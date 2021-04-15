Lada Largus 2021 с новым мотором: тест-драйв и видео

Ему бы коробку-автомат и полный привод!

Лада Ларгус. Цены в России: фургон — от 699 900 ₽, универсал — от 704 900 ₽, Cross — от 879 900 ₽.

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Дорестайлинговый пассажирский Ларгус был ближе к облагороженному фургону, нежели к легковушке. Скудное оснащение, провальная даже по меркам девяностых годов эргономика. Зато дешево. Вот и вышло, что конструкция 15‑летней давности в прошлом году заняла седьмое место «абсолюта» по продажам и третье среди автомобилей Лада.

Конкурентов‑то, считай, нет! Аналогичную вместительность могут дать только импортные «каблучки», из которых самый доступный — грузовой Peugeot Partner за 1,2 млн рублей. А третий ряд — только у кроссоверов ценой за 2–2,5 миллиона минимум. И у них это будет куцая лавочка, а не почти полноценные места для взрослых, как в Ларгусе.

Что изменилось

Внешность и интерьер

Линия капота стала выше. Изменившаяся аэродинамика снизила подъемную силу на 13% для фургона и универсала и на 16% — для Cross-версии. Ларгус, конечно, не спорткар, но улучшение повадок на скорости нужно приветствовать в любой машине.

В переднем бампере есть подштамповки под четыре датчика парктроника — еще одна заготовка под будущую микромодернизацию. Нижняя накладка окрашена не в массе, а классическим способом. Царапины на ней будут сиять черными шрамами.

Смущают хромированные «сабли» переднего бампера: на редакционной Весте они начали терять товарный вид на третью зиму. Сейчас, на шестой год, я стараюсь на чистую машину лишний раз не смотреть: это уже не «хром», а его видимость. На дорестайлинговом Ларгусе из нашего парка быстро и охотно облезла блестящая вставка решетки радиатора. Вазовцы уверяют, что уж теперь-то с хромом точно всё в порядке. Ну-ну.

Комбинацией приборов поделился XRAY Cross. Дисплей справа по-прежнему однострочный, и из обилия параметров нужно выбирать один. Кнопки обогрева сидений — на нормальных местах. Греются ветровое стекло, руль и задние сиденья.

Передняя панель от Дастера перекочевала с минимальными изменениями. Лучше, чем было, но если расширить систему координат, всё равно несовременно. Центральный дисплей расположен очень низко. В медиасистеме есть Android Auto и Apple CarPlay. Появились датчики света и дождя. А вот щетки по-прежнему короткие. При росте 186 см и опущенном до предела сиденье я смотрю в верхнюю границу зоны очистки. Для хорошего обзора придется сутулиться или заваливать спинку назад.

Фары

Взятые от «второго» Логана фары дают пучок достаточно яркий и похвально равномерный. Вот только «мой» Ларгус на заводе, видимо, готовили для левостороннего движения. Левая фара оказалась задрана сильно выше правой. На дорогу свет ложился более-менее правильно только в нижнем положении корректора, хотя при двух седоках должна быть актуальна самая высокая настройка. В отсутствие встречных выкрутил рукоятку регулировки высоты вверх, и фары Ларгуса заработали зенитным прожектором. Машину перед сходом с конвейера вообще не смотрели? Противотуманки хорошо отрабатывают зону прямо перед бампером, но обочины почти не захватывают.

Мотор

Восьмиклапанник масштабно доработали, в нём 48 новых и модернизированных деталей. Прошлись по всему: поршневой и клапанной группам, распредвалу и коленвалу, дроссельному патрубку и топливной рампе. Даже свечи другие, с резьбой М12 вместо М14.

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Плюс три лошадки и три ньютон-метра к прежнему мотору — прибавка так себе. Но есть и другие выгоды. На 200–300 мл на 100 км стал ниже городской расход бензина, двигатель теперь тише в среднем на 2,4 дБ — и это большая разница! Главное: со 160 тысяч до 200 тысяч км вырос гарантированный ресурс.

