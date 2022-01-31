Недорогие семейные автомобили: большой тест «За рулем»

При наличии двоих детей Гранта или Веста даже с кузовом универсал становятся малы. Вариант побольше, но чтобы не слишком дорого, до недавних пор был один — Ларгус. Теперь появилась альтернатива из Калуги, где выпускают три «каблучка» с французскими корнями: Citroen Berlingo, Peugeot Partner, Opel Combo Life.
Мы смогли найти только максимально упакованный Ларгус Кросс цвета «металлик» — а это более 1,1 млн рублей! И это всё цветочки: Веста SW Cross только начинается с миллиона.
Если денег в обрез, до Опеля с минималкой в 1,48 млн рублей, конечно, не дотянуться. Моторно-трансмиссионные опции еще задерут цену: плюс 90 тысяч за дизель, плюс 150 — за автомат. У нашего Опеля вдобавок все доступные опции, из-за чего прайс вырос до 1,7 млн. Но это самая близкая к Ларгусу по цене альтернатива!
|Opel Combo Life
Недавно официально представлен в России. От клонов Citroen Berlingo и Peugeot Partner отличается эмблемами, решеткой радиатора и комплектацией. Выпускается в Калуге.
ДВИГАТЕЛИ:
бензиновый 1.6 (115 л.с.) — от 1 484 000 ₽
дизельный 1.6 (90 л.с.) — от 1 574 000 ₽
|Лада Ларгус Кросс
Выпускается в Тольятти с 2012 года. В 2014‑м стартовала приподнятая кросс-версия. Осенью 2017‑го 16‑клапанный двигатель Renault заменили на вазовский. Единственный рестайлинг прошел в 2021 году.
ДВИГАТЕЛЬ:
бензиновый 1.6 (106 л.с.) — от 983 900 ₽
Про цены
Ларгус стоит от 812 900 рублей. Столько просят (точнее, должны просить) за базовый 90‑сильный универсал с ручными стеклоподъемниками, без кондиционера и даже без усилителя руля. Добавишь всё это — и цена вырастет до 874 900 рублей. Это реальный минимум. С третьим рядом такая же машина обойдется в 934 900 рублей. Доплата за 16‑клапанный мотор — 20 тысяч. Кросс-версия еще на 55 тысяч дороже.
Opel Combo Life начинается с «рекомендуемых» 1 484 000 рублей. Citroen Berlingo и Peugeot Partner доступнее на 70 тысяч. У них в «базе» нет регулировки водительского сиденья по высоте, левой сдвижной двери, обогрева сидений и лобового стекла, датчиков света и дождя, боковых подушек безопасности, подлокотников и столиков. Если стоит задача сэкономить, «французы» ее решают. Но если заказывать все перечисленные опции, Opel окажется выгоднее.
Есть лайфхак, как немного сэкономить. Отличающиеся только декором Citroen Berlingo Multispace и Peugeot Partner Crossway в «базе» оснащены попроще Опеля, а потому дешевле (от 1,34 млн рублей).
Какой расход?
Для Ларгуса и Combo производители допускают бензин АИ‑92. Он сейчас минимум рубля на четыре дешевле «девяносто пятого», так что статья экономии весомая. Тем более, что аппетитом соперники друг другу не уступают. В смешанном цикле Combo не укладывается в 10 л/100 км! Ларгус Кросс берет около 9,5 л на сотню. У Опеля есть оправдание: он выше, на 220 кг тяжелее и — с автоматом.
Прослужит долго?
Ларгусу в 2016–2017 годах подмочили репутацию, заменив реношные двигатели на вазовские: это атмосферные «четверки» 1.6 (8 или 16 клапанов). Они чуточку мощнее, моментнее и экономичнее французских, но изводят мелкими проблемами типа термостатов или течей, хотя основное «железо» выхаживает сотни тысяч километров. На вторичном рынке есть перекос интереса в сторону Ларгусов с французским мотором.
Лада Ларгус Кросс
На Ларгус Кросс ставят только 16‑клапанник. Но и просто Ларгус я бы с 8‑клапанным мотором не брал. Слабоват для бодрых обгонов, и еще неизвестно, как отразилась на ресурсе недавняя оптимизация и глобальное облегчение агрегата.
Опелю доверия больше. Оба его двигателя, равно как и автомат Aisin, надежные и проверенные. Коммерческие дизели французы умеют делать отменно. А бензиновая «четверка» уходит корнями к семейству TU, вышедшему в конце 1980‑х. Она отлично себя зарекомендовала, в частности, на достаточно популярных в России Peugeot 206 и 307. Не путайте ее с семейством EP6/Prince объемом 1598 «кубиков», годами изживавшим родовые болячки.
