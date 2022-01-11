Как улучшить Ларгус 2021? Чек-лист для владельцев

У нас на длительном тесте обновленный Ларгус Кросс в версии Luxe с электрообогревами руля, лобового и даже задних сидений. Есть и реношная мультимедийка с камерой заднего вида. «Топчик», одним словом. И все равно нашлось, что улучшить в машине.

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С рестайлингом у Ларгуса появился новый дизайн передка в фирменном стиле. Машине добавили «теплых» опций, шупоизоляционных матов в днище, двери, стойки и крышу. Даже подкрылки на всех четырех арках мягкие ворсистые — такие хорошо поглощают дорожный шум.

Улучшаем эргономику

Однако все эти новшества стоят денег. Чтобы цена не выросла слишком уж сильно, пришлось экономить. Сэкономили на том, что наименее востребовано. К примеру, отказались от внутренней ручки на широкой створке багажника. Убрали магнитик на потолке, который фиксировал вилку заднего ремня безопасности. Все это при желании владелец нового Ларгуса может установить самостоятельно. Как и удобные ручки на карты задних дверей. Здесь еще со времен Логана неглубокая выемка в обшивке вместо традиционной ручки. Мануалы и советы по установке уже расползлись по Сети — найти их будет несложно.

А вот «колхозить» кнопки стеклоподъемников на двери уже не придется. Судя по фотоотчетам на форумах, этим занимались многие владельцы дорестайлингового Ларгуса. Кнопки наконец-то переехали с центральной консоли на привычное место, на дверь. Жаль, автодоводчиков нет... до сих пор. Даже в Гранте, помнится, были.

Lada Largus 2021

На широкой створке изнутри теперь нет ручки. Любители заночевать в машине не обрадуются. Передние двери не вызывают вопросов: и ручка удобная, и кнопки стеклоподъемников на месте. На задних дверях вместо традиционной ручки вот такая выемка — неудобно.

Лишние опции

Материалы по теме Принять участие в розыгрыше автомобилей Да, есть у максимально бюджетного Ларгуса и такие. К примеру, версия Luxe отличается от Luxe Light лишь мультимедиасистемой от Renault с цветным 7-дюймовым сенсорным экраном и камерой заднего вида. Все это удорожает машину на 20 000 рублей, судя по заводским прайсам. На месте покупателя, если выбор стоял бы между двумя топовыми комплектациями, я бы предпочел Luxe Light с обычной магнитолой. Если уж нужна камера заднего вида и штатная навигация, то за те же 20 тысяч можно взять нештатное головное устройство. При этом функционал и производительность будут «на голову» выше. Как правило, в комплекте с такими устройствами идет и камера заднего вида.

А еще ни в коем случае не ставьте ветровики на рамки дверей (как на тестовой машине). Передние стойки кузова изначально широкие. С ветровиками «слепая» зона будет только больше. А в непогоду обзор окажется еще хуже из-за того, что водительская щетка стеклоочистителя не доходит до стойки на несколько сантиметров.

Непрозрачный ветровик на двери вместе со снегом, скопившимся у передней стойки кузова, создают широкую «слепую» зону.

Что под капотом? Материалы по теме Что взять за миллион? Новый Largus против 10-летнего Volvo Ларгус Кросс оснащается вазовским шестнадцатиклапанником 21129 (106 л.с.). Работает он в паре с пятиступенчатой механикой ВАЗ-21809 с тросовым приводом управления, но без гидропривода сцепления. Эта МКП — усиленная версия коробки 21806 — производится в Тольятти с 2017 года.

Силовой агрегат достаточно надежный. Но не без недостатков, с которыми могут столкнуться владельцы таких машин на небольшом пробеге и которые проявились на тестовом Ларгусе:

длительная работа стартера при пуске двигателя;

неравномерная работа двигателя на холостых оборотах;

затруднения при включении задней передачи.



Материалы по теме Lada Largus Cross или Opel Combo Life? 3 аргумента в пользу каждого А вот трансмиссионные шумы, на которые часто жаловались владельцы вазовских машин с такой коробкой передач, на тестовой машине не досаждают. При должном обслуживании — читай, своевременной замене трансмиссионного масла каждые 70 000 км, — эта коробка легко проходит 150 000+ км. В случае с двигателем ресурс зависит от куда большего числа факторов.

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Первые впечатления от машины такие: простой и недорогой автомобиль, который при всех своих недостатках достаточно надежен. По крайней мере, аномальные декабрьские морозы тестовый Ларгус пережил без каких-либо проблем. Исправно заводился в —22°C. Лишь головное устройство от Renault слегка иногда подглючивает. Задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля можно в нашем разделе «Парк ЗР».

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