Lada Largus Cross или Opel Combo Life? 3 аргумента в пользу каждого

Впервые за девять лет Ларгусу появилась альтернатива. Причем сразу три - каблучки-близнецы Opel Combo, Citroen Berlingo, Peugeot Partner собирают в Калуге и продают по приемлемым ценам. Дороже, конечно, чем Ладу, но переплатить есть за что.

Лада Ларгус Кросс

1. Дешевле

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Вопрос цены ключевой для таких машин. Ларгус сейчас стоит от 781 тысячи рублей за самый простой универсал до 1,02 млн за упакованную Cross-версию. Ничего дешевле в сопоставимых размерах нет, и поэтому даже без обновления модель уверенно держалась в топ-25 рынка. Сейчас, когда бюджетные иномарки В-класса с миллиона только стартуют, это действительно неплохое предложение.

Opel Combo Life продается в единственной безымянной комплектации: 1,45 млн рублей за машину со 115-сильным бензиновым мотором, 1,6 млн — с ним же и 6-ступенчатым автоматом, 1,52 млн — с 90-сильным дизелем. В полтора раза дороже Ларгуса! А если считать от базовой цены Лады, то и вдвое. Но дешевле альтернатив вазовской модели попросту нет. И есть небольшой лайфхак: каждая из версий Опеля обойдется на 70 тысяч рублей дешевле, если взять ее под маркой Citroen или Peugeot. Секрет в том, что у «французов» при тех же силовых установках скромнее набор опций, что и позволяет сэкономить.

2. Больше клиренс

Клиренс неплох и у обычного Ларгуса. А у его Cross-версии, по нашим замерам, под защитой двигателя аж 200 мм, под нижней точкой бампера — 250 мм. Такие показатели даже для некоторых кроссоверов недостижимы! Опелю ответить нечем: 155 и 195 мм соответственно. Получается, что бампер Combo висит ниже, чем защита Ларгуса. Впрочем, и с таким просветом можно уверенно подъезжать к бордюрам.

На трассе подвигов от обеих машин не ждите. Равно как и экономии топлива: Ларгус еще можно уговорить меньше чем на 10 л/100 км в смешанном цикле, а вот «автоматический» Combo Life ни в какую.

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Но есть в активе Combo Life козырь — система выбора ездовых настроек IntelliGrip (у Лады похожая система есть только на модели XRAY Cross). Поворотом шайбы можно адаптировать управление тягой под песок, снег или грязь.

Касается это только передних колес: у Combo, как и Ларгуса, нет полноприводной версии. Но мы всё же загнали «каблучок» на нашу роликовую платформу. И он съехал, стоило лишь перевести селектор из асфальтового режима! Подтверждаем: система действительно умеет имитировать блокировку межколесного дифференциала.

3. Лучше оснащение

За запаской придется нырять под днище. Колеса полноценные, но носят статус докатки, потому что основные большей размерности.

У Ларгуса после обновления ассортимент оборудования стал заметно богаче. В топовых версиях на вазовском универсале будут обогрев задних сидений и руля, пара розеток для второго ряда сидений. Третий ряд — тоже полезная штука. Особенно с учетом того, что на нём с комфортом поедут не только дети. Есть штатная медиасистема с камерой заднего вида, комбинированная отделка сидений.

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В Combo из «комфортных» опций — разве что электропривод складывания зеркал. Медиасистема с тачскрином на «каблучок» ставится на заводе. Но к ней не прилагается камера заднего вида, а двухдиновый формат головного устройства лишает машину штатного маршрутного компьютера.

Зато Opel безопаснее: у него есть система стабилизации, боковые подушки и система контроля давления в шинах. Для семейной машины это, пожалуй, важнее наворотов для комфорта.

Opel Combo Life

1. Больше места

Opel примет на второй ряд два больших детских кресла и еще одного взрослого. Лада так не может. Крепления Isofix установлены у обеих машин только на крайних местах.

Ларгус — вместительный автомобиль. Но это лишь до тех пор, пока рядом не встает Opel Combo Life. Наши замеры показали: в багажнике Ларгуса «под шторкой» 348 л, у Опеля — 464 л. Если же грузить «под потолок», то Opel обойдет Ладу с явным перевесом.

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Для длинномеров Combo тоже удобнее. Cпинка правого переднего сиденья откидывается вперед в горизонталь. Благодаря этому он может принять более длинный груз. Хотя если бы спинки не откидывались у обеих машин, преимущество было бы на стороне Ларгуса. У него максимальная длина внутри кузова до спинок первого ряда 2010 мм против 1840 мм у Combo Life.

На втором ряду в Combo тоже просторнее. Ларгус тесен в ногах, и при установке двух детских кресел взрослому не усесться ни между ними, ни сбоку. В Combo второй ряд состоит из трех отдельных сидений — складывающихся по отдельности и с регулировкой угла наклона спинки. И в Опеле нет проблем усадить взрослого вместе с парой детей в удерживающих устройствах.

2. Есть автомат и дизель

Благодаря откидной спинке сиденья переднего пассажира в более короткий салон Опеля помещаются более длинные предметы.

Ларгус за долгие годы своей карьеры так и не обзавелся автоматизированной трансмиссией. Хотя в распоряжении АВТОВАЗа был и робот, и 4-ступенчатый автомат, а теперь еще и вариатор. Opel можно купить с 6-ступенчатым классическим автоматом Aisin. Доплата, правда, нескромная, 150 тысяч рублей (в комплекте с литыми дисками), но такая возможность есть.

Дизель можно заполучить только с механической коробкой. Он на 70 тысяч рублей дороже бензинового мотора. Но и расход топлива у «каблучка» с дизелем в полтора раза ниже. Так что рачительных покупателей есть чем заманить.

3. Удобнее и комфортнее

Интерьер Опеля продуманнее, эргономичнее и уютнее. Лада ему даже после обновления этого года не конкурент, а уж дореформенную и ставить рядом было бы стыдно.

Обе модели немолоды. Ларгус ведет историю от Логана первого поколения 2004 года, а Opel Combo Life — от Ситроена и Пежо 2008 года.

Глубокий рестайлинг салона избавил Ладу почти от всех эргономических недочетов (остался только джойстик регулировки зеркал под ручником), но не от неудобных сидений без боковой поддержки. Плюс отсутствие регулировки руля по вылету, короткие дворники, мелкие карманы в дверях, не поменявшаяся за 17 лет панель управления микроклиматом с обратным наклоном. Всё вместе дает ощущение прошлого века.

Opel тоже неидеален. Клавиши стеклоподъемников у него на центральной консоли, обогрева сидений — почти под «пятой точкой», вместо мультируля олдскульные джойстики на рулевой колонке. Но сиденья удобнее, устроиться за рулем проще, мест для мелочей гораздо больше. Так что в целом Opel Combo Life оказывается комфортнее.

Реальная альтернатива

При ограниченном бюджете на покупку от Ларгуса до Combo, конечно, не дотянуться. Но «каблучок» — это ближайшая (и реальная) альтернатива. И прекрасно, что она появилась. У Опеля есть то важное (даже обязательное), чего нет у Ларгуса. Например, автомат или более просторное заднее сиденье, на котором можно разместить троих детей в креслах. За это можно и более доступные варианты «каблучков» на вторичке подыскать и даже в кредит залезть.