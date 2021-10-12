Кроссовер или легковушка? Тест-драйв самой неоднозначной Лады

Этот вопрос занимает многих потенциальных покупателей модели Lada XRAY. В пользу кроссовера говорят внушительный клиренс и «всеядная» подвеска. Но всего лишь 106-сильный мотор (единственный отныне) и отсутствие полного привода свидетельствуют: перед нами легковушка. Хоть и повышенной проходимости.

Бывших кроссоверов не бывает?

В 2015 году АВТОВАЗ представил XRAY как компактный кроссовер. Занести его в престижную категорию позволял клиренс в 190 мм. Но спустя несколько лет показали XRAY Cross с защитным обвесом кузова и еще более внушительным дорожным просвето. Новичка стали называть кроссовером, а обычный XRAY разжаловали в легковушки.

Осенью Ладе XRAY исполняется шесть лет. За этот срок в автоиндустрии полагается подготовить преемника, но на ВАЗе решили ограничиться точечными изменениями. Проверим — сумели они взбодрить машину?

Салон: тесноват (особенно сзади)

По длине кузова — 4165 мм и размеру колесной базы — 2592 мм XRAY сопоставим с Renault Sandero (который, собственно, послужил донором для Иксрея) и Kia Rio X. Типичная малолитражка. Поэтому в салоне особого запаса пространства нет. Особенно сзади. Для коротких поездок второй ряд взрослых пассажиров приютит без проблем, но для многочасовых «воздуха» уже не хватает.

Конкуренты, впрочем, ничуть не просторнее.

Второй ряд способен приютить пассажира ростом 185 см. И это при том, что спереди сидит такой же высокий водитель. В отличие от кросс-версии, спинка переднего пассажирского кресла вперед не откидывается. Складываются только задние сиденья. Если в Sandero багажник откровенно мал (320 л), то в Иксрее он заметно вместительнее (376 л) — спасибо удлиненному заднему свесу. Под фальшполом — 15-дюймовая запаска.

А детские кресла поместятся?

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На втором ряду предусмотрены крепления Isofix для двух детских кресел. Третье сиденье не разместить при всем желании — не хватит места по ширине. Спереди Изофикса нет, но удерживающее устройство ставить здесь можно, поскольку фронтальная пассажирская подушка безопасности отключается (не каждый бюджетный автомобиль дает такую возможность). Так что, несмотря на тесноту, для перевозки детей XRAY подготовлен неплохо.

Неудобное кресло и своеобразная эргономика

Пересаживаясь в XRAY из Гранты, ощущаешь прогресс: более современный дизайн и богатое оснащение. А вот Kia Rio или даже Иксрею Cross (его салон заметно усовершенствован) простой XRAY заметно уступает. Так, рулевая колонка лишена регулировки по вылету, а обод «баранки» — обогрева.

Сиденья спрофилированы неважно — у них слишком плоская подушка, которая плохо фиксирует тело в поворотах. Эргономика местами нелогична: например, кнопка обогрева «седла» вынесена в слепую зону (у кросс-версии они расположены на центральной консоли). К тому же предлагается только одна степень «прожарки» (у XRAY Cross их три).

Отделка простенькая. Живинки добавляют коричневые акценты на передней панели и сиденьях. Вазовцам стоило бы подтянуть интерьер Иксрея до корпоративных стандартов. Приборка лаконична. Даже слишком! Так, на экран трип-компьютера выводится только одна строчка с данными.

Медиасистема с Яндекс.Авто: у конкурентов такого нет!

Новой мультимедиа EnjoY Pro с LTE-модемом и встроенными сервисами Яндекс.Авто Lada начала снабжать XRAY с нынешнего года.

Голосовой помощник Алиса ответит на любой вопрос, расскажет о погоде на завтра и поведает, где можно поесть (правда, ближайшие к вам кафешки игнорируются). Сервис Яндекс.Заправки позволит расплатиться за топливо, не выходя из машины, а интернет-браузер — скоротать время на стоянке.

Ну и, конечно, серьезный плюс — навигация от Яндекса. По умению проложить маршрут с учетом дорожной обстановки она в России пока вне конкуренции.

