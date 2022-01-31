Лада Ларгус и Opel Combo: 5 важных вопросов и тест в цифрах

Эксперты «За рулем» испытали семейные автомобили, загрузили по полной и подготовили подробный технический справочник.

Очень подробный тест Лады Ларгус Кросс и Opel Combo Life читайте и смотрите тут. Ниже — ответы на 5 важных вопросов об этих автомобилях.

Где купить?

Поставить крест на идее купить новый Opel может неразвитая дилерская сеть: всего 14 центров. Помимо Москвы и Питера, они есть в Ростове, Ставрополе, Перми, Челябинске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Рязани. Однако техническая идентичность с Ситроеном и Пежо может позволить решать отдельные вопросы через дилеров этих марок. «Шевроны» представлены до Новосибирска и Красноярска. «Львы» забрались в Иркутск и даже во Владивосток.

У Лады больше 300 дилеров. Они есть даже в таких городках, где сложно себе представить «официала».

Как светят?

На фургончике Peugeot Partner я ездил зимой: тогда свет его фар понравился. То ли обилие светлого снега дало такой эффект, то ли лампочки на Опеле стоят другие, но хвалить Combo не за что. Пучок неплохой по площади, но очень тусклый. При сухом асфальте еще терпимо, а в дождь не видишь ничего. Мнение про противотуманки не изменилось: вбок светят слабо, и функция подсветки в поворотах практически бесполезна. Но хотя бы освещают не охваченную ближним светом зону перед бампером.

Лада Ларгус до рестайлинга светила ярко, но себе под нос. С заменой фар (стоят от «второго» Логана, с разнесенным ближним и дальним светом) стало лучше. Граница светового пятна лежит немного ближе к водителю по сравнению с Опелем, однако превосходство в яркости фар значительное. Противотуманки столь же неэффективны, как на Combo.

Каковы на бездорожье?

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В системе IntelliGrip Опеля только один дорожный режим. В сложных условиях можно отключить ESP или выбрать программу под покрытие. Система меняет степень вмешательства антипробуксовки, имитирует блокировку переднего межколесного дифференциала и притормаживает проскальзывающие колеса. В случае с нашей роликовой платформой хватило поворота в снежный пресет. Немного побуксовав, Combo уверенно выбрался из ловушки.

АВТОВАЗ тоже осваивает аналогичную систему Lada Ride Select. Но пока она ставится только на XRAY Cross с двигателем 1.8 и механикой. А Ларгус с платформы съехать, конечно же, не смог.

С детьми удобно?

Крепления Isofix в обеих машинах есть только на крайних местах второго ряда. На остальных придется фиксировать детские кресла штатным ремнем безопасности. Причем на третий ряд Ларгуса я бы своего ребенка не посадил: случись авария с ударом сзади, что его защитит?

Да и инструкция запрещает ставить на «галерку» детские кресла.

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При установке двух сидений в Ладе взрослый человек может втиснуться между ними только боком. Пристегнуться нереально, ноги из-за тоннеля пола не пристроишь. В Опеле садишься почти с комфортом. И ширины хватает, и практически плоский пол удобен. Сдвижные двери Combo удобнее распашных. Ими невозможно повредить соседние машины на парковке, что, опять же, ценно при наличии детей.

Сколько поместится?

Ларгус вместительный — пока не сравнишь его с Combo Life. Наши замеры выдали 348 и 464 л «под шторкой» соответственно. Если грузить на весь объем, Opel, который шире и выше, обойдет Ладу с более весомым перевесом. Превосходство наглядно показывает комплект кроссоверных 17‑дюймовых колес, загруженный в обе машины разными способами. Если считать по нему, Combo шире и выше на одну шину.

С длинномерами ситуация неоднозначная. Если смотреть на голые цифры, то внутренняя длина Ларгуса до спинок передних сидений больше: 2010 мм против 1840 мм. Но в Опеле спинка правого переднего сиденья откидывается вперед в горизонталь, благодаря чему он может принять более длинный груз. Трехсекционная лестница аккурат вошла в Opel и выпирала на две ступеньки из Лады. Владельцу Ларгуса остается только откидывать спинку переднего кресла назад, сдвигая его вперед и вынимая подголовник. Неудобно!

