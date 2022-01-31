Недорогие семейные автомобили: большой тест «За рулем»

Мы любим машины вместительные и недорогие. Такие, как Лада Ларгус. Самые близкие его конкуренты - семейство «каблучков», включающее в себя Opel Combo Life.

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При наличии двоих детей Гранта или Веста даже с кузовом универсал становятся малы. Вариант побольше, но чтобы не слишком дорого, до недавних пор был один — Ларгус. Теперь появилась альтернатива из Калуги, где выпускают три «каблучка» с французскими корнями: Citroen Berlingo, Peugeot Partner, Opel Combo Life.

Мы смогли найти только максимально упакованный Ларгус Кросс цвета «металлик» — а это более 1,1 млн рублей! И это всё цветочки: Веста SW Cross только начинается с миллиона.

Если денег в обрез, до Опеля с минималкой в 1,48 млн рублей, конечно, не дотянуться. Моторно-трансмиссионные опции еще задерут цену: плюс 90 тысяч за дизель, плюс 150 — за автомат. У нашего Опеля вдобавок все доступные опции, из-за чего прайс вырос до 1,7 млн. Но это самая близкая к Ларгусу по цене альтернатива!

Opel Combo Life

Недавно официально представлен в России. От клонов Citroen Berlingo и Peugeot Partner отличается эмблемами, решеткой радиатора и комплектацией. Выпускается в Калуге.

ДВИГАТЕЛИ:

бензиновый 1.6 (115 л.с.) — от 1 484 000 ₽

дизельный 1.6 (90 л.с.) — от 1 574 000 ₽ Лада Ларгус Кросс

Выпускается в Тольятти с 2012 года. В 2014‑м стартовала приподнятая кросс-версия. Осенью 2017‑го 16‑клапанный двигатель Renault заменили на вазовский. Единственный рестайлинг прошел в 2021 году.

ДВИГАТЕЛЬ:

бензиновый 1.6 (106 л.с.) — от 983 900 ₽

Ларгус с механикой кажется динамичным в городском потоке. На трассе скисает и запивает расстройство ­бензином. Ларгус Кросс кренится сильно, но траекторию держит. А вот отсутствие системы стабилизации — провал.

Про цены

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Ларгус стоит от 812 900 руб­лей. Столько просят (точнее, должны просить) за базовый 90‑сильный универсал с ручными стеклоподъемниками, без кондиционера и даже без усилителя руля. Добавишь всё это — и цена вырастет до 874 900 рублей. Это реальный минимум. С третьим рядом такая же машина обойдется в 934 900 рублей. Доплата за 16‑клапанный мотор — 20 тысяч. Кросс-версия еще на 55 тысяч дороже.

Opel Combo Life начинается с «рекомендуемых» 1 484 000 руб­лей. Citroen Berlingo и Peugeot Partner доступнее на 70 тысяч. У них в «базе» нет регулировки водительского сиденья по высоте, левой сдвижной двери, обогрева сидений и лобового стекла, датчиков света и дождя, боковых подушек безопасности, подлокотников и столиков. Если стоит задача сэкономить, «французы» ее решают. Но если заказывать все перечисленные опции, Opel окажется выгоднее.

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Есть лайфхак, как немного сэкономить. Отличающиеся только декором Citroen Berlingo Multispace и Peugeot Partner Crossway в «базе» оснащены попроще Опеля, а потому дешевле (от 1,34 млн рублей).

Какой расход?

Для Ларгуса и Combo производители допускают бензин АИ‑92. Он сейчас минимум рубля на четыре дешевле «девяносто пятого», так что статья экономии весомая. Тем более, что аппетитом соперники друг другу не уступают. В смешанном цикле Combo не укладывается в 10 л/100 км! Ларгус Кросс берет около 9,5 л на сотню. У Опеля есть оправдание: он выше, на 220 кг тяжелее и — с автоматом.

С водительского места крены Опеля кажутся больше, чем у Лады. Регулярное мигание лампы ESP говорит о недостаточном зацепе штатного Матадора. Автомат задумчив, да и мотор не особо весел. Получается медленно и прожорливо. Подвеска всеядна, но жестче ларгусовской.

Прослужит долго?

Ларгусу в 2016–2017 годах подмочили репутацию, заменив реношные двигатели на вазовские: это атмосферные «четверки» 1.6 (8 или 16 клапанов). Они чуточку мощнее, моментнее и экономичнее французских, но изводят мелкими проблемами типа термостатов или течей, хотя основное «железо» выхаживает сотни тысяч километров. На вторичном рынке есть перекос интереса в сторону Ларгусов с французским мотором.

Лада Ларгус Кросс

Лично мне радиальная оцифровка дискомфорта не доставляет. Однострочный дисплей в правом «колодце» плох. На нем теснятся данные борткомпьютера, одометр, термометр, параметры «круиза» и ограничителя скорости. Камера заднего вида — со статичными линиями разметки.

Недавнее обновление улучшило эргономику. Руль от Весты — с обогревом.

Бог с ним, с климат-контролем — дайте современный блок управления отопителем! Клавиши обогрева передних сидений (теперь он трехступенчатый) наконец-то перенесли на центральную консоль. Но джойстик зеркал оставили под ручником.

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На Ларгус Кросс ставят только 16‑клапанник. Но и просто Ларгус я бы с 8‑клапанным мотором не брал. Слабоват для бодрых обгонов, и еще неизвестно, как отразилась на ресурсе недавняя оптимизация и глобальное облегчение агрегата.