Разрешение 9-дюймового экрана — 1280×720, угол обзора — 85°. Угол поворота руля дублируется пиктограммой на экране — удобно для новичков.

Система EnjoY Pro изначально установлена только в топ-версии Luxe Prestige. В других модификациях за нее попросят доплатить 56 000 рублей.

Еще одна интересная фишка — выдвигаемый из-под переднего пассажирского кресла лоток. В салоне малолитражки места для хранения мелочевки априори не могут быть лишними.

Но телефон положить некуда

Соответствующей площадки в Иксрее не предусмотрено. На центральной консоли есть одно углубление, но это насмешка над здравым смыслом — ни один смартфон в нем не поместится. Для современной машины — явный недостаток.

Еще один минус — на редкость неудобные подстаканники. Неглубокие, тара в них фиксируется плохо и выпадает из «лунок» даже при сравнительно плавном вождении.

Эта ниша явно проектировалась под пейджер, а не смартфон.

Двигатель: проверенный, но безальтернативный (да и тянет впритык)

Раньше XRAY щеголял аж тремя вариантами двигателей — выбор был широкий! Сейчас вазовцы предлагают лишь проверенный временем 1,6-литровый 106-сильный атмосферник. Этого мотора хватает машине впритык: тестовому автомобилю сотня покорилась за томительно долгие 14,7 с. Правда, на его одометре не было и тысячи километров — как показывает практика, после обкатки Лады становятся шустрее.

Двигатель в целях экономии лишили пластиковой крышки. Хотя штырьки под нее предусмотрены.

Нет «нормального» автомата

В содружестве с мотором может работать 5-ступенчатая механика либо построенный на ее основе робот с одним сцеплением (такой тип трансмиссии вазовцы называют AMT). Робот недавно модернизировали: сократили время переключения передач на 40% и внедрили имитацию ползущего режима — при отпускании тормоза автомобиль начинает двигаться без нажатия на педаль акселератора. Все это здорово, но обычный гидромеханический автомат наши люди ценят больше.

Незамерзайку заливать неудобно — мешает упор капота.

Управляемость: активным водителям не понравится

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XRAY инертен, лениво встает на дугу, и при переборе со скоростью откровенно плужит «мордой» наружу поворота. Кроме того, автомобиль грубо одергивает система стабилизации, которую нельзя деактивировать на высокой скорости.

Год назад вместо электрогидроусилителя (с ним на руль «прилетали» удары на неровностях) на XRAY стали ставить «гидрач» от Ларгуса. Удары исчезли, но настройки усилителя не понравились: баранка слишком тугая при вращении, да и в поворотах не блещет информативностью. Вазовцам стоит поколдовать с калибровками.

А вот тормоза понравились безоговорочно. Точный и понятный привод и логичный «прихват», позволяющий контролировать замедление с точностью до миллиметра.

Энергоемкая подвеска: «прощает» ямы и ухабы

Не всем нужна отточенная управляемость. Многим важнее крепкое и энергоемкое шасси. И в этой области XRAY очень силен — его подвеску не пробивает даже на жутких с виду ухабах. Проворонил яму и инстинктивно зажмурился в ожидании удара. А Lada знай себе едет дальше. Правда, подобные экзерсисы сопровождаются изрядными стуками, но это разумная плата за энергоемкость.

XRAY — одна из редких легковушек, которую не напугаешь ухабистой дорогой.

Внушительный клиренс: пересеченная местность не страшна

При заявленных 190 мм под двигателем (металлическая защита идет уже в базе) мы намеряли 185 мм. Тоже неплохо! Вкупе с короткими свесами это позволяет Иксрею уверенно передвигаться по пересеченной местности. Разумеется, по сравнению с другими переднеприводниками.

Металлическая защита моторного отсека входит в базовое оснащение. Днище имеет добротное антикоррозийное покрытие — плохо обработанных участков почти нет. Под бампером — 210 мм. Угол въезда — 23°. Это больше, чем у многих компактных кроссоверов.

Акустический комфорт: на удивление хорош

Дорожные шумы не допекают (спасибо ворсовым подкрылкам), гул от мотора и свист от набегающего ветра — тоже.

