Lada Vesta с новой мультимедиа уже у дилеров

Новая «голова» пойдет на топ-версии. Доплата, по предварительным данным, составит 28 000 рублей.

Материалы по теме Началась сборка Lada Vesta с обновленной мультимедиа

Первые товарные экземпляры Lada Vesta c обновленной мультимедийной системой начали поступать в автосалоны марки, об этом сообщает Лада.Онлайн со ссылкой на источник в дилерской сети. Фотографии автомобилей с новым информационно-развлекательным устройством, судя по изложенной информации, сделаны на территории дилерских центров.

Сборка таких машин началась в январе 2021 года, а доплата за новое головное устройство, по предварительным данным, составит 28 000 рублей.

Принципиально новым в мультимедийном комплексе Весты будет наличие сервисов Яндекс.Авто. В нынешних головных устройствах флагманской модели такого нет, равно как не предусмотрена и интеграция со смартфоном через Android Auto и Apple CarPlay.

При этом протоколы для «отзеркаливания» гаджетов есть даже в относительно недорогих вариантах XRAY и XRAY Cross, а скоро на них появятся и сервисы Яндекс.Авто, ранее являвшиеся прерогативой лишь дорогих версий хэтчбека. Теперь же Веста догоняет соседа по модельному ряду в плане оснащения — на ее новом устройстве тоже будут все вышеперечисленные функции.

Новая система запатентована с двумя вариантами экрана — 7 и 8 дюймов, что делает возможным формировать различные по стоимости комплектации и даже ставить новую мультимедиа на младшие модели.

Что уже и происходит: Гранты с таким головным устройством начали собирать на конвейере в Тольятти еще в декабре 2020 года; новые экземпляры появлялись на протяжении февраля 2021 года.

Фото: Лада.Онлайн