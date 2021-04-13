Двигатель 1.8 Lada Vesta: снимут с производства или добавят мощности?

Нынешняя Веста теряет комплектации с мощным мотором, но в рамках рестайлинга двигатель, по предварительным данным, тоже будет обновлен.

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Двигатель ВАЗ-21179 объемом 1,8 литра и мощностью 122 л.с. постепенно исчезает из списка комплектаций Весты. Сокращение вариантов модели с таким двигателем началось еще летом 2020 года; в феврале и марте 2021 года такой мотор последовательно исключили у двух комплектаций седана — сначала Exclusive, а затем Comfort. Теперь же, как пишет Лада.Онлайн, у обычных седанов и универсалов «старший» двигатель убрали вовсе (последней «жертвой» стала комплектация Luxe), и он остался только в приподнятых версиях Vesta Cross и Vesta SW Cross.

Однако в этих вариантах, если вам нужен двигатель помощнее в сочетании с МКП (ВАЗ-21179 агрегатируется только с механикой), пока есть из чего выбрать: в четырех из тринадцати комплектаций и седаны Vesta Cross, и универсалы Vesta SW Cross комплектуются таким агрегатом, включая версии с новой мультимедиа EnjoY Pro.

Двигатель 1,8 остался только у кросс-версий (на фото — Vesta Cross), но после рестайлинга семейства Vesta он станет мощнее и, возможно, совершеннее

Между тем, в ленте сообщества KVIRING DRIVE VK SHOP соцсети ВКонтакте на днях появилось сообщение: автор со ссылкой на собственные источники утверждает, что для мотора 1.8 готовится новая версия. Она, по этим данным, получит индекс ВАЗ-21178, будет оснащаться фазовращателями на впуске и выпуске (сейчас — только на впуске) и обладать отдачей в 136 л.с. и 175 Нм против 122 л.с. и 170 Нм у нынешнего ВАЗ-21179. В паре с мотором пойдет французская 6-ступенчатая МКП.

Источник утверждает, что этот силовой агрегат планируется к установке на фейслифтинговую версию Lada Vesta, которая ожидается в продаже в начале 2022 года.

Фото: АВТОВАЗ