Замеры только подтвердили наблюдения. На холостых оборотах в салоне не тише и не громче, чем в одноклассниках. На скорости 50 и 100 км/ч Лада смотрится выигрышнее.

Красят нормально?

Толщину ЛКП измеряем в четырех точках кузова: в районе передней кромки капота, на крыле (в районе колесной арки), на пороге (при невозможности замера — в нижней части двери), а также в районе нижней кромки крышки багажника.

Капот — 140 мкм Крыло — 135 мкм Порог/дверь — 135 мкм Крышка багажника — 130 мкм

Во всех контрольных точках толщина ЛКП достаточная. Практика показывает, что просто так до металла лак не процарапаешь. Да и вообще, коррозионная устойчивость у Иксрея на высоте. За все эти годы я не встретил ни одного ржавого экземпляра.

Стоит ли XRAY своих денег?

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Если не принимать во внимание ветхозаветную Гранту, то XRAY сегодня — самый доступный В-хэтчбек на российском рынке. За начальные 761 900 рублей машина уже будет оснащена двумя подушками безопасности и системой стабилизации. Предлагаемый за те же деньги базовый Renault Sandero упакован беднее (ESP не будет, а эйрбэг будет только один — водительский). Не говоря уж о том, что за эти деньги на Sandero будет стоять чахлый 82-сильный восьмиклапанник.

Продолжаем считать: Lada с кондиционером стоит от 799 900 рублей, а Sandero — от 855 000 рублей. Kia Rio X обойдется еще дороже — за него просят минимум 1 044 900 рублей. Разница заметная.

Есть смысл покупать?

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По итогам первого полугодия XRAY занял 17-е место в топ-25 самых популярных машин российского рынка. Granta, Vesta, Largus, семейство Niva — все они расходятся бойчее.

Lada XRAY, конечно, не образец комфорта и не идеал управляемости. Но на наших дорогах чувствует себя уверенно. Обслуживание и запчасти обходятся недорого. Еще один весомый плюс — невысокая (по нынешним временам) цена машины.

Вследствие безудержного роста цен стоимость компактных иномарок улетела далеко за миллионную отметку. Lada XRAY этот психологический рубеж пока не преодолела.

Важно знать

Цены, рубли

Комплектация 1.6 (106 л.с.) 5MT 1.6 (106 л.с.) 5AMT Standart 761 900 — Classic 799 900 — Comfort Light 824 900 854 900 Comfort 832 900 862 900 #Club 857 900 887 900 Luxe 884 900 — Luxe Prestige — 970 900

Гарантия

Гарантия 3 года или 100 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше)

Гарантия от сквозной коррозии на кузовные детали составляет 6 лет, независимо от пробега.

Заявленный АВТОВАЗом срок службы Иксрея — 8 лет или 120 000 км пробега.

Габаритные размеры

Автомобиль Длина/ширина/высота/колесная база, мм Lada XRAY 4164 / 1764 / 1570 / 2592 Lada Granta универсал 4118 / 1700 / 1538 / 2476 Renault Sandero 4070 / 1733 / 1523 / 2589

Размерность шин: 185/65 R15, 195/65 R15, 205/55 R16

Страховка и налоги

Автомобиль ОСАГО (для Москвы, на 10 месяцев и более, неограниченное число водителей, Кбм=1), руб. Транспортный налог (для Москвы), руб. Lada XRAY (106 л.с.) От 10 930 2650

Плюсы и минусы

Нравится: энергоемкая подвеска, устойчивый к коррозии кузов, достойный дорожный просвет, возможность выбрать доступную комплектацию с неплохим оснащением.

энергоемкая подвеска, устойчивый к коррозии кузов, достойный дорожный просвет, возможность выбрать доступную комплектацию с неплохим оснащением. Не нравится: тесный салон, отсутствие «классического» автомата, не лучшая управляемость, простенькая отделка, эргономические просчеты.

За те же деньги

Среди новых автомобилей рекомендуем присмотреться к: Lada Granta, Lada Vesta и Renault Sandero

Среди автомобилей с пробегом (не старше 3 лет, до 100 000 км пробега): Hyundai Solaris, Kia Rio, Skoda Rapid

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