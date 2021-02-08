Список изменений будет схожим с тем, что уже озвучен для седана: светодиодные фары с омывателем, мультимедиа Яндекс.Авто и еще несколько фишек.

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Универсал Lada Vesta SW отправился на дорожные испытания, фотографию закамуфлированного автомобиля опубликовал AvtoVAZ News. На снимке машина белого цвета, а под камуфляжной пленкой скрыты передний бампер, фары и крылья (при этом капот остался на виду), а также вся задняя часть автомобиля.

Предварительный список изменений уже известен для седана Весты, и можно с большой долей вероятности предположить, что для универсала он окажется почти таким же: новые бамперы с черными накладками, противотуманные фары прямоугольной формы, передний парктроник и светодиодные фары с омывателем (в топ-версии), форсунки омывателя на жабо (как на обновленном Ларгусе), иная крышка багажника, светодиодные фонари, диски нового дизайна.

По интерьеру изменения будут такими: новые торпедо, центральная консоль и карты дверей, обновленный мультируль, мультимедийка Яндекс.Авто.

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С технической точки зрения автомобиль останется прежним. Весту в обновленной конфигурации уже начали собирать на конвейере предприятия Lada Ижевск — в декабре сделали 10 седанов, предназначенных для испытаний. Очевидно, после этого была выпущена и пилотная партия универсалов.

После выпуска пилотных партий по конвейеру пройдут так называемые предсерийные машины — на них будут отрабатываться нюансы техпроцесса, после чего обновленную Весту должны пустить в серийное производство. И первым, конечно же, запустится седан. Случится это не ранее 2022 года.

Рестайлинговой Весте отмерен не слишком длинный жизненный цикл — до 2025 года в производство запустят второе поколение модели, построенное на французской платформе CMF-B.

Фото: ВКонтакте, сообщество AvtoVAZ News