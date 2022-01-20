5 моторов Лады Ларгус - какой лучше и надежнее? Полный расклад

Largus с любым из этих моторов можно найти в объявлениях о продаже автомобилей. Поэтому мы переработали много информации по всем агрегатам и составили на каждого краткое (но всеобъемлющее) досье.

Первые партии универсалов и фургонов шли с французскими 1,6-литровыми движками — 8-клапанным K7M на 84 л.с. и 16-клапанным K4M на 105 л.с.

В 2016 году первый был заменен на 87-сильный ВАЗ-11189. Второй осенью 2017-го — на 106-сильный ВАЗ-21129.

В начале прошлого года появился модернизированный восьмиклапанный мотор ВАЗ — прежнего объема, но с отдачей уже в 90 сил и индексом ВАЗ-11182.

1. K7M: для тех, кто никуда не спешит

Изначально этот мотор имел мощность 86 л.с., объем 1,4 л, назывался K7J и ставился на Renault Clio, Logan, Sandero, Symbol и Kangoo.

Восьмиклапанный двигатель Renault K7M.

Конструктивные особенности

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В процессе модернизации объем вырос до 1,6 л, ход поршня увеличился с 70 до 80,5 мм, подросли высота блока, диаметр сцепления и маховик. В таком виде мотор был доработан под Евро-4, потерял немного в мощности и сменил дополнительный индекс 710 на 800.

Несмотря на устаревшую конструкцию с коромыслами и системой привода масляного насоса от еще нижневальных моторов, агрегат по внутризаводским данным считается очень надежным и ресурсным.

Конструкция головки блока цилиндров К7М без фазовращателей и регулируемых длин впускного тракта — одна из причин «прожорливости» мотора. Ей же способствует «механика» JH3 с короткими передачами.

Отсутствие гидрокомпенсаторов говорит о необходимости регулировки клапанов каждые 25–30 тысяч км. Насос охлаждающей жидкости и ролик натяжителя — расходники. Их лучше менять вместе с ремнем ГРМ каждые 60 тысяч км, чтобы не попасть на ремонт двигателя из-за встречи клапанов с поршнями при обрыве ремня.

Часто на холостом ходу начинают плавать обороты. Причина — в сильном загрязнении дроссельной заслонки или регулятора холостого хода.

Несовершенная конструкция теплообменника и переднего сальника приводит к течам масла и антифриза. Последний активно уходит и из трещин в корпусе термостата, которые возникают от перепада температур.

Достоинства

Высокий ресурс — до 500 тысяч км пробега. Устойчив к перегреву. Огромный выбор запчастей — как новых, так и б/у. Нет проблем с поиском донора на вторичке. Мотор идеален для гаражного ремонта и почти неубиваем.

Недостатки

Высокая вибронагруженность и шум при слабой мощности и динамике. Требователен к соблюдению регламента ТО. Не любит АИ-92 и отвечает детонацией.

Технические данные автомобиля Lada Largus с двигателем К7М

Объем двигателя, л 1,6 Мощность, л.с. 84 Крутящий момент, Н.м 124 Расход топлива, л/100 км (городской/загородный/смешанный) 10,6/6,7/8,2 Разгон до 100 км/ч, с 14,5 Максимальная скорость, км/ч 156

Куда еще устанавливают

Renault Megane, Clio, Logan, Sandero, Scenic

2. K4M: идеальное решение (почти!)

Этот мотор — развитие К7М, но уже с 16-клапанной ГБЦ. Изначальная мощность К4М — 105 л.с., но в 2016 году его дефорсировали до 102 сил под стандарт Евро-5.

Конструктивные особенности

Новая ГБЦ с парой распредвалов и гидрокомпенсаторами избавляет от необходимости периодической регулировки зазоров в клапанном механизме.

Остальной набор тот же: распределенный впрыск, чугунный блок, ременной привод. Последний — всегда угроза загиба клапанов при разрыве ремня. Но, в отличие от мотора К7М, замена по регламенту — раз в 120 тысяч пробега.

Так же, как и на К7М, есть проблема с плавающими оборотами. Причина прежняя: грязные форсунки, дроссель или регулятор холостого хода.

С этим мотором агрегатируется одна из тех же механических коробок, с которой в паре работал и К7M на фургонах и 7-местных версиях — JR5. Но с измененными передаточными числами 3-й, 4-й и 5-й передач.

Двигателем К4М комплектовались только Ларгусы в комплектации Luxe.

Достоинства

Изрядный ресурс — заявлено 250 тысяч км, но по факту доходит и до 500 тысяч. Хорошая динамика, относительная простота в обслуживании, отсутствие шума и вибраций, тяга с низов.

Недостатки

Мотор по современным меркам неэкономичный, запчасти на него дороги. Часто случаются проблемы с датчиком положения коленвала и катушкой зажигания — начинают плавать обороты.

Технические данные автомобиля Lada Largus с двигателем К4М

Объем двигателя, л 1,6 Мощность, л.с. 102 Крутящий момент, Н.м 145 Расход топлива, л/100 км (городской/загородный/смешанный) 10,1/6,7/7,9 Разгон до 100 км/ч, с 13,5 Максимальная скорость, км/ч 165

Куда еще устанавливают?

Renault: Kangoo, Duster, Megane, Clio, Laguna, Scenic, Fluence, Symbol

Nissan: Almera, Terrano

Продолжение — на следующей странице.