Опелю доверия больше. Оба его двигателя, равно как и автомат Aisin, надежные и проверенные. Коммерческие дизели французы умеют делать отменно. А бензиновая «четверка» уходит корнями к семейству TU, вышедшему в конце 1980‑х. Она отлично себя зарекомендовала, в частности, на достаточно популярных в России Peugeot 206 и 307. Не путайте ее с семейством EP6/Prince объемом 1598 «кубиков», годами изживавшим родовые болячки.

Opel Combo Life

Комбинация приборов прекрасно читается. Кому мешает нечетная оцифровка спидометра, в помощь есть ограничитель скорости: можно не смотреть на стрелку. Китайская медиасистема на Андроиде заводской установки за 38 тысяч рублей — выброшенные деньги. За камеру заднего вида придется еще доплатить, Bluetooth безбожно глючит, звук «плоский». Лучше — родная магнитола за 16 тысяч в комплекте с трипкомпьютером.

Передняя панель с 2008 года почти не изменилась, однако возраст не чувствуется. Европейские корни! Только телефон класть некуда. Вместо мультируля — два джойстика на колонке.

К кнопкам стеклоподъемников на центральной консоли привыкнуть можно. А вот упрятанные почти под копчик клавиши обогрева сидений — эргономическое извращение.

Как едут? Не только по асфальту

Клиренс достаточен и у обычного Ларгуса. А кросс-версия, по нашим замерам, оставляет под защитой двигателя 200 мм. Почти внедорожник!

Opel стыдливо стоит в сторонке. Под губой переднего бампера 195 мм, а под стальным листом защиты поддона и вовсе 155 мм. Если Ларгус позволяет уверенно подъезжать к любым бордюрам, то Combo — только к не зараженным гигантоманией.

На Опеле чувствуешь себя чуть увереннее «по скользоте». В пакете с полезными парктроником и электроскладыванием зеркал за 38 тысяч рублей на него ставится система IntelliGrip — как на переднеприводных кроссоверах альянса Stellantis. И толк от нее есть.

Мы загнали Combo передними колесами на наши ролики, которые имитируют низкое сцепление (лед). Как только я перевел систему в режим «снег», Опель съехал с роликов — сработала имитация блокировки межколесного дифференциала. Так что на очень скользком покрытии без глубокой колеи Opel имеет шансы уехать дальше Лады.

Лада Ларгус Кросс

Передние сиденья Лады очень мягкие, что усугубляется отсутствием боковой поддержки. Руль по вылету не настраивается.

Сзади тесно в ногах. Есть полка над головой, обогрев подушек, розетка и USB-порт. Третий ряд Ларгуса готов приютить двоих взрослых, и жаловаться они не будут. Есть подстаканники и форточки.

У обеих машин — энергоемкая подвеска. Но Ларгус мягче отрабатывает неровности и — к удивлению — надежнее ведет себя в поворотах. Позволяет проходить крутой вираж на влажном асфальте на большей скорости. Возможно, это заслуга и шин Pirelli Cinturato P1. А Опель на шинах Matador Hectorra 3 начинает скользить заметно раньше. Но у Опеля есть система стабилизации, а на Ларгусе она отсутствует как класс.

Opel Combo Life

Кресла Опеля едва ли жестче ларгусовских. Спасает какая-никакая боковая поддержка и более удачный профиль.

Сзади просторно втроем. Обогрева и розеток нет. Вместо опускных стекол тут форточки, так что молитесь, чтобы работал кондиционер. Потолочная полка в Опеле положена сидящим спереди. Удачные решения — столики в спинках передних сидений, тайники под ковриками, плоский пол, регулировка наклона спинок для троих пассажиров по отдельности.

Где сэкономили?

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Даже рестайлинг не вывел Ларгус в люди. АБС, две подушки безопасности — и всё! Opel богаче на ESP, передние боковые подушки и систему контроля давления в шинах. Но и в нем задние пассажиры надувными подушками не защищены. Для семейной машины — негусто.

И в Опеле комфортнее. В салон, конечно, прорывается шум пескоструя в колесных арках и натужный рев двигателя после 3000 об/мин, но во время остановок машину можно заподозрить в наличии системы Start-stop — настолько незаметен работающий двигатель. А мотор Ларгуса заявляет о себе, начиная с холостых оборотов, воет коробка передач, мучают аэродинамические шумы да еще дребезжат спинки сидений третьего ряда.

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Оба автомобиля — с французскими корнями. Ларгус ведет родословную от Логана образца 2004 года. Combo немногим моложе — в его основе «каблучки» Peugeot/Citroen 2008 года.

Главные плюсы Ларгуса — цена, третий ряд (если нужен) и большой дорожный просвет. Combo Life обеспечит больше комфорта — у него удобный салон, просторный второй ряд и автоматическая коробка передач, которой у Ларгуса нет и не будет.

Редкий случай — ничья по баллам. Лада Ларгус выигрывает, когда нужно сэкономить, требуются семь мест или большой клиренс. Opel Combo Life комфортнее, просторнее и у него есть автомат.





Насколько вместительны герои нашего теста, как приспособлены для семейного использования, а также данные производителей, экспертную оценку и важную техническую информацию вы найдете тут.

Номинант Гран-при «За рулем»

К участию в Гран-при «За рулем» 2022 допускаются только новые модели, то есть появившиеся в 2021 году или сменившие поколение — фейслифт, рестайлинг и обновление моторной гаммы в расчет мы не принимаем. Opel Combo, так же как его близнецы Citroen Berlingo и Peugeot Partner, — стопроцентная новинка. А насколько он хорош? Давайте ответим на этот вопрос вместе!

Сделать это можно уже сейчас — голосование электронное , и продлится оно до 28 февраля 2022 года. В этот раз мы снова разыграем три автомобиля среди тех, кто примет участие в голосовании.

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.

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