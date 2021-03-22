Lada Vesta с фарами Renault Logan? Первое изображение

Старт продаж обновленной Весты, по предварительным данным, ожидается в первом квартале 2022 года.

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В феврале 2021 года, вскоре после того, как на дорогах Тольятти были последовательно замечены проходящие испытания обновленная Lada Vesta и Renault Sandero третьего поколения, некоторые из читателей заметили, что оптика двух машин весьма схожа, несмотря на то что у Весты она пока скрыта под камуфляжной пленкой.

Действительно, вид передней части кузова, особенно при взгляде со сходных ракурсов, заставляет предполагать о том, что франко-румынское семейство Logan/Sandero поделится светотехникой с обновленной Вестой. Паблик Avtograd news взялся представить, как именно это может выглядеть. Получившийся рендер нельзя назвать особо четким — по сути, это два полупрозрачных вида спереди, наложенных один на другой, — но общее представление он дает.

Кстати, в нашем опросе о фейслифте Весты мнения поделились четко пополам: половина пользователей сайта очень ждут обновление, а остальные считают его не более чем очередной маркетинговой уловкой. И, судя по комментариям, многим интересно не столько изменение экстерьера, сколько то, как преобразится и функционально поменяется салон.

По предварительным данным, в комбинации приборов у Весты вместо трех колодцев будет два с дисплеем маршрутного компьютера между ними, а также в салоне появится климатический блок Renault Arkana, изменится обивка сидений и дизайн дверных карт. А еще модель получит крупный экран нового мультимедийного центра.

У актуальной Весты мультимедийка обновилась, появились сервисы Яндекс.Авто и интеграция со смартфонами, и такие машины уже поехали к дилерам.

Фото: ВКонтакте/Avtograd news