Opel Combo Life
Как едут? Не только по асфальту
Клиренс достаточен и у обычного Ларгуса. А кросс-версия, по нашим замерам, оставляет под защитой двигателя 200 мм. Почти внедорожник!
Opel стыдливо стоит в сторонке. Под губой переднего бампера 195 мм, а под стальным листом защиты поддона и вовсе 155 мм. Если Ларгус позволяет уверенно подъезжать к любым бордюрам, то Combo — только к не зараженным гигантоманией.
На Опеле чувствуешь себя чуть увереннее «по скользоте». В пакете с полезными парктроником и электроскладыванием зеркал за 38 тысяч рублей на него ставится система IntelliGrip — как на переднеприводных кроссоверах альянса Stellantis. И толк от нее есть.
Мы загнали Combo передними колесами на наши ролики, которые имитируют низкое сцепление (лед). Как только я перевел систему в режим «снег», Опель съехал с роликов — сработала имитация блокировки межколесного дифференциала. Так что на очень скользком покрытии без глубокой колеи Opel имеет шансы уехать дальше Лады.
Лада Ларгус Кросс
У обеих машин — энергоемкая подвеска. Но Ларгус мягче отрабатывает неровности и — к удивлению — надежнее ведет себя в поворотах. Позволяет проходить крутой вираж на влажном асфальте на большей скорости. Возможно, это заслуга и шин Pirelli Cinturato P1. А Опель на шинах Matador Hectorra 3 начинает скользить заметно раньше. Но у Опеля есть система стабилизации, а на Ларгусе она отсутствует как класс.
Opel Combo Life
Где сэкономили?
Даже рестайлинг не вывел Ларгус в люди. АБС, две подушки безопасности — и всё! Opel богаче на ESP, передние боковые подушки и систему контроля давления в шинах. Но и в нем задние пассажиры надувными подушками не защищены. Для семейной машины — негусто.
И в Опеле комфортнее. В салон, конечно, прорывается шум пескоструя в колесных арках и натужный рев двигателя после 3000 об/мин, но во время остановок машину можно заподозрить в наличии системы Start-stop — настолько незаметен работающий двигатель. А мотор Ларгуса заявляет о себе, начиная с холостых оборотов, воет коробка передач, мучают аэродинамические шумы да еще дребезжат спинки сидений третьего ряда.
Лада Ларгус Кросс
|Непробиваемая подвеска, семь взрослых мест, оснащение, клиренс
|Неудобное сиденье, нет автомата, тесный второй ряд
Opel Combo Life
|Возможность заказать автомат или дизель, большой багажник, простор на втором ряду
|Расход бензина, недостача подогревов, несовершенная медиасистема
***
Оба автомобиля — с французскими корнями. Ларгус ведет родословную от Логана образца 2004 года. Combo немногим моложе — в его основе «каблучки» Peugeot/Citroen 2008 года.
Главные плюсы Ларгуса — цена, третий ряд (если нужен) и большой дорожный просвет. Combo Life обеспечит больше комфорта — у него удобный салон, просторный второй ряд и автоматическая коробка передач, которой у Ларгуса нет и не будет.
Редкий случай — ничья по баллам. Лада Ларгус выигрывает, когда нужно сэкономить, требуются семь мест или большой клиренс. Opel Combo Life комфортнее, просторнее и у него есть автомат.
Насколько вместительны герои нашего теста, как приспособлены для семейного использования, а также данные производителей, экспертную оценку и важную техническую информацию вы найдете тут.
Номинант Гран-при «За рулем»
К участию в Гран-при «За рулем» 2022 допускаются только новые модели, то есть появившиеся в 2021 году или сменившие поколение — фейслифт, рестайлинг и обновление моторной гаммы в расчет мы не принимаем. Opel Combo, так же как его близнецы Citroen Berlingo и Peugeot Partner, — стопроцентная новинка. А насколько он хорош? Давайте ответим на этот вопрос вместе!
Сделать это можно уже сейчас — голосование электронное , и продлится оно до 28 февраля 2022 года. В этот раз мы снова разыграем три автомобиля среди тех, кто примет участие в голосовании.
Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.
- Выбираете универсальный автомобиль на каждый день? В помощь вам автомобильный багажник на крышу от отечественного производителя LUX.
- «За рулем» теперь можно читать в Instagram.