяч электромобилей я не вижу.

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И это мы еще не касаемся цены. Во всех без исключения странах, где электромобили приобрели хоть какую-то популярность, произошло это благодаря поддержке государства — в виде прямых и косвенных субсидий, налоговых льгот, каких-то «бонусов» типа бесплатной парковки и так далее. Сами по себе «электрички» всё еще слишком дороги и «на круг» не дают заметной экономии людям. Зачем политики насаждают переход на электротранспорт — отдельный и большой вопрос.

Может быть, если государство субсидирует цену электрического Ларгуса на уровне бензинового, спрос будет побольше. Только надо понимать, что доплачивать разницу дружно будем все мы. Мне кажется, этим нашим деньгам можно найти лучшее применение — строить те же дороги, например.