Первая проверка регулировки клапанов отныне требуется на 90 000 км. На прежнем моторе это делали сначала на пробеге 2000 км, а затем каждое нечетное ТО. Гидрокомпенсаторы не появились, но инженеры отказались от шайб. Теперь в приводе клапанов только цельный толкатель.

Вазовцы подсчитали примерную экономию от нового двигателя: около 2900 рублей на 20 тысяч км на бензине и 2000 рублей благодаря отказу от регулировки клапанов каждое второе обслуживание.

Я не верю во все обещанные блага на слово. Два примера. Мотор 1.8 вазовцы вымучивали очень долго. И выдали агрегат со склонностью к расходу масла (пришлось дорабатывать). А на редакционной Весте на днях развалилась крыльчатка помпы на пробеге 108 тысяч км. Менять ее, разумеется, надо вместе с комплектом привода ГРМ, для которого заявлен ресурс 180 тысяч км. Какой смысл в таком запасе прочности ремня, если водяной насос по-прежнему надо менять вдвое раньше?

Базовый 90‑сильный мотор понравился даже больше 16‑клапанного 106‑сильного. Но под большой нагрузкой он, конечно, скиснет.

Как едет?

Ларгус-фургон с 90‑сильным мотором в городском режиме мне понравился больше 106‑сильной версии. Ускоряется адекватно, недостатка тяги не ощущаешь. Конечно, для трассы и полной нагрузки лучше взять более мощный мотор. Ему будет легче — поэтому он, скорее всего, окажется даже экономичнее базового. Но и с бюджетной версией жить можно, если не требовать от неё слишком многого.

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А вот за тишину в салоне однозначно жирный плюс. Люксовой комплектации отныне положен пакет дополнительной «шумки», которую положили практически везде — от передних арок до багажника, от пола до потолка. При 100 км/ч на пятой передаче, по заводским данным, стало тише на 1,7–2,7 дБ, а в пике при интенсивном разгоне — на 5,1 дБ.

Еще один весомый вклад в защиту от шумов сделали с переводом Ларгуса на вазовские силовые агрегаты несколько лет назад. С французским мотором универсал выдавал 3000 об/мин на скорости меньше 100 км/ч, а теперь при тех же оборотах поддерживаешь уже 120 км/ч — тише и экономичнее.

Передние сиденья взяли от Иксрея. Не Кросса, а обычного, поэтому спинка правого кресла в горизонталь вперед не откидывается. Говорят, длинному Ларгусу такое увеличение вместительности ни к чему.

Из изменений сзади — только опционный обогрев подушек второго ряда и USB-розетка.

Серпантины Краснодарского края, где проходил тест, заставили усомниться в 106 силах под капотом. Легкий подъем, два человека в салоне, а машина, чтобы поддерживать 80 км/ч, требует третью передачу!

Известная особенность вазовских двигателей: 1500 км на одометре мало для полноценной обкатки, полную силу «лошади» наберут сильно позже. Хотя и после этого шустро машина не поедет. По официальным данным, 90‑сильный фургон и 106‑сильный Ларгус Cross набирают сотню одинаково — за 14,3 с. При такой массе — 1,3–1,4 т — сюда хотя бы сил 130 надо. Вот если бы мотор 1.8 от Весты…

ПОМОЩНЕЕ И С АВТОМАТОМ? НЕ ДОЖДЕТЕСЬ! Еще в период относительной молодости дореформенного Ларгуса ходили слухи о подготовке версий с двигателем 1.8. Проект тихо заглох, и сейчас 122‑сильный мотор ставится только на Весту и XRAY. Оно и к лучшему. Ларгус в силу аэродинамики кирпича и подбора передаточных чисел в коробке ради тяговитости с большой нагрузкой неэкономичен даже с вазовскими моторами 1.6, которые на других Ладах похвально не жадные до бензина. А мотор 1.8 сам и без того зарекомендовал себя относительно высоким расходом. С другой стороны, если так и так высокий расход, так хоть ездить удобнее было бы. На вопрос об автомате директор проекта Ларгуса Олег Груненков ответил, что его, скорее всего, не будет. Это «скорее всего» можно смело выкинуть. От самого дешевого варианта — робота АМТ с одним сцеплением — АВТОВАЗ постепенно отказывается на всех моделях. Он себя не оправдал. Классические автоматы Jatco (известен по Гранте) и DP2 (Logan и переднеприводный Duster) стары со своими четырьмя ступенями и, что важнее, не сочетаются с моторами, что ставятся на Ларгус. Подружить их — это время и деньги, которые не оправдаются продажами. Наконец, третий вариант: 113‑сильный двигатель альянса Renault-Nissan и вариатор. Он не подходит, так как сильно увеличит цену универсала.