Полноразмерные запаски висят снаружи под днищем.

Номинант Гран-при «За рулем»

К участию в Гран-при «За рулем» 2022 допускаются только новые модели, то есть появившиеся в 2021 году или сменившие поколение — фейслифт, рестайлинг и обновление моторной гаммы в расчет мы не принимаем. Opel Combo, так же как его близнецы Citroen Berlingo и Peugeot Partner, — стопроцентная новинка. А насколько он хорош? Давайте ответим на этот вопрос вместе!

Сделать это можно уже сейчас — голосование электронное , и продлится оно до 28 февраля 2022 года. В этот раз мы снова разыграем три автомобиля среди тех, кто примет участие в голосовании.

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.





ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ЛАДА ЛАРГУС КРОСС OPEL COMBO LIFE Снаряженная / полная масса 1330 / 1850 кг 1539 / 1910 кг Время разгона 0–100 км/ч 14,3 с 14,6 с Максимальная скорость 170 км/ч 169 км/ч Топливо / запас топлива АИ-92, АИ-95 / 50 л АИ-92, АИ-95/60 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 10,2 / 6,3 / 7,8 л / 100 км 10,5 / 6,5 / 8,0 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р4 / 16 Р4 / 16 Рабочий объём 1596 см³ 1587 см³ Мощность 78 кВт / 106 л.с. при 5800 об/мин 84 кВт / 115 л.с. при 5900 об/мин Крутящий момент 148 Н·м при 4200 об/мин 150 Н·м при 4000 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода передний передний Коробка передач М5 А6 Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VII / з.х. 3,64 / 1,95 / 1,36 / 0,94 / 0,78 / — / 3,50 4,04 / 2,37 / 1,56 / 1,16 / 0,85 / 0,67 / 3,33 Главная передача 3,94 4,32 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson / упругая балка McPherson / упругая балка Рулевое управление реечное, с гидро­усилителем реечное, с гидро­усилителем Тормоза: спереди / сзади дисковые вентилируемые / барабанные дисковые вентилируемые / дисковые Шины 205/55 R16 215/55 R16

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периодичность ТО Гарантия Дилеры ЛАДА ЛАРГУС КРОСС 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 301 OPEL COMBO LIFE 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 14

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Модель Лада Ларгус Крос Opel Combo Life Рабочее место водителя Сиденье в Combo Life не идеал, но у Ларгуса оно заметно хуже. Обе машины с эргономическими просчетами. У Лады не регулируемый по вылету руль и настройка зеркал под ручником. У Опеля — клавиши на непривычных местах. По обзорности паритет. Водителю Ларгуса помогают камера и большие зеркала. Из Combo Life отличная естественная обзорность благодаря обширному остеклению. Сиденье 7 8 Органы управления 8 8 Обзор 8 8 Салон Спереди в Опеле удобнее посадка, больше простора, есть огромный бокс между креслами и множество ниш с карманами. На втором ряду Combo Life ощутимо просторнее. Ларгус Кросс отвечает подогревом и розетками, но эта роскошь появляется только в максимальной версии и тесноту компенсировать не может. Багажник Лады по меркам В‑класса огромен, но в Опеле он еще больше и предлагает лучшую трансформацию. Передняя часть 8 9 Задняя часть 7 8 Багажник 9 10 Ходовые качества В обоих случаях разгон до сотни около 15 секунд — это долго. Динамическим качествам машин соответствуют тормоза и управляемость. Провалов нет, но и требовать многого от таких автомобилей не выйдет. Динамика 7 7 Тормоза 8 8 Управляемость 8 8 Комфорт Уровень шумоизоляции отличается, но не настолько, чтобы понижать Ларгусу балл. Настройки подвески позволяют не думать о том, что у машин под колесами. Лада вырывается вперед за счет обилия подогревов. В Опеле остаются холодными задние сиденья и руль. Шум 8 8 Плавность хода 9 9 Климат 9 8 Приспособленность к России Если по геометрической проходимости Opel Combo отстает несильно, то по развитию дилерской сети между соперниками пропасть. В эксплуатационном плане автомобили равны по условиям гарантии и периодичности ТО. Геометрическая проходимость 9 8 Сервис 9 7 Эксплуатация 8 8 Общая оценка 8,13 8,13

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