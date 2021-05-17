Новый Peugeot Partner Crossway: три куба в багажнике, дизель, автомат

К фургонам Peugeot Partner присоединились пассажирские версии Crossway. Выглядит достойно на фоне других «каблучков», а стоит значительно дешевле. И вполне может конкурировать с бестселлером — Ладой Ларгус.

(+) Недорого на фоне подобных

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Стартовая цена Партнера Кроссвей с бензиновым мотором (115 л.с.) составляет 1,26 млн рублей. Дизель (90 л.с.) дороже на 60 тысяч, бензиновая машина с автоматом — на 140 тысяч. Со всеми опциями «француз» потянет на 1,58 млн рублей.

Конечно, за эти деньги можно купить две Лады Ларгус — она может быть семиместной, но проигрывает по грузовым возможностям.

Зато по сравнению с аналогичными иномарками (а таких в России осталось всего две) — дешево, без всяких оговорок.

Самая недорогая версия Fiat Doblo Panorama («пустая», даже без кондиционера машина с 95-сильным двигателем) стартует с 1,64 млн. Новый Volkswagen Caddy в пассажирском варианте обойдется минимум в 1,97 млн рублей.

(+) Выгодно на фоне фургона

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Добавив всего 60 тысяч рублей к стоимости грузового Партнера, можно купить 5-местный компактвэн, со вторым рядом сидений, остеклением и внутренней отделкой салона. (Речь о версиях с одинаковым мотором в сочетании с механикой — автомат на фургон не ставят).

В Кроссвее по умолчанию будут стоять кондиционер и передние противотуманки — для фургона их придется купить за дополнительные 50 тысяч.

Есть у всех Кроссвеев и правая сдвижная дверь: такой могут похвастаться лишь фургоны с удлиненным кузовом.

А еще в «базу» пятиместных исполнений включили вторую подушку безопасности, датчики давления в шинах, обогрев и электроприводы зеркал — их на фургоне Партнере не бывает в принципе.

Вывод: даже если вам нужна машина под перевозку грузов, задумайтесь о пассажирской версии. Вынув второй ряд, получите тот же объем кузова. А опций за те же деньги окажется больше.

В спинках передних сидений есть удобные раскладные столики. Второй ряд — это три кресла, складывающиеся и вынимающиеся по отдельности.

(+) Есть автомат и дизель

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Ларгус, Doblo и Caddy предлагают только бензиновые моторы и только механическую коробку передач. Peugeot можно оснастить старым надежным дизелем 1.6. К бензиновому агрегату прилагается 6-ступенчатый автомат.

Доплата за двигатель на тяжелом топливе — всего 60 тысяч рублей. Она должна отбиться примерно за 60 000 км пробега.

А вот за избавление от педали сцепления просят сразу 140 тысяч. Правда, в сумму включили и литые диски, так что собственно замена коробки обойдется «всего» в 115 тысяч. Дороговато, но у конкурентов этого нет вообще.

(+) Есть всё для комфортного путешествия

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Комплектация без шика, зато все необходимое — в наличии. В «базе» уже идут электропакет, две подушки безопасности, ESP, противотуманки, три отдельных кресла второго ряда, круиз-контроль с ограничителем скорости, кондиционер.

Выгодным пакетом за 45 тысяч можно докупить обогрев передних сидений и всей площади ветрового стекла, датчики дождя и света, боковые подушки безопасности и небесполезные подлокотники передних сидений.

«Музыка» есть в двух вариантах: магнитола за 16 тысяч или головное устройство формата 2DIN на Андроиде (с возможностью устанавливать приложения) за 38 тысяч.

Приборная панель — из далекого 2008 года, но вполне удобна. «Круиз» и аудиосистема управляются отдельными джойстиками под рулем, кнопки стеклоподъемников на центральной консоли, а вместо розетки — олдскульный прикуриватель.

(-) Крутая «музыка» или борт-компьютер?

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Аудиосистема «подешевле» отпугивает древним видом. Зато к ней прилагается штатный дисплей, куда выводятся наружная температура, данные маршрутного компьютера и меню с некоторыми настройками автомобиля.

А вот «голова» на операционке Android хотя и заводская опция, но по факту — инородное тело. Родной дисплей машины с ней не сочетается, и его ликвидировали. Вместе со всей его информацией.

На пассажирской версии нет опции фургона — удлиненного «хвостиком» на 248 мм кузова.

Для дома, для семьи

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Peugeot Partner Crossway супервместителен (675–3000 л в зависимости от конфигурации салона), наделен проверенными агрегатами и разумно стоит. Правда, машина нешустрая и будет «съедать» в городе больше 11–11,5 л/100 км.

Но при практически полном отсутствии универсалов на рынке — выгодное предложение для больших семей и любителей путешествий. И куда доступнее, чем кроссовер схожей вместительности.

Трое из Калуги

На российском заводе «ПСМА Рус» собирают трех «близнецов»: Peugeot Partner, Citroen Berlingo и Opel Combo. У этих моделей одинаковые наборы силовых установок, опции и цены. Так что, познакомившись с Peugeot Partner Crossway, можно составить мнение о пассажирских версиях и других «каблучков» этого концерна.