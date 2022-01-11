Как улучшить Ларгус 2021? Чек-лист для владельцев — журнал За рулем

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Как улучшить Ларгус 2021? Чек-лист для владельцев

У нас на длительном тесте обновленный Ларгус Кросс в версии Luxe с электрообогревами руля, лобового и даже задних сидений. Есть и реношная мультимедийка с камерой заднего вида. «Топчик», одним словом. И все равно нашлось, что улучшить в машине.

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С рестайлингом у Ларгуса появился новый дизайн передка в фирменном стиле. Машине добавили «теплых» опций, шупоизоляционных матов в днище, двери, стойки и крышу. Даже подкрылки на всех четырех арках мягкие ворсистые — такие хорошо поглощают дорожный шум.

Улучшаем эргономику

Однако все эти новшества стоят денег. Чтобы цена не выросла слишком уж сильно, пришлось экономить. Сэкономили на том, что наименее востребовано. К примеру, отказались от внутренней ручки на широкой створке багажника. Убрали магнитик на потолке, который фиксировал вилку заднего ремня безопасности. Все это при желании владелец нового Ларгуса может установить самостоятельно. Как и удобные ручки на карты задних дверей. Здесь еще со времен Логана неглубокая выемка в обшивке вместо традиционной ручки. Мануалы и советы по установке уже расползлись по Сети — найти их будет несложно.

А вот «колхозить» кнопки стеклоподъемников на двери уже не придется. Судя по фотоотчетам на форумах, этим занимались многие владельцы дорестайлингового Ларгуса. Кнопки наконец-то переехали с центральной консоли на привычное место, на дверь. Жаль, автодоводчиков нет... до сих пор. Даже в Гранте, помнится, были.

Lada Largus 2021

Lada Largus 2021

Как улучшить Ларгус 2021? Чек-лист для владельцевНа широкой створке изнутри теперь нет ручки. Любители заночевать в машине не обрадуются.
На широкой створке изнутри теперь нет ручки. Любители заночевать в машине не обрадуются.

Как улучшить Ларгус 2021? Чек-лист для владельцевПередние двери не вызывают вопросов: и ручка удобная, и кнопки стеклоподъемников на месте.
Передние двери не вызывают вопросов: и ручка удобная, и кнопки стеклоподъемников на месте.

Как улучшить Ларгус 2021? Чек-лист для владельцевНа задних дверях вместо традиционной ручки вот такая выемка — неудобно.
На задних дверях вместо традиционной ручки вот такая выемка — неудобно.

Лишние опции

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Да, есть у максимально бюджетного Ларгуса и такие. К примеру, версия Luxe отличается от Luxe Light лишь мультимедиасистемой от Renault с цветным 7-дюймовым сенсорным экраном и камерой заднего вида. Все это удорожает машину на 20 000 рублей, судя по заводским прайсам. На месте покупателя, если выбор стоял бы между двумя топовыми комплектациями, я бы предпочел Luxe Light с обычной магнитолой. Если уж нужна камера заднего вида и штатная навигация, то за те же 20 тысяч можно взять нештатное головное устройство. При этом функционал и производительность будут «на голову» выше. Как правило, в комплекте с такими устройствами идет и камера заднего вида.


А еще ни в коем случае не ставьте ветровики на рамки дверей (как на тестовой машине). Передние стойки кузова изначально широкие. С ветровиками «слепая» зона будет только больше. А в непогоду обзор окажется еще хуже из-за того, что водительская щетка стеклоочистителя не доходит до стойки на несколько сантиметров.


Как улучшить Ларгус 2021? Чек-лист для владельцевНепрозрачный ветровик на двери вместе со снегом, скопившимся у передней стойки кузова, создают широкую «слепую» зону.
Непрозрачный ветровик на двери вместе со снегом, скопившимся у передней стойки кузова, создают широкую «слепую» зону.

Что под капотом?

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Ларгус Кросс оснащается вазовским шестнадцатиклапанником 21129 (106 л.с.). Работает он в паре с пятиступенчатой механикой ВАЗ-21809 с тросовым приводом управления, но без гидропривода сцепления. Эта МКП — усиленная версия коробки 21806 — производится в Тольятти с 2017 года.


Силовой агрегат достаточно надежный. Но не без недостатков, с которыми могут столкнуться владельцы таких машин на небольшом пробеге и которые проявились на тестовом Ларгусе:


  • длительная работа стартера при пуске двигателя;
  • неравномерная работа двигателя на холостых оборотах;
  • затруднения при включении задней передачи.


Как улучшить Ларгус 2021? Чек-лист для владельцев

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А вот трансмиссионные шумы, на которые часто жаловались владельцы вазовских машин с такой коробкой передач, на тестовой машине не досаждают. При должном обслуживании — читай, своевременной замене трансмиссионного масла каждые 70 000 км, — эта коробка легко проходит 150 000+ км. В случае с двигателем ресурс зависит от куда большего числа факторов.


***


Первые впечатления от машины такие: простой и недорогой автомобиль, который при всех своих недостатках достаточно надежен. По крайней мере, аномальные декабрьские морозы тестовый Ларгус пережил без каких-либо проблем. Исправно заводился в —22°C. Лишь головное устройство от Renault слегка иногда подглючивает.

Задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля можно в нашем разделе «Парк ЗР».


Как улучшить Ларгус 2021? Чек-лист для владельцев

У нас на длительном тесте обновленный Ларгус Кросс в версии Luxe с электрообогревами руля, лобового и даже задних сидений. Есть и реношная мультимедийка с камерой заднего вида. «Топчик», одним словом. И все равно нашлось, что улучшить в машине.

Как улучшить Ларгус 2021? Чек-лист для владельцев — фото 1302737Как улучшить Ларгус 2021? Чек-лист для владельцев — фото 1302736Как улучшить Ларгус 2021? Чек-лист для владельцев — фото 1302743Как улучшить Ларгус 2021? Чек-лист для владельцев — фото 1302742Как улучшить Ларгус 2021? Чек-лист для владельцев — фото 1302745Lada Largus 2021Как улучшить Ларгус 2021? Чек-лист для владельцев
Как улучшить Ларгус 2021? Чек-лист для владельцев

У нас на длительном тесте обновленный Ларгус Кросс в версии Luxe с электрообогревами руля, лобового и даже задних сидений. Есть и реношная мультимедийка с камерой заднего вида. «Топчик», одним словом. И все равно нашлось, что улучшить в машине.

Lada Largus 2021Как улучшить Ларгус 2021? Чек-лист для владельцев — фото 1302743Как улучшить Ларгус 2021? Чек-лист для владельцев — фото 1302737Как улучшить Ларгус 2021? Чек-лист для владельцев — фото 1302736Как улучшить Ларгус 2021? Чек-лист для владельцев — фото 1302745Как улучшить Ларгус 2021? Чек-лист для владельцев — фото 1302742Как улучшить Ларгус 2021? Чек-лист для владельцев
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Отзывы о LADA Largus (11)

LADA 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Вестимость, подвеска

Недостатки:

Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.

Комментарий:

Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам...

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