Основные изменения характеристик 8-клапанного двигателя

Двигатель ВАЗ-11186 (старый) ВАЗ-11182 (новый) Рабочий объем 1596 см³ Степень сжатия 10,3 10,5 Мощность 87 л.с. при 5100 об/мин 90 л.с. при 5000 об/мин Крутящий момент 140 Н·м при 3800 об/мин 143 Н·м при 3800 об/мин Крутящий момент 103 Н·м при 1000 об/мин 112 Н·м при 1000 об/мин

НЮАНСЫ ЭКОНОМИИ Функциональных изменений во внешности — всего три, и все они могли бы пройти по более развернутому сценарию. Почему не пошли? Потому что дорого. Фары взяты от Логана второго поколения в усеченном варианте. Ходовые огни не светодиодные, а на лампе накаливания. На вид оптика неотличима от логановской. Значит, при желании можно поставить фару с LED-вставками.

Корпусами боковых зеркал поделилась Веста. Повторитель поворотника оставили, а вот электропривода складывания у Ларгуса нет. Электросхема позволяет внедрить функцию, если клиенты попросят. Но можно поставить и самому.

Камера заднего вида дополнила парктроник на три датчика, который ставили и раньше. Омывателя нет, хотя на Ниву Travel его поставили. Нет и поворачивающихся вслед за рулем линий-подсказок, как на Весте.



Уложимся в миллион?

Обновленный Ларгус подорожал вместе со всеми остальными Ладами.

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Фургон в «базе» стал дороже на 34 тысячи рублей (от 699 900), универсал — на 36 тысяч (от 704 900), Cross — на 51 тысячу (от 879 900). Топовая версия с учетом доплаты за металлик выходит за психологическую отметку в миллион рублей!

Дорого? Альтернативы-то нет. Приличный универсал, и тем более семиместный автомобиль, в пределах миллиона даже на вторичке не сразу найдешь.

Дополнительных покупателей могли бы привлечь автоматическая коробка и полный привод. Но ни того, ни другого ждать не следует.

При рестайлинге изменились узоры литых дисков. Вот такие — двухцветные, 16‑дюймовые — ставятся на все Ларгусы Кросс. По управляемости и работе подвески Ларгус не изменился. И хорошо: с такой подготовкой к нашим «направлениям» он дарит чувство вседозволенности на разбитых дорогах.

Стало красивее и комфортнее Но лишь на фоне того, что было раньше

Лада Ларгус Фургон 1.6 8V Cross 1.6 16V Длина / ширина / высота / база 4488 / 1735 / 1628 / 2905 мм 4496 / 1754 / 1682 / 2905 мм Снаряженная / полная масса 1260/2000 кг 1330 / 1850 кг Объем багажника (VDA) 2540 л 135 / 560 л Двигатель бензиновый, Р4, 8 клапанов, 1596 см³; 66 кВт/90 л.с. при 5000 об/мин; 143 Н·м при 3800 об/мин бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1596 см³; 78 кВт/106 л.с. при 5800 об/мин; 148 Н·м при 4200 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 14,3 с 14,3 с Максимальная скорость 160 км/ч 170 км/ч Топливо/ запас топлива АИ-92/50 л АИ-92/50 л Расход топлива: город / трасса / смешанный цикл 11,1 / 6,7 / 8,3 л / 100 км 10,2 / 6,3 / 7,8 л / 100 км Трансмиссия передний привод; М5

Крепление для велосипеда на автомобиль поможет решить вопрос транспортировки двухколесного друга.

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