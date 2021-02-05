Рестайлинг Lada Largus: все обновления внешности и интерьера

Два парктроника, камера, мультимедийная система —-вполне современный автомобиль.

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4 февраля 2021 года был официально дан старт серийному производству обновленного семейства Lada. В нем, как и прежде, три модификации — фургон, универсал и кросс-версия. Отметим, что Ларгус обзавелся новым «лицом», последним из моделей Lada — характерный x-face, придуманный бывшим дизайнером бренда Стивом Маттином, в ближайшие несколько лет уйдет в прошлое.

Тем не менее, теперь автомобиль соответствует актуальному стилю Lada, а также обновился по части интерьера и функций. Ресурс Лада.Онлайн собрал все изменения по сравнению с дорестайлинговой версией, которые обнаружились во время торжественной презентации модели. Отметим, что презентовали на заводе модификацию Largus Cross в максимальной комплектации; о том, как будут укомплектованы простые версии, мы узнаем позже.

Что нового во внешности?

Обновленный Largus получил новый передний бампер и фары от актуального Renault Logan, но в упрощенном варианте, без светодиодов; это галогеновые нелинзованные фары. Крылья, ввиду поменявшейся оптики, также новые, форсунки омывателя переехали с капота (он обновил форму передней части) на пластиковую накладку-жабо, зеркалами поделилась Lada Vesta.

Решетка радиатора — две продольные ламели у обычного универсала, крупные ячейки у версии Cross. Кроме того, у люксовых версий «гриль» будет глянцевым. Обновился дизайн колесных дисков, а в оснащении, кроме заднего парктроника, появился и передний, а также камера заднего вида.

Что внутри?

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Панель приборов — адаптированная от Renault Duster, с мультимедийным комплексом, а сама комбинация приборов выполнена в стилистике XRAY и Vesta, три колодца с хромированными ободками. Все зимние опции — новый мультируль с обогревом, обогрев лобового стекла, трехступенчатый обогрев передних сидений (как и сами сиденья с более развитой боковой поддержкой), обогрев задних сидений — обновленный Ларгус заимствовал у XRAY.

Кроме того, между передними сиденьями появился подлокотный бокс, как у упомянутого кроссовера (и Весты), а вот задние сиденья сделаны даже интереснее: замки утоплены в подушку и не мешают в свободном положении. Также в списке обновлений более эстетичный блок ЭРА-ГЛОНАСС.

Старт продаж ожидается в феврале-марте — тогда же озвучат цены и комплектации обновленного семейства.

К тому моменту дореформенный Ларгус уже уйдет в историю.

Фото: АВТОВАЗ