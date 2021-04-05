Обновленная Lada Vesta: новые диски и большой экран

Обновленный седан Lada Vesta, старт продаж которого ожидается в первом квартале 2022 года, вновь был замечен на дорожных испытаниях недалеко от АВТОВАЗа в Тольятти. В этот раз на фото Avtograd News попали колесные диски нового дизайна — восьмилучевые, со спаренными лучами, легкой асимметрией рисунка и оригинальными дополнительными элементами. Поверхность дисков шлифованная, как на всех последних моделях, а центры выполнены в черном цвете.
Обращают на себя внимание и некоторые детали интерьера, хотя он, как и большая часть внешних кузовных панелей, плотно упакован в маскировку.
Но вот экран мультимедийного центра прямо бросается в глаза: видно, что дисплей сделали довольно крупным, возвышающимся над панелью приборов. По некоторым данным, он будет иметь вертикальную ориентацию.
Ранее сообщалось, что приборы тоже сменят конфигурацию: вместо трех колодцев останется два, а между ними разместится окошко маршрутного компьютера.
Климатическим блоком с фейслифтинговой Вестой, по предварительным данным, поделится кроссовер Renault Arkana; освежатся обивка сидений и дизайн дверных карт.
- А переднюю оптику обновленное семейство Lada Vesta, судя по некоторым снимкам, может унаследовать от Renault Logan/Sandero.
Фото: Avtograd News