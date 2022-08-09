Новая российская модель получила допуск на дороги

Совсем скоро этот кроссовер от компании «Моторинвест» поступит в продажу.

Материалы по теме Иран предлагает России бюджетные машины

Компания «Моторинвест» получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на кроссовер Evolute i-Joy. Это своего рода допуск на дороги общего пользования — покупатели кроссовера могут ставить автомобиль на учет в ГИБДД.

«Планируемая дата начала производства EVOLUTE i-Joy на заводе „Моторинвест“ в Липецкой области — III кв. 2022 года», — говорится в сообщении компании.

Несмотря на компактные размеры (модель сопоставима по размерам с Hyundai Creta), новый кроссовер будет иметь мощный двигатель и внушительный запас хода. Кроме того, зарядить электромобиль можно будет относительно быстро. Вот какие характеристики i-Joy приводит «Моторинвест» (другой информации пока нет):

«Электромобиль будет оснащен электродвигателем мощностью 130 кВт/176 л.с. / 225 Нм с запасом хода 405 км (показатели согласно циклу испытаний NEDC), батареей емкостью 53 кВт и быстрой зарядкой через разъем CCS-2 c 30 до 80% за 30 минут».

Исходная модель — китайский электрокроссовер DFSK Glory E3

В производство электромобилей Evolute в течение 11 лет вложат 13 млрд рублей. Всего на заводе в Липецкой области будут выпускать пять моделей: седан, минивэн и три кроссовера. Ежегодно с конвейера сможет сходить более 100 000 электромобилей.

Информации о стоимости пока нет, но «Моторинвест» планирует презентовать кроссовер совсем скоро — в конце августа 2022 года. Продажи намечены на осень этого года.

Российский электромобиль E-Neva — первое видео.

«За рулем» можно читать и в Viber

Фото: китайские-автомобили.рф